Στην τελική ευθεία για την έναρξη του 6ου Port Festival στο Κατάκολο

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι διοργανωτές του 6ου Port Festival με τις προετοιμασίες για τη συνάντηση αυτή καλλιτεχνών, ομάδων & συλλόγων του φετινού καλοκαιριού! Το εναλλακτικό φεστιβάλ τέχνης κι αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 29, 30 & 31 Ιουλίου 2018, στο άλσος Κατακόλου στο νομό Ηλείας, με ένα ιδιαίτερο μουσικό πρόγραμμα και άκρως ενδιαφέρουσες δράσεις από τις ομάδες και τους συλλόγους που συμμετέχουν.

Είσοδος Ελεύθερη - Αντί εισιτηρίου: Τρόφιμα μακράς διάρκειας & είδη πρώτης ανάγκης για Το Χαμόγελο του Παιδιού & τα Κοινωνικά Παντοπωλεία Λυκείων Πύργου.

Στη διοργάνωση μετέχουν και καλλιτέχνες από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Κυριακή 29 Ιουλίου

Les SkartOi

Junkheart

ΦΑΚΑ

+dj set (intro & outro).

Εργαστήρια:

Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης (Ελευθερία Κουή, Χριστίνα Καλαμπρέζου), Port News (Ηρώ Ρήγα, Νίκος Κουλοχέρας, Animation - τεχνική stop motion από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά & Νέους και την Camera Zizanio.

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018

Dava Duri

Harmic

G.A.Elcaravan Trio

+dj set (intro & outro).

Εργαστήρια:

Αφήγηση παραμυθιού (Γιώτα Σιπέτα), Παιδικό Θεατρικό Παιχνίδι (Ιωάννης Αγγελόπουλος, Μαρία Μπαλάσκα), Port News (Ηρώ Ρήγα, Νίκος Κουλοχέρας), Animation - τεχνική stop motion από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά & Νέους και την Camera Zizanio.

Τρίτη 31 Ιουλίου

Planet of Zeus

Perfect Mess

Amber Dogs

+dj set (intro & outro)

Εργαστήρια:

Εργαστήριο Παραμυθιού της "Γιαγιάς με το ένα Δόντι" (Έστα Παπαγεωργίου), Port News (Ηρώ Ρήγα, Νίκος Κουλοχέρας), Animation - τεχνική stop motion από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά & Νέους και την Camera Zizanio

& Aerial Yoga από τις μαθήτριες της ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ Χοροκίνηση

& Κite show από τον Αντώνη Λουμιώτη

& Έκθεση χειροποίητων δημιουργιών από τους ΗλειοΤέχνες - Πολιτιστικός & Καλλιτεχνικός Σύλλογος Ν.Ηλείας

Συμμετέχουν οι ομάδες & σύλλογοι:

Collectiva Artenativa - Κολεκτίβα Αρτενατίβα, Πλανώδειο, Επιτροπή Εθελοντών Port Festival, ΗλειοΤέχνες - Πολιτιστικός & Καλλιτεχνικός Σύλλογος Ν.Ηλείας, Το Χαμόγελο του Παιδιού - The Smile of the Child, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά & Νέους Olympia International Film Festival for children and young people - Olympia Fest, Camera Zizanio, ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΥΡΓΟΥ, Vespa Club Pyrgos, «Αρχέλων» Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας – Πρόγραμμα Κυπαρισσίας ΑΡΧΕΛΩΝ-Archelon, the Sea Turtle Protection Society of Greece, Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Αμαλιάδας, Πολιτιστικός Σύλλογος Κατακόλου «Ο Φάρος».

Διοργάνωση: Collectiva Artnativa, Εθελοντές Port Festival, Πλανώδειο, ΗλειοΤέχνες

Συνδιοργάνωση: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου.

#6thportfestival