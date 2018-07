Ενθουσιασμός στο Comic Con στο Σαν Ντιέγκο για Γκοτζίλα ΙΙ, Aquaman, Φανταστικά Ζώα -ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Το ετήσιο συνέδριο Comic Con, έλαβε χώρα στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ και το στούντιο της Warner Bros συμμετείχε με μερικές από τις πιο αναμενόμενες ταινίες της επόμενης περιόδου.

Όπως αναφέρει δελτίο Τύπου της εταιρείας Tanweer, μερικά από τα φιλμ – υπερπαραγωγές που παρουσιάστηκαν και ενθουσίασαν είναι τα εξής:

«Η Καλόγρια - The Nun», «Aquaman» με τον Τζέισον Μομόα, «Γκοτζίλα ΙΙ, Ο Βασιλιάς των τεράτων - Godzilla: King Of The Monsters», «Φανταστικά Ζώα: Τα Εγκλήματα του Γκρίντελβαλντ - Fantastic Beasts and The Crimes Of Grindelwald».

Οι a-list πρωταγωνιστές των ανωτέρω ταινιών όπως οι Τζέισον Μομόα, Ελίζαμπεθ Μπανκς, Τζουντ Λο και ο βραβευμένος με Όσκαρ Έντι Ρεντμέιν ήσαν μερικοί από τους κινηματογραφικούς αστέρες που έδωσαν το παρών και συνομίλησαν με τους δημοσιογράφους και με το ένθερμο κοινό. Το «Fantastic Beasts and The Crimes Of Grindelwald» αναμένεται στις αίθουσες στις 15 Νοεμβρίου. Το «Aquaman» όπως ήδη έχουμε γράψει θα βγει στις αίθουσες στις 20 Δεκεμβρίου 2018 και το «Γκοτζίλα ΙΙ, Ο Βασιλιάς των τεράτων» στις 30 Μαΐου 2019. Τα φιλμ αναμένεται να τα δούμε και στην Πάτρα.