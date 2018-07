ΚΑΡΛΟΣ ΑΚΟΣΤΑ: Ο ΛΑΤΙΝΟΣ «ΝΟΥΡΕΓΙΕΦ» ΤΟΥ KOBENT ΓΚΑΡΝΤΕΝ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ

Οσοι λατρεύετε το χορό και τους κορυφαίους, διεθνείς αστέρες του είδους, δεν θα μείνετε αδιάφοροι στην κάθοδο του κουβανού Κάρλος Ακόστα, που ηγείται του 25μελούς μπαλέτου Acosta Danza και καταφθάνει την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους χορευτές της γενιάς του και περιοδεύει γιορτάζοντας τα 30 χρόνια του στο χορό. Μάλιστα στην Αθήνα θα εμφανιστεί λίγες ημέρες πριν από το Royal Albert Hall του Λονδίνου.

O Κάρλος Ακόστα έχει συγκριθεί με τα ιερά τέρατα του μπαλέτου Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ και Ρούντολφ Νουρέγιεφ και υπήρξε κορυφαίος του Βασιλικού Μπαλέτου του Κόβεντ Γκάρντεν από το 2003 έως το 2015. Εχει χορέψει με τα μεγαλύτερα μπαλέτα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των American Ballet Theater, Bolshoi Ballet και Paris Opera Ballet. Κάποιοι από τους ρόλους που ερμήνευσε και αποθεώθηκε στο Κόβεντ Γκάρντεν είναι του Siegfried (Λίμνη των Κύκνων), Albrecht (Giselle), The Prince (Καρυοθραύστης), Prince Florimund (Ωραία Κοιμωμένη). Έχει σκηνοθετήσει τον Δον Κιχώτη και είναι ο δημιουργός της Carmen, μιας από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Βασιλικού Μπαλέτου. Την περασμένη σεζόν 2017/18 επέστρεψε ως βασικός τιμώμενος προσκεκλημένος του Βασιλικού Μπαλέτου του Κόβεντ Γκάρντεν.

Γεννήθηκε στην Αβάνα και σπούδασε στην Εθνική Σχολή Μπαλέτου της Κούβας. Ξεκίνησε την καριέρα του με το National Ballet of Cuba, συνέχισε στο English National Ballet και στο Houston Ballet, πριν εδραιωθεί στο Κόβεντ Γκάρντεν, ως ένας από τους μεγαλύτερους χορευτές όλων των εποχών. Ο πολιτισμός και η ιστορία της πατρίδας του είχαν μεγάλη επιρροή σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του και το 2003 η παράσταση “Tocororo – A Cuban Tale”, βασισμένη στην παιδική του ηλικία, έκανε ρεκόρ εισιτηρίων στο Sadler’s Wells του Λονδίνου. Η αυτοβιογραφία του “No Way Home” (2007) έγινε best seller, ενώ έχει εμφανιστεί στις κινηματογραφικές ταινίες Day of the Flowers και New York, I Love You.

Ο Ακόστα έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία στη διάρκεια της καριέρας του, μεταξύ των οποίων το Βραβείο Olivier (2007) για τα εξαιρετικά επιτεύγματά του στο χορό, το Βραβείο Benois de la Danse (2008) και το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής των Διεθνών Βραβείων Χορού το 2014, την ίδια χρονιά που του απονεμήθηκε και το παράσημο της Βρετανικής Αυροκρατορίας “Commander of the Most Excellent Order the British Empire” (CBE) για την προσφορά του στο μπαλέτο.

Η ομάδα χορού Acosta Danza, που ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Κάρλος Ακόστα, έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους κορυφαίους χορογράφους και έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα Θέατρα της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου. Το ρεπερτόριο της πολυαναμενόμενης παράστασης στην Αθήνα περιλαμβάνει τις ελληνικές πρεμιέρες δύο χορογραφιών της Sidi Larbi Cherkaoui, του “Mermaid” και του “Faun” που έτυχαν θερμής υποδοχής από τους κριτικούς παγκοσμίως. Μαζί τους θα παρουσιαστούν τα έργα: “Impronta” της Maria Rovira, “De Punto a Cabo” του Alexis Fernández, εμπνευσμένο από την Κούβα, και το “Rooster” του Christopher Bruce σε μουσική μερικών από τα διασημότερα τραγούδια των Rolling Stones.

*Μέρος των εσόδων από τα εισιτήρια της παράστασης θα διατεθούν στον οργανισμό Coeurs pour Tous Hellas (Καρδιές για Όλους).

