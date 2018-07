Πάνω από 69.000 θεατές έσπευσαν το 4ήμερο να δουν το «Μamma Mia! Here we go again» πανελλαδικά

To «Μamma Mia! Here we go again» κατάφερε το μεγαλύτερο καλοκαιρινό άνοιγμα για το 2018 στη χώρα μας και απέβη ο νικητής του περασμένου 4ήμερου (19-22 Ιουλίου 2018). Το φιλμ «Mamma Mia!», συνέχεια της προ δεκαετίας πρώτης ταινίας, ο ορισμός της καλοκαιρινής, διασκεδαστικής ρομαντικής κομεντί που χορεύει και τραγουδάει με τα τραγούδια των Αbba, τα πήγε θαυμάσια στη χώρα μας κι όπως μας ενημερώνει το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής UIP, έφτασε τα 69.000 εισιτήρια.

Κοντά στους 69.000 θεατές λοιπόν απόλαυσαν την ταινία που όλοι περίμεναν για να πάνε να δουν σε κάποιο θερινό κινηματογράφο και να ζήσουν στο ρυθμό της πιο απολαυστικής ταινίας του 2018. Το εντυπωσιακό στοιχείο μάλιστα είναι, όπως επισήμαναν και ξένα Μέσα ενημέρωσης, πως το νέο φιλμ έχει εισπράξει πολύ θετικότερες κριτικές σε σχέση με το «Mamma Mia» του 2008 που είχε τότε γυριστεί στη χώρα μας. Στο Rotten tomatoes έχει περίπου 78% μέσο όρο ενώ στο cinemascore έχει Α-.

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας «Μamma Mia» με όλο το λαμπερό καστ και την προσθήκη και νέων ταλαντούχων ηθοποιών με εξαιρετική φωνή και κίνηση (ανάμεσα τους και η αγέραστη Σερ να κλέβει σχεδόν την παράσταση και τις εντυπώσεις), όπως ήταν αναμενόμενο, έκλεψε τις καρδιές μικρών και μεγάλων και μας ταξίδεψε νοσταλγικά σε παρόν και παρελθόν, μέσα από τα διαχρονικά τραγούδια των ΑΒΒΑ.

Το φιλμ προβάλλεται και στην Πάτρα σε Βέσο Μάρε και στο θερινό σινε-Κάστρο στο Ρίο. Πανελλαδικά 69.000 ενθουσιώδεις θεατές κατέκλυσαν τις κινηματογραφικές ασίθουσες και, αν κρίνουμε από τα σχόλια και τις εντυπώσεις του κοινού που συμμετείχε ενεργά στο πάρτι και έφευγε χειροκροτώντας, αυτό είναι μόνο η αρχή, αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Στις ΗΠΑ το νέο «Mamma Mia» σε σκηνοθεσία Ολ Πάρκερ το περασμένο τριήμερο 20-22/7 έφτασε τα 34,5 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις, δίνοντας μάχη για την 1η θέση με το «The Equalizer 2» που έκανε την έκπληξη ξεπερνώντας τα 35 εκατομμύρια στο ξεκίνημα του.

Το «Mamma Mia! Here we go again» έκανε πρεμιέρα και σε 41 ακόμη αγορές ανά τον κόσμο συγκεντρώνοντας 43 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις με την Αγγλία να έχει την πρωτιά όπου το μουσικοχορευτικό φιλμ ξεπέρασε τα 13 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ