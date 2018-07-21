Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 21 Ιουλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 21 Ιουλίου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 2 - ΚΡΟΛΟΥ

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 128 Γ & ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΙΚΣΑΚΗ 132 & ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 217 ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΝΟΤΑΡΑ 12 ΕΝΑΝΤΙ LIDL - ΑΓΥΙΑ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΚΟΜΠΑΡΟΥΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32 ΤΕΡΜΑ ΙΑΣΙΟΥ (ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)

ΚΟΝΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΘΕΟΤΟΚΟΥ 8 - ΑΜΕΡΙΚΗΣ

02:00 π.μ. - πρωί

ΚΟΜΠΑΡΟΥΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32 ΤΕΡΜΑ ΙΑΣΙΟΥ (ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23983

21:00-πρωί

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΛΙΣΣΟΣΤΗΛ.: 26930 71977

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18ΤΗΛ.: 26920-24.164

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-22:30

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 195 ΟΒΡΥΑΤΗΛ.: 2610-524.600

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑ

09:00-22:30

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ-ΡΟΪΤΙΚΑΤΗΛ.: 2610-671.777

ΡΙΟ

09:00-22:30

ΤΣΑΡΣΙΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΩΝ 47 (ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ) ΤΗΛ.: 2610-991.605

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 21/07/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/493998

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