Έξι και μία προτάσεις κρασιών για το καλοκαίρι

Δυο χρόνια τώρα μέσα από την στήλη, μαζί με τις γαστρονομικές προτάσεις μου, σας πρότεινα και τα αντίστοιχα κρασιά που θα τις συνόδευαν. Οι προτάσεις μου ήταν περισσότερο βασισμένες στο προσωπικό μου γούστο για την συνοδεία της εκάστοτε συνταγής και σχεδόν καθόλου βασισμένες σε επαγγελματική γνώση.

Όμως ο food lover σπάνια δεν είναι και wine enthousiast, οπότε πήρα τον δρόμο, το στρατί και μετά από 16 μήνες στην σχολή W.S.P.C. (The Place to Study Wine) έφτασα διαβάζοντας και δοκιμάζοντας μέχρι το LEVEL 3 Award in Wines. Όποτε τώρα πια και με την «στάμπα», μπορώ να γράφω και να προτείνω, εννοείται πάλι τα αγαπημένα μου κρασιά.

Το 6+1 αναλύεται λοιπόν στο 2*3 +1:

2 για τα λευκά ,τον βασιλιά του καλοκαιριού,

2 για τα ροζέ που ήρθαν δυναμικά για να μείνουν και

2 κόκκινα, ώ ναι, κόκκινα που θα μας συντροφευόσουν ελαφρώς δροσισμένα στα βραδινά δείπνα μας.

Αnd…last but not least…είναι για ένα αφρώδες που με μεγάλη μου χαρά θα το έπινα από το πρωί αν δεν υπήρχε κίνδυνος να «κακοχαρακτηριστώ».

Τα κρασιά που σας προτείνω είναι από την Πελοπόννησο τα περισσότερα και κάποια από την υπόλοιπη οινική Ελλάδα, διότι κατά τα γνωστά αν δεν παινέψεις τον τόπο σου….

Λόγω οικονομίας χώρου αναφέρομαι μόνο σε επτά κρασιά και όχι σε είκοσι ή και τριάντα, που θα ήθελα, διατηρώντας πάντα τον μεγάλο μου σεβασμό και θαυμασμό για την δύσκολη δουλειά των οινοποιιών.

Τσίν- τσίν !!

ΛΕΥΚΑ

Vino di Sasso, Ποικιλία: Ρομπόλα, Παραγωγός: Κτήμα Σκλάβου

Από τον πρωτοπόρο της βιοδυναμικής καλλιέργειας στην Ελλάδα, Ευρυβιάδη Σκλάβο.

Λεπτά αρώματα από ροδάκινα, πορτοκάλια, κυδώνι και λευκά λουλούδια μαζί με τον ορυκτό χαρακτήρα του αμπελοτοπιου. Ίσως η πιο εστέτ Ρομπόλα της Κεφαλλονιάς.

Συνοδεύει όλες τις κεφαλλονίτικες λιχουδιές, όπως αλιάδα, κρεατόπιτα αλλά και ψάρια και θαλασσινά.

Σαντορίνη 2017, Ποικιλία: Ασύρτικο, Παραγωγός: Οινοποιείο VASSALTIS ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Και βεβαίως ένα φρέσκο Ασύρτικο από την Σαντορίνη από το νεότερο οινοποιείο του νησιού, διαφορετικά δεν εννοείται ελληνικό καλοκαίρι. Τα αρώματα πλημμυρίζουν από άγουρα εσπεριδοειδή και βρεγμένη πέτρα, μαζί με την ορυκτότητα του εδάφους της Σαντορίνης και με έντονη οξύτητα και πλούσιο, κρεμώδες, γεμάτο στόμα.

Συνοδεύει ριζότα με θαλασσινά, ντοματοκεφτέδες, ψαράκια τηγανητά αλλά και γκουρμέ πιάτα ελληνικής καλοκαιρινής κουζίνας.

ΡΟΖΕ

Το απόλυτο hit του καλοκαιριού, βάλτε στα πικ-απ σας λοιπόν ροζέ για φαγητό, ροζέ για απεριτίφ, ροζέ αφρώδη.

Petit-Fleur, Ποικιλία: Σιδερίτης, Παραγωγός Οινοποιείο Παρπαρούσης

Κρασί για φαγητό με χρώμα από φλούδες κρεμμυδιού, αρώματα λουλουδιών, μικρά φρούτα του δάσους, όπως μούρα μαύρα, μπλε, κόκκινα, σμέουρα, μύρτιλα, δίνοντας επίγευση με διάρκεια και τραγανή οξύτητα.

Συνοδεύει όλα τα πιάτα με τα λαδερά όπως γεμιστά, μελιτζάνες ιμάμ αλλά και σαν απεριτίφ με φρέσκα λευκά τυράκια.

Τρείς Μάγισσες, Ποικιλία: Αγιωργίτικο, Syrah και Μοσχοφίλερο, Παραγωγός: Οινοποιείο Μπαραφάκας

Ροζέ ημίγλυκο και ημιαφρώδες με φράουλες και λουλουδάκια να γεμίζουν το στόμα, χωρίς να μας γλυκαίνουν σε ισορροπία με την οξύτητά του.

Συνοδεύει σαλάτες με φρούτα και αλλαντικά ή τυριά, όπως πεπόνι ή σύκο με προσούτο, καρπούζι με βουτυράτη φέτα αλλά και ένα πιάτο μελωμένο μοσχάρι χουνκιάρ μπεγιεντί.

ΚΟΚΚΙΝΑ

Η απολύτως απαραίτητη παρέα για ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί στο τραπέζι μας είναι ένα wine cooler. Χωρίς αυτό, το κρασί δεν θα διατηρήσει την θερμοκρασία του, θα είναι πλαδαρό στην γεύση του και θα χάσει τα αρώματά του.

Laura Nera, Ποικιλία: Μαυροδάφνη, Παραγωγός: Κτήμα Αχαιών Οινοποιητική

Από μια νεαρή, πολλά υποσχόμενη οινοποιό , φρέσκια μαυροδάφνη με χρώμα βαθύ κόκκινο, σχεδόν μώβ και αρώματα κόκκινων φρούτων. Πλούσιο στο στόμα με μεταξένιες τανίνες και επίγευση που γεμίζει τον ουρανίσκο μας. Σερβίρεται οπωσδήποτε δροσερό στους 14-16˚C.

Συνοδεύει αρνάκι λαδορίγανη, κρέατα κοκκινιστά, συκώτι με σάλτσα, σαλάτες με φακές αλλά και φρεσκοψαρεμένο τόνο.

Αμπέλου Φως, Ποικιλία: Αγιωργίτικο, Παραγωγός: Οινοποιείο Ζαχαριάς

Ένα Αγιωργίτικο φρέσκο, χωρίς παλαίωση, με αρώματα κόκκινων και μαύρων φρούτων, πλούσιο σώμα και μαλακές τανίνες. Ευκολόπιοτο κρασί για την ελληνική κουζίνα. Επίσης σερβίρεται δροσερό.

Συνοδεύει όλα τα κρέατα για μπάρμπεκιου καθώς και το ελληνικότατο μοσχαράκι κοκκινιστό με μπάμιες ή κολοκυθάκια.

ΑΦΡΩΔΕΣ

Brut Cuvée Prestige, Ποικιλία: Ασύρτικο, Ξινόμαυρο, Παραγωγός: Κτήμα Καρανίκα

Ένας πρωτοποριακός συνδυασμός μιας νησιώτικης και μιας βουνίσιας ποικιλίας. Ένα blend οινοποιημένο με την παραδοσιακή μέθοδο της σαμπάνιας. Αρώματα από άγουρα εσπεριδοειδή όπως λεμονάκια, αλλά και αχλάδι μαζί με αρώματα από αμύγδαλα και βανίλια. Φυσαλίδες γεμάτες οξύτητα και επίγευση με διάρκεια.

Ιδανικό κρασί για γιορτές, διακοπές, γάμους και χαρές !!!

*Όλες οι φωτογραφίες προέρχονται από τις επίσημες ιστοσελίδες των οινοποιείων που αναφέρονται.