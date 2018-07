Η επίσημη φωτογράφιση μετά τη βάφτιση του πρίγκιπα Louis!

Λίγες μέρες μετά τη βάφτιση του πρίγκιπα Louis στο βασιλικό παρεκκλήσι στο παλάτι του St James –απουσία της βασίλισσας Ελισάβετ- το παλάτι Kensington αννέβασε στα social media τις επίσημες φωτογραφίες από την όμορφη τελετή με την Kate Middleton και τον πρίγκιπα William να λάμπουν από χαρά!

Ο μικρός πρίγκιπας Λούις, όπως τα δυο μεγαλύτερα αδέλφια του φόρεσε μια ρέπλικα του βαπτιστικού φορέματος που φτιάχτηκε το 1841 για τη μεγαλύτερη κόρη της βασίλισσας Βικτόρια. Η δούκισσα του Cambridge έλαμψε φορώντας ένα φόρεμα McQueen και καπέλο σαν στέκα, με λουλούδια της Jane Taylor. Φυσικά τις εντυπώσεις έκλεψαν ο πρίγκιπας George και η πριγκίπισσα Charlotte.

Όλη η οικογένεια μάλιστα, μαζί με τους γονείς και τα αδέλφια της πόζαρε επίσημα στο Morning Room στο Clarence House μετά τη βάφτιση του μικρού Louis και πόζαραν για τις καθιερωμένες επίσημες φωτογραφίες.

The Duke and Duchess of Cambridge have released four official photographs to mark the christening of Prince Louis on Monday 9th July.



The photographs were taken by Matt Holyoak at Clarence House, following Prince Louis's christening. pic.twitter.com/v6mN6QDgrr — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 15, 2018

The Duke and Duchess of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis, following Prince Louis’s christening.



???? by Matt Holyoak. pic.twitter.com/WCx7uZqTJl — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 15, 2018

The Duke and Duchess of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis, following Prince Louis’s christening.



???? by Matt Holyoak. pic.twitter.com/WCx7uZqTJl — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 15, 2018

The Duke and Duchess of Cambridge with Members of the @RoyalFamily in the Morning Room at Clarence House, following Prince Louis’s christening.



???? by Matt Holyoak. pic.twitter.com/3M5VxCCppH — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 15, 2018