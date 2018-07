ΔΕΙΤΕ τον Πάνο Μουζουράκη όπως εμφανίζεται στο φιλμ «Mamma Mia, Here we go again!»

Kαταφθάνει την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 όπως είδαμε και από διαφημιστικό teaser trailer στα τηλεοπτικά κανάλια, στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία «Mamma Mia, Here we go again» σε σκηνοθεσία Ολ Πάρκερ. Το φιλμ διάρκειας 114 λεπτών και διανομής από την εταιρεία UIP θα βγει απ’ όσο είδαμε την Πέμπτη τόσο στο θερινό σινε-Κάστρο στο Ρίο όσο και στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε, στην Ακτή Δυμαίων.

Πρωταγωνιστούν οι: Λίλι Τζέιμς, Αμάντα Σέιφριντ, Κριστίν Μπαράνσκι, Ντόμινικ Κούπερ, Πιρς Μπρόσναν, Κόλιν Φερθ, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Τζούλι Γουόλτερς, ο Άντι Γκαρσία, η Μέριλ Στριπ αλλά και η Σερ. Στο μεταξύ όπως ίσως θα γνωρίζετε, στην μουσικοχορευτική ταινία με τα αγαπημένα τραγούδια των Σουηδών θρύλων της ποπ, Abba, συμμετέχει και ο τραγουδιστής και ηθοποιός Πάνος Μουζουράκης σ’ ένα ρόλο έκπληξη.

Η εταιρεία UIP μας έστειλε φωτ. από την συμμετοχή του ταλαντούχου Πάνου Μουζουράκη στην Χολιγουντιανή αυτή παραγωγή που είναι η συνέχεια της προ δεκαετίας ταινίας που είχε γυριστεί στην Ελλάδα στα νησιά των Σποράδων. Από τις 19 Ιουλίου 2018, όπως μας λέει το δελτίο Τύπου της UIP, απολαμβάνουμε χορό και τραγούδι στο κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς.

Η ταινία, παγκόσμιο φαινόμενο εισπρακτικά (ξεπερνώντας τα 600 εκατομμύρια δολάρια), που εκτόξευσε τον τουρισμό της Ελλάδας κι έκανε τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και το Πήλιο να γίνουν το κινηματογραφικό φόντοπολλών γάμων, το κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού επιστρέφει γεμάτο φως, θάλασσα, καλοκαίρι, τραγούδι, χορό και λαμπερούς πρωταγωνιστές, 10 χρόνια μετά, για να μας παρασύρει εκ νέου στο ρυθμό των διαχρονικών τραγουδιών των ABBA και να γεμίσει τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Το ίδιο λαμπερό καστ της πρώτης ταινίας μαζί με νέα, ταλαντούχα παιδιά όπως την Λίλι Τζέιμς, αλλά και τη λαμπερή και αγέραστη ποπ σταρ και βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Σερ και τον Κουβανό γόη ηθοποιό Άντι Γκαρσία, έρχονται με ορμή να μας συγκινήσουν, να μας κάνουν να γελάσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ονειρευτούμε, ερμηνεύοντας μοναδικά πολλά από τα τραγούδια των ABBA που δεν ακούστηκαν στην πρώτη ταινία, αλλά και επιτυχίες που όσες φορές κι αν τις ξανακούσεις δεν μπορείς παρά να αναφωνήσεις Here We Go Again! και να παραδοθείς στο ρυθμό και την καλοκαιρινή διάθεση, αναφέρει το δελτίο Τύπου. Η Σερ στην ταινία ερμηνεύει την επιτυχία «Fernando».

«Μamma Mia! Here we go again!» και όλο το Χόλυγουντ παραθερίζει στις κινηματογραφικές αίθουσες της χώρας!

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ