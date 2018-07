Πάτρα: Προβάλλεται απόψε το συγκινητικό φιλμ "Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου"

Μία σινε-προβολή έκπληξη περιμένει απόψε Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 στις 22.00 το κοινό, με ελεύθερη μάλιστα είσοδο στην TrabaΛa, που είναι η δροσερή ταράτσα του μπαρ Ghetto στην οδό Ευμήλου 8 πίσω από τη ΔΕΗ στην Πάτρα.

Θα προβληθεί έως από τα ωραιότερα και πιο συγκινητικά φιλμ του περασμένου χειμώνα που προτάθηκε μάλιστα για 4 Όσκαρ και κέρδισε εκείνο του καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου για τον 89χρονο θρύλο Τζέιμς Άιβορι, το «Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου – Call me by your name» σε σκηνοθεσία του Ιταλού Λούκα Γκουαντανίνο.

Στην ταινία που είναι γυρισμένη στην υπέροχη Ιταλική εξοχή και διαδραματίζεται καλοκαίρι των αρχών του ’80, παίζουν ο φωτογενής Άρμι Χάμερ, ο ηθοποιός – αποκάλυψη Τιμοτέ Σαλαμέ (που προτάθηκε για το Όσκαρ α' ανδρικού) στο ρόλο του 17χρονου Έλιο που ερωτεύεται τον μεταπτυχιακό φοιτητή Όλιβερ που έρχεται να βοηθήσει στην έρευνα τον ακαδημαικό πατέρα του, και ο Μάικλ Στούλμπαρκ και η Αμίρα Καζάρ.

Όπως είχε γράψει το περιοδικό Αθηνόραμα, τέσσερις Οσκαρικές υποψηφιότητες για ένα ευαίσθητο και κομψό Βισκοντικό δράμα πάνω στο τέλος της αθωότητας, την απελευθερωτική δύναμη της επιθυμίας και την αμφίσημη σχέση ζωής και τέχνης.

Ένα φιλμ που θεωρήθηκε το καλύτερο του Γκουαντανίνο, το οποίο είχε ξεκινήσει την σαρωτική πορεία του στις διακρίσεις και τα βραβεία από το Φεστιβάλ Ανεξάρτητου κινηματογράφου του Σάντανς στη Γιούτα.

Στην Πάτρα προβλήθηκε για 2 εβδομάδες στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στα τέλη Φλεβάρη και υπολογίζεται πως πανελλαδικά το είδαν κοντά στους 35.000 – 40.000 θεατές. Είχε διανεμηθεί από την Feelgood κι εδώ και λίγο καιρό έχει βγει και σε dvd για ενοικίαση.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ