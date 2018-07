Έφυγε από τη ζωή ο πολύ γνωστός και αγαπητός παιδιάτρος της παλιότερης Πάτρας Αντώνης Δημητρόπουλος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο πολύ γνωστός και αγαπητός παιδίατρος της πατραϊκής κοινωνίας Αντώνης Δημητρόπουλος, που διατηρούσε επί σειρά ετών ιατρείο στην Αγίου Νικολάου της παλιότερης Πάτρας.

Με την καλλονή σύζυγό του Ηρώ, που άφησε εποχή με την ομορφιά της και δραστηριοποιήθηκε στα κοινά υποστηρίζοντας το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, πολλούς κοινωνικούς και φιλανθρωπικούς φορείς σε bazaar και εκδηλώσεις με τη μαγειρική της και το κέφι της, αποτελούσαν πολύ γνωστό ζευγάρι στην κοσμική πάτρα των δεκαετιών 70’ και 80’ και ευτύχισαν να αποκτήσουν δύο παιδιά. Την Χριστιάνα που είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου βιολογίας όπως και ο σύζυγός της στην Αμερική και τον Ξενοφώντα που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ηρακλείου της Κρήτης.

Μάλιστα πριν μια εβδομάδα ταξίδεψε στην Κρήτη για τον γάμο του γιου του. Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο καρκίνου.

Αντώνης και Ηρώ Δημητροπούλου λάτρευαν την εγγονή τους Ηρώ, η οποία ερχόταν συχνά στην ελλάδα. Επικοινωνήσαμε με την κ. Δημητροπούλου η οποία μας είπε χαρακτηριστικά: "Ο Αντώνης ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Πήρε τόση χαρά πριν λίγες μέρες από το γάμο του γιου του. Ταξίδεψε στην Κρήτη με καροτσάκι και μουλεγε "Ηρώ τα κατάφερα"! Φόρεσε και το σμόκιν του όπως ηθελε η κόρη του. Να σκεφτείτε έβγαλε και λόγο στους πατρινούς φίλους μας και χόρεψε ζεϊμπέκικο για το γιο του. Ηταν ένα παράδειγμα δύναμης ψυχής στα 90 του χρόνια. Ανεπανάληπτος. Χάρηκε και συγκινήθηκε τόσο, πριν πάει κοντά στο θεό"

Με τα δύο παιδιά του

Οικογενειακώς στον γάμο του γιου του

Με την σύζυγό του Ηρώ

Η κόρη του Χριστιάνα τον αποχαιρέτησε στο facebook με έναν πολύ τρυφερό τρόπο:

I love for ever

I like you for always

As long as I am living

My daddy you’ll be

Σ´αγαπω μπαμπα

Θα μου λειπεις

Καλο παραδεισο