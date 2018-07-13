Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝ. ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑ

ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/7/2018 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΡΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑ,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΣ, ΧΑΙΔΩ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΟΥΦΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑ, ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΟΛΤΙΔΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΙΜΩΝ,ΟΡΦΕΑΣ,ΔΑΝΑΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΝΤΡΙΖΑΣ, ΕΛΕΝΗ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 13/07/2018 10:14

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/493461?skip_cache=yes

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