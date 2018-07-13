Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝ. ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/7/2018 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΡΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΣ, ΧΑΙΔΩ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΟΥΦΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑ, ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΟΛΤΙΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΙΜΩΝ,ΟΡΦΕΑΣ,ΔΑΝΑΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΝΤΡΙΖΑΣ, ΕΛΕΝΗ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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