Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Emmy 2018: Μάχη «Game of Thrones» & «Handmaid's Tale»

Oι υποψηφιότητες των βραβείων Emmy 2018, των τηλεοπτικών «Όσκαρ», ανακοινώθηκαν ενώ η τελετή απονομής θα λάβει χώρα στις 17 Σεπτεμβρίου 2018. To ιδιαίτερα δημοφιλές «Game of Thrones» επιστρέφει στην αρένα διεκδικώντας πίσω το θρόνο του από το «Handmaid's Tale», έχοντας 22 υποψηφιότητες.

Το «The Americans» στην τελευταία του σεζόν σημειώνει επίσης γερή επάνοδο μετά τον περσινό του αποκλεισμό-έκπληξη, την ώρα που στο πεδίο της κωμωδίας το «Modern Family» απουσιάζει για 1η φορά. Τα «Glow», «Barry» και «The Marvelous Mrs. Maisel» κάνουν μεγάλη είσοδο στις μεγάλες κατηγορίες, την ώρα που στο πεδίο των μίνι σειρών και της καλύτερης τηλεταινίας το «Twin Peaks» πετυχαίνει πολλές τεχνικές υποψηφιότητες απουσιάζει ωστόσο από τις μεγάλες κατηγορίες.

To τεράστιο ενδιαφέρον όπως γράφει το flix.gr, εστιάζεται ωστόσο στη μεγάλη εικόνα, όπου η πλατφόρμα Netflix με 112 υποψηφιότητες συνολικά, σπάει την παραδοσιακή κυριαρχία του ΗΒΟ, που φέτος μένει δεύτερο με 108. Η εξέλιξη αυτή έρχεται πάνω στη στιγμή όπου τα νέα αφεντικά του ΗΒΟ παραδέχονται πως θέλουν να το μετατρέψουν σε ένα «ψυγείο» ατελείωτου content στη λογική του Netflix. Αξίζει να σημειωθεί επιπλέον πως το ΗΒΟ εξακολουθεί να έχει τις δυο σειρές με τις περισσότερες υποψηφιότητες, το «Game of Thrones» με 22 και το «Westworld» με 21.

Άλλες σειρές με ισχυρή παρουσία είναι: Το «American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace» με 18 υποψηφιότητες ξεχωρίζει στο πεδίο των μίνι σειρών, τα «Marvelous Mrs. Maisel» και «Barry» κάνουν εντυπωσιακό ντεμπούτο με 14 και 13 αντιστοίχως, ενώ το «RuPaul's Drag Race» ξεχωρίζει (μαζί με το «The Voice») στα ριάλιτι, με 10.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες στις μεγάλες κατηγορίες είναι οι εξής:

ΔΡΑΜΑ

Καλύτερη Σειρά

The Americans

The Crown

Handmaid's Tale

Stranger Things

Game of Thrones

This Is Us

Westworld

A’ Ανδρικός

Τζέισον Μπέιτμαν (Ozark)

Στέρλινγκ Κ Μπράουν (This Is Us)

Εντ Χάρις (Westworld)

Μάθιου Ρις (The Americans)

Τζέφρι Ράιτ (Westworld)

Μίλο Βεντιμίλια (This Is Us)

Α’ Γυναικείος

Κλερ Φόι (The Crown)

Τατιάνα Μασλάνι (Orphan Black)

Ελίζαμπεθ Μος (The Handmaid's Tale)

Σάντρα Ο (Killing Eve)

Κέρι Ράσελ (The Americans)

Εβαν Ρέιτσελ Γουντ (Westworld)

Β’ Ανδρικός

Νικολάι Κόστερ-Γουάλνταου (Game of Thrones)

Μάντι Πατίνκιν (Homeland)

Πίτερ Ντίνκλατζ (Game of Thrones)

Ντέιβιντ Χάρμπουρ (Stranger Things)

Ματ Σμιθ (The Crown)

Τζόζεφ Φάινς (The Handmaid's Tale)

B’ Γυναικείος

Λίνα Χέντι (Game of Thrones)

Μίλι Μπόμπι Μπράουν (Stranger Things)

Αν Ντάουντ (The Handmaid's Tale)

Υβόν Στραχόφσκι (The Handmaid's Tale)

Βανέσα Κέρμπι (The Crown)

Θάντι Νιούτον (Westworld)

Αλέξις Μπλεντέλ (Gilmore Girls)

ΚΩΜΩΔΙΑ

Καλύτερη Σειρά

black-ish

Silicon Valley

Atlanta

Barry

Unbreakable Kimmy Schmidt

Curb Your Enthusiasm

GLOW

The Marvelous Mrs. Maisel

Α’ Ανδρικός

Μπιλ Χέιντερ (Barry)

Aντονι Άντερσον (black-ish)

Λάρι Ντέιβιντ (Curb Your Enthusiasm)

Ντόναλντ Γκλόβερ (Atlanta)

Γουίλιαμ Μέισι (Shameless)

Τεντ Ντάνσον (The Good Place)

Α’ Γυναικείος

Λίλι Τόμλιν (Grace and Frankie)

Πάμελα Άντλον (Better Things)

Ρέιτσελ Μπρόσναχαν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Τρέισι Έλις Ρος (black-ish)

Αλισον Τζάνεϊ (Mom)

Ίσα Ρέι (Insecure).

Β’ Ανδρικός

Λούι Aντερσον (Baskets)

Μπράιαν Ταϊρί Χένρι (Atlanta)

Aλεκ Μπόλντουιν (Saturday Night Live)

Κίναν Τόμσον (Saturday Night Live)

Τάιτους Μπέρτζες (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Τόνι Σαλούμπ (The Marvelous Mrs. Maisel)

Χένκρι Γουίνκλερ (Barry).

Β’ Γυναικείος

Λέσλι Τζόουνς (Saturday Night Live)

Έιντι Μπράιαντ (Saturday Night Live)

Λόρι Μέτκαλφ (Roseanne)

Κέιτ Μακίνον (Saturday Night Live)

Μπέτι Γκίλπιν (GLOW)

Ζάζι Μπιτς (Atlanta)

Άλεξ Μπόρστιν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Μέγκαν Μαλέιλι (Will & Grace).

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Genius: Picasso

Godless

Patrick Melrose

The Alienist

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ

Black Mirror: USS Callister

The Tale

Paterno

Flint

Fahrenheit 451.

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ της σειράς "Atlanta".