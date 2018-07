Στις 20/6/18, στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth της Μεγάλης Βρετανίας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο του προγράμματος EduWeb. Η εκδήλωση ήταν μέρος του τριήμερου Φεστιβάλ Μάθησης (Festival of Learning) του Πανεπιστημίου το οποίο προσέλκυσε χιλιάδες επισκέπτες. Το πρόγραμμα συνδυάσθηκε με την εκδήλωση «Ageing well: innovations for greater health and wellbeing» του Ερευνητικού Κέντρου Ageing and Dementia του Πανεπιστημίου, όπου μια ολόκληρη ημέρα αφιερώθηκε στην τρίτη ηλικία ώστε να προσφερθεί μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία.

Ο τίτλος του 3ου multiplier event ήταν: «Καταπολεμώντας την κλοπή ταυτότητας των silver surfers (άνω των 50 ετών) χρησιμοποιώντας το EduWeb», δίνοντας έμφαση στην κυβερνοασφάλεια και αξιοποιώντας την εξειδίκευση της ομάδας του BU. Οι ειδικοί ανταποκρίθηκαν στην μεγαλύτερη ανησυχία των ηλικιωμένων συμμετεχόντων η οποία σχετίζεται με την απάτη ταυτότητας μέσω επιθέσεις phishing κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης.

Η ημέρα ξεκίνησε με το εργαστήρι “Ageing well”, όπου οι ηλικιωμένοι συμμετείχαν σε αριθμό φυσικών δραστηριοτήτων, όπως Τάι-Τσι και το απόγευμα μεταφέρθηκαν στον Κυβερνοχώρο όπου εξάσκησαν τις δεξιότητές τους στην ανίχνευση επιθέσεων phishing, απάτες σε site online γνωριμιών μέσα από την πλατφόρμα εκμάθησης του Eduweb. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να δοθεί στον ενθουσιασμό και συμμετοχή των μαθητών των Γυμνασίων Winton και Glenmoor Academies.

Το Συμπόσιο σε Τεχνολογίες Υποβοηθούμενης Μάθησης (Assisted Learning Technologies Symposium) που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μάη 2018 ήταν καθοριστικό για την επιτυχία της εκδήλωσης καθώς παρουσιάσθηκαν οι παιδαγωγικές αρχές του έργου σε ένα κοινό 40 ειδικών και τα σχόλια αξιοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εκδήλωσης στο BU.

Τo επίσημo site του έργου μπορείτε να το βρείτε στα ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά και βουλγαρικά: http://eduweb-project.eu/

Φωτογραφίες για το Δελτίο Τύπου, καθώς και για να γίνετε μέλη στη facebook ομάδα https://www.facebook.com/groups/eduweb.eu

Το #EduWebEU έργο συντονίζεται από την ΠΔΕΔΕ ενώ συμμετέχουν ως εταίροι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος» και το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών από την Ελλάδα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Λύκειο Αραδίππου από την Κύπρο, το Bournemouth University και το Atlantic Academy Portland από τη Μεγάλη Βρετανία το αρμόδιο Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού , από τη Βουλγαρία και το Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto και το Instituto Istruzione Superiore – EINAUDI - SCARPA από την Ιταλία. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "EduWeb" ERASMUS+ ανήκει στη δράση ΚΑ2 (Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).