Έρχεται 16/8 στις Ελληνικές αίθουσες το Γαλλικό φιλμ "Ερωτευμένος με τη γυναίκα μου"

To φιλμ “Ερωτευμένος με τη γυναίκα μου – The Other Woman” σε σκηνοθεσία του Γάλλου ηθοποιού Ντανιέλ Οτέιγ και σενάριο Φλοριάν Ζελέρ αναμένεται στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Tanweer στις 16 Αυγούστου 2018.

Στην ταινία παίζουν εκτός του 68χρονου σήμερα Οτέιγ, ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ, η Σαντρίν Κιμπερλέν και η Αντριάνα Ουγάρτε.

Ο ιδιαίτερα ταλαντούχος Ντανιέλ Οτέιγ («Κρυμμένος», «Μία καρδιά τον χειμώνα»), που θεωρείται ένας από τους καλύτερους Γάλλους ηθοποιούς της γενιάς του, πρωταγωνιστεί και μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το απολαυστικό έργο του τρομερού παιδιού του Γαλλικού θεάτρου Φλοριάν Ζελέρ («Ψέμα») και επιστρατεύει ένα λαμπερό καστ σ’ αυτή τη διασκεδαστική και ονειροπόλα ερωτική κομεντί.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο θρυλικός Ζεράρ Ντεπαρντιέ («Σιρανό ντε Μπερζεράκ») που κοντεύει ηλικιακά τα 70 πλέον, η Σαντρίν Κιμπερλέν («A Vendre») και η Αντριάνα Ουγάρτε («Julieta»), δίνοντας απολαυστικές ερμηνείες σε μία ξεκαρδιστική ιστορία που, πάνω απ’ όλα, δίνει τροφή για όνειρα.

Σύνοψη

Ο Ντανιέλ (Ντανιέλ Οτέιγ) μπορεί να είναι πολύ ερωτευμένος με τη γυναίκα του, αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να υποκύπτει στην αχαλίνωτη φαντασία του. Όταν ο κολλητός του εμφανίζει την καινούρια, κατά πολύ νεότερη και αφοπλιστικά όμορφη σύντροφο, ο Ντανιέλ θα βρεθεί διχασμένος ανάμεσα στη σύζυγο του και σε απαγορευμένες φαντασιώσεις για μια ζωή πλάι στη γοητευτική νεαρή.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ ΟΤΕΙΓ

Για αυτή την τέταρτη ταινία πίσω από την κάμερα, απομακρύνθηκα από τη προστατευτική σκιά του Μαρσέλ Πανιόλ (σημ.: θεατρικός συγγραφέας του οποίου δύο έργα έχει μεταφέρει στον κινηματογράφο ο Οτέιγ) για να στραφώ στις πυρετώδεις περιπέτειες του έρωτα. Η ταινία έχει αυτό που με ενθουσιάζει στη ζωή, δηλαδή την παιδικότητα που φιλοξενεί ένας ενήλικας. Αυτή η άθικτη ικανότητα να ονειρευόμαστε.

Το σημείο εκκίνησης της ταινίας είναι να αποδράσουμε από τον ρεαλισμό ενός δείπνου, κατά το οποίο ο χαρακτήρας που υποδύομαι ερωτεύεται ακαριαία την καινούρια σύντροφο του καλύτερου του φίλου.

Υπάρχει στον χαρακτήρα του Ντανιέλ η τόλμη να αλλάξει τις συνήθειες του για ένα καινούριο μέλλον, η υπόσχεση μιας αλλαγής ζωής που είναι πάντα πιθανή, μια φιλοδοξία που δεν έχουμε τολμήσει να εκπληρώσουμε.

Στο κάτω κάτω, είναι ένας τύπος αρκετά παιδικός, είναι εκδότης αλλά ο ίδιος ζει σαν ένα βιβλίο ανολοκλήρωτο. Κάπως σαν το Ζαν-Πολ Μπελμοντό στο «Le Magnifique», επινοεί συνεχώς μία διπλή ζωή που διορθώνει και μετουσιώνει την αληθινή ζωή. Αυτό το πηγαινέλα ανάμεσα σε φαντάσματα και στην πραγματικότητα δεν έχει παρά έναν σκοπό: να υμνήσει το όνειρο που ντύνει με ζωντανά χρώματα το γκρίζο της ύπαρξης μας.

Ποιος ανάμεσα μας μπορεί να επιβεβαιώσει ότι από όλες αυτές οι πιθανές υπάρξεις, η μόνη ζωή που επιθυμούμε είναι αυτή που έχουμε; Το όνειρο μας κάνει να συνειδητοποιούμε ότι δεν έχουμε παρά μία ζωή, ενώ έχουμε όρεξη για χίλιες.

Αυτή η ταινία δεν είναι παρά μία ερωτική φαντασίωση που κρύβει ένα αναπάντητο ερώτημα: Τι επιθυμούμε όταν επιθυμούμε τον άλλον;

Εκεί που κάποιοι πιστεύουν ότι οι ερωτικές σχέσεις είναι προσποιητές και κοινότοπες, εγώ παθιάζομαι και προβληματίζομαι πάνω σ’ αυτό που δημιουργεί τη σταθερότητα σε ένα ζευγάρι. Μου αρέσει να παραδέχομαι την ευφυΐα των γυναικών που ξέρουν να διαχειρίζονται τις αδυναμίες μας. Σχετικά μ’ αυτό, η Σαντρίν Κιμπερλέν-Ιζαμπέλ εκπροσωπεί τη θηλυκότητα στην πιο ουσιαστική μορφή της, την εξυπνάδα και την ομορφιά, κυρίως όμως τη δύναμη να μην αφεθεί, να πάρει τα πράγματα στα χέρια της.

Είχαμε παίξει μαζί πριν χρόνια στο «Après vous» του Πιερ Σαλβαντόρι, και περίμενα την ευκαιρία να ξαναβρεθώ απέναντι της στην οθόνη… Η Σαντρίν είναι τέλεια για αυτό το είδος χαρακτήρα που μπορεί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο να περάσει από την αποπλάνηση στον θυμό. Η γυναίκα που δεν ξεγελιέται, που είναι καταδικασμένη στην αλήθεια. Είναι απίθανη συνεργάτης και είναι πολύ ευχάριστο και εύκολο να δουλεύω μαζί της…

Όσο για την Αντριάνα Ουγάρτε, θα μπορούσε εύκολα να είναι μια ηρωίδα σε μία ταινία του Μπουνιουέλ, όπως το «Σκοτεινό Αντικείμενο του Πόθου». Ξέρει να έχει διττή φύση για να ερμηνεύσει τις δύο πτυχές της ίδιας προσωπικότητας, άγγελος και δαίμονας μαζί. Η Ιζαμπέλ πιστεύει ότι είναι μοιραία, εγώ φαντάζομαι ότι είναι ένα είδος ερωτικής Μαρίας Κασάρες και ο Πατρίκ τη βλέπει σαν αυτή που θα τον κάνει επιτέλους ευτυχισμένο. Πράγματι, είχα ζητήσει από τον Ζεράρ να φανταστεί την Αντριάνα σαν την Ντενέβ στο «Τελευταίο Μετρό» ή τη Φανί Αρντάν στη «Γυναίκα της Διπλανής Πόρτας».

Αυτή η ιστορία, που είναι περισσότερο συναισθηματική παρά ερωτική, πραγματεύεται μια άλλη σχέση αγάπης, τη φιλία.

Έχω μια αρχή: πρέπει οι χαρακτήρες να είναι πιστευτοί και έτσι να πιστεύουμε αυτούς που τους ενσαρκώνουν. Ο Ζεράρ κι εγώ έχουμε μια κοινή κινηματογραφική ιστορία. Είναι ένας φοβερός ηθοποιός και, αν θέλει, μπορεί να παίξει οποιονδήποτε ρόλο… Ήθελα πολύ να ξανακάνω γύρισμα μαζί του, γιατί είναι ένας φίλος που αγαπώ πολύ, που μου λείπει συχνά και που θέλω να περνάω χρόνο μαζί του… Στην ταινία, ο Ζεράρ έχει μία συγκινητική ελαφρότητα. Είναι σαν να επιπλέει…

Η ταινία έχει μια αλητεία που μας επισημαίνει ότι οι ζωές μας είναι γεμάτες αδυναμίες, σύγχυση, χωρίς ευθείες γραμμές, όπου είναι πιο ενδιαφέρον να διηγούμαστε ιστορίες που μας οδηγούν σε μία ζωή που μας θυμίζει το όνειρο. - Ντανιέλ Οτέιγ

Την ταινία “Ερωτευμένος με τη γυναίκα μου – The Other Woman” πιθανόν θα την δούμε και στην Πάτρα.