Οι ULALΟUM από τα Καλάβρυτα και τα πνευστά τους μάγεψαν το ... Λουξεμβούργο και κέρδισαν βραβεία- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οι ULALΟUΜ είναι συγκρότημα πνευστών οργάνων από τα Καλάβρυτα κι αποτελούν μια μουσική πρόταση για τους δρόμους και τις πλατείες των πόλεων με ήχο, κίνηση και θεατρικά δρώμενα με rock διάθεση…

Το γκρουπ αποτελείται από τρομπέτες, Άλτο σαξόφωνα, τενόρο σαξόφωνο τρομπόνι τούμπα και κρουστά. Στις παραστάσεις που δίνονται από την ομάδα κυριαρχεί η κίνηση και η θεατρική παρουσίαση του μουσικού δρώμενου.

Οι πρώτες επίσημες εμφανίσεις του γκρουπ πραγματοποιήθηκαν στο Λουξεμβούργο στις 7 και 8 Ιουλίου 2018.

Συγκεκριμένα η ομάδα συμμετείχε στο κορυφαίο Ευρωπαϊκό φεστιβάλ πνευστών DIFFWINDS που γίνεται στην πόλη Differdance.

Η πόλη αυτή είναι τα τελευταία 24 χρόνια σημείο αναφοράς για τις ορχήστρες πνευστών. Το φεστιβάλ που διεξάγετε εκεί κάθε δυο χρόνια (το 2018 ήταν το 12ο) συγκεντρώνει μπάντες ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου απ όλο τον κόσμο .Στην φετινή διοργάνωση συμμετείχαν μπάντες από την Πορτογαλία, Λίβανο, Ελβετία, Η.Π.Α, Πολωνία, Ελλάδα (ULALOUM), Λουξεμβούργο, και Βέλγιο.

Οι ULALOUM ξεκίνησαν από το φεστιβάλ αυτό με τις καλύτερες προοπτικές για το μέλλον καθώς στην πρώτη τους επίσημη εμφάνιση πήραν το πρώτο βραβείο στην κατηγορία νέο -εμφανιζόμενου γκρουπ.

Το συγκρότημα έδωσε δυο παραστάσεις το Σάββατο 7 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα 12.00 – 13.30 παρουσίασε τρία σετ μουσικής και κίνησης σε διαφορετικά μέρη του εμπορικού κέντρου OPKORN(AUCHAN).

Το απόγευμα της ίδιας μέρα στις18.30 -1930 η συναυλία των ULALOUM δόθηκε στην κεντρική πλατεία του Differdance. Στην συνέχεια οι διοργανωτές του φεστιβάλ ξενάγησαν την ομάδα στο Λουξεμβούργο και δόθηκε η ευκαιρία στο γκρουπ να γνωρίσει την ιστορία της χώρας.

Την Κυριακή 8 Ιουλίου η ομάδα στις 19.00 έπαιξε ως opening γκρουπ στη τελετή λήξης του Φεστιβάλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εμφάνιση αυτή ήταν εξαιρετικά τιμητική για τους ULALOUM γιατί αμέσως μετά ακολούθησε η συναυλία της παγκοσμίου φήμης μπάντας της Βέλγικης αεροπορίας (MUSIQUE ROYALE DE LA FORCE AERIENNE BELGE υπό την διεύθυνση του Commandant Chef de Musique MATTY CILISSEN.

Η απονομή των βραβείων και η τελετή λήξης έγιναν στον υπέροχο χώρο CENTRE SPORTIF OBERKORN.

Εκεί όλοι οι συμμετέχοντες αποχαιρέτησαν την 12η διοργάνωση με θετικές αναμνήσεις κάνοντας πράξη το φετινό σλόγκαν του φεστιβάλ.

THE POWER OF MUSIC FOR A BETTER WORLD!

Τα μέλη της ομάδας που συμμετείχαν στο φεστιβάλ είναι

Μίχαλος Δημήτρης(τρομπέτα) Μπαμπαράκου Μυρτώ (Άλτο σαξ ) Στεφανοπούλου Φωτεινή (Άλτο σαξ) Σπανόπουλος Τιμολέων (Τενόρο σαξ) Ασημακόπουλος Σπύρος(τρομπόνι) Αργάνης Χάρης (Τούμπα) Ασημακόπουλος Χρήστος (Ντραμς) Την κινησιολογία σχεδίασε και δίδαξε χορογράφος Ρένια Αχιλλεοπουλου .Την επιμέλεια και τη διεύθυνση της ομάδας έχει ο Μπαμπαράκος Γιωργος.

