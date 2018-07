Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας - Στο επίκεντρο το θαλάσσιο μέτωπο

Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, στον απόηχο των εξελίξεων ως προς την απόδοση του θαλασσίου μετώπου της Πάτρας, στον Δήμο Πατρέων.

Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ανέφερε:

Ενημέρωση Δημάρχου

για την παραχώρηση του θαλάσσιου μετώπου

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση του θαλάσσιου μετώπου στον Δήμο Πατρέων.

Ο Δήμαρχος τόνισε τα εξής:

«Ψηφίστηκε χτες το βράδυ η τροποποιητική διάταξη του Νομοσχεδίου, με την οποία παραχωρείται για 99 χρόνια στον Δήμο Πατρέων, η παραλιακή ζώνη της Πάτρας.

Η θετική αυτή εξέλιξη, είναι αποτέλεσμα των μακροχρόνιων αγώνων του πατραϊκού λαού.

Είναι αποτέλεσμα της αγωνιστικής διεκδίκησης, στην οποία είχε σημαντική συμβολή η Δημοτική Αρχή, με αντίστοιχου περιεχομένου αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και οργάνωση κινητοποιήσεων. Είναι αποτέλεσμα των de facto παρεμβάσεων της Δημοτικής Αρχής με την καθοριστική συμβολή των εργαζομένων, σε τμήματα του θαλάσσιου μετώπου που αποδόθηκαν στο λαό για χρήση, όπως είναι το Νότιο Πάρκο, κόντρα στα εμπόδια και στις διώξεις, τις κλήσεις σε απολογία, τα πρόστιμα, όλο αυτό το διάστημα, εκ μέρους των κρατικών υπηρεσιών. Θεωρούμε ότι σ’ αυτό είχαν τη δική τους συμβολή, που αποτυπώθηκε στην προσωρινή σύμβαση παραχώρησης το 2012, οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές και οι φορείς της πόλης μας.

Όλα αυτά τα χρόνια, είχαμε μια συνεχή, επίμονη, τεκμηριωμένη παρέμβαση στους κυβερνώντες, για να έχουμε το σημερινό αποτέλεσμα. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω, ορισμένες πρωτοβουλίες.

Μετά τις συνεχείς επαφές μας και παρεμβάσεις στις κυβερνήσεις, καταλήξαμε, όπως γνωρίζετε, στην μεγάλη κινητοποίηση το Σάββατο 4 Απριλίου 2015 στο Μώλο της Αγίου Νικολάου.

Μετά από τις παρεμβάσεις μας στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων της 29 ης Ιουνίου 2016, κατά πλειοψηφία αποφασίσαμε την οργάνωση αγωνιστικής κινητοποίησης στις 5/7/2016, αναφέροντας χαρακτηριστικά: “γιατί οι αγώνες αποτελούν μονόδρομο για να γίνουν πράξη οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Να πέσουν τα τείχη, οι μπάρες και τα συρματοπλέγματα. Να ενωθεί η πόλη με την παραλία της”.

Ιουνίου 2016, κατά πλειοψηφία αποφασίσαμε την οργάνωση αγωνιστικής κινητοποίησης στις 5/7/2016, αναφέροντας χαρακτηριστικά: “γιατί οι αγώνες αποτελούν μονόδρομο για να γίνουν πράξη οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Να πέσουν τα τείχη, οι μπάρες και τα συρματοπλέγματα. Να ενωθεί η πόλη με την παραλία της”. 5/7/2016 Παμπατραϊκή κινητοποίηση για το θαλάσσιο μέτωπο στην Τριών Συμμάχων έως το Νότιο Πάρκο.

28/7/2016 Τη δέσμευση της κυβέρνησης για οριστική παραχώρηση ενός μέρους του θαλάσσιου μετώπου στο Δήμο Πατρέων, μετέφερε ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Θόδωρος Δρίτσας, στην αντιπροσωπεία του Δήμου, κατά τη συνάντηση που είχαν στην Αθήνα.

16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων της 31ης Αυγούστου 2016, όπου ομόφωνα αποδέχτηκε το διορθωμένο σχέδιο Δρίτσα. Αναφέρει χαρακτηριστικά: “Η πρόταση της κυβέρνησης για οριστική απόδοση ενός μέρους του θαλασσίου μετώπου κινείται σε θετική κατεύθυνση. Η αποδοχή της δεν σημαίνει με κανένα τρόπο πως δεν συνεχίζεται ο αγώνας του Πατραϊκού λαού μέχρι να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτημάτων του, όπως η άμεση μεταφορά του εμπορικού τμήματος στο νέο λιμάνι και η απόδοση του βόρειου τμήματος από Αγίου Νικολάου έως Θεσσαλονίκης. Προτείνουμε το Δημοτικό μας Συμβούλιο να αποδεχθεί την πρόταση αφήνοντας ανοιχτό το συνολικό μέτωπο διεκδίκησης. Να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ώστε το ταχύτερο δυνατό η κυβέρνηση, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα, να ολοκληρώσει τη διαδικασία οριστικής παραχώρησης. Η κυβέρνηση να αναλάβει την υποχρέωση να εκδοθούν το ταχύτερο δυνατό όλες οι αναγκαίες διοικητικές πράξεις, προκειμένου να παραχωρηθούν οι χώροι.”

Από την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ενέκρινε το σχέδιο ως βάση συζήτησης μέχρι σήμερα που έχουμε αυτή τη θετική εξέλιξη, είμαστε σε συνεχή διεκδίκηση, επικοινωνία και διαβούλευση με την κυβέρνηση, και ταυτόχρονα προωθούσαμε τα έργα που κατοχύρωναν τη de facto παραχώρηση του θαλασσίου μετώπου.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εργαζόμενους του Δήμου, το επιστημονικό δυναμικό που είχε ενεργή εμπλοκή στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης απόδοσης, αφιερώνοντας χρόνο, κόπο, προσωπική και πνευματική ενέργεια.

Δεσμευόμαστε ότι μαζί με τον πατραϊκό λαό θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε κρατική χρηματοδότηση και αξιοποίηση της περιοχής υπέρ των αναγκών των δημοτών μας. Αυτό δηλαδή που υλοποιήσαμε με το Νότιο Πάρκο, τις Παιδικές Κατασκηνώσεις της Πλαζ, το Πλατανόδασος, τον Κόκκινο Μύλο, και αλλού. Σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε να χαρατσωθεί ο πατραϊκός λαός για δράσεις αναψυχής και πολιτισμού.

Όπως γνωρίζετε, ήδη έχει κατατεθεί προς ψήφιση το νομοσχέδιο «Κλεισθένης I», με τις ρυθμίσεις του οποίου οι όποιες ανάγκες των Δήμων θα καλύπτονται από την ανταποδοτικότητα και την επιχειρηματικότητα, που πλέον μονιμοποιούνται, με την εκμίσθωση δημοτικών χώρων και εκτάσεων σε επιχειρήσεις, στο τουριστικό κεφάλαιο, με ληστρικές παραχωρήσεις δημοτικής ακίνητης περιουσίας και προκλητικές διευκολύνσεις σε επιχειρηματικούς ομίλους.

Θα διασφαλίσουμε την προστασία της δημόσιας περιουσίας και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για κρατική χρηματοδότηση, για την αξιοποίηση της περιοχής υπέρ των αναγκών του λαού της πόλης μας. Έτσι, θα γίνει ολόκληρο το θαλάσσιο μέτωπο, χώρος αναψυχής και δραστηριοτήτων για όλους.

Άμεσα προχωράμε σε εκκένωση χώρων που καταλαμβάνονται από άλλες δημόσιες υπηρεσίες (το τελωνείο και άλλα), σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους. Είναι κατανοητό ότι αρχίζει πλέον η φάση ανάπλασης της παραλιακής ζώνης στο πρόσωπο της πόλης. Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να εκπονηθεί βραχυπρόθεσμος, μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, για την διαμόρφωση και αξιοποίηση του θαλασσίου μετώπου. Έχουμε ένα πρώτο επίπεδο προετοιμασίας, το οποίο θα ενεργοποιηθεί ώστε πολύ σύντομα, να μπει στη δημόσια συζήτηση.

Εννοείται ότι το θέμα, ολοκληρωμένα, θ’ απασχολήσει το συντομότερο δυνατό το Δημοτικό Συμβούλιο και τους φορείς της πόλης μας».

Επίσης, για το θέμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ο Δήμαρχος Πατρέων, ενημέρωσε ότι «κατατέθηκε χθες από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην Βουλή, σχετική τροπολογία για το θέμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, που αφορά στη δυνατότητα των Δημοτικών Συμβουλίων, να προβαίνουν, υπό προϋποθέσεις, στην διαγραφή και ρύθμιση χρεών, βεβαιωθέντων ή μη, με βάση εισοδηματικά κριτήρια και με γνώμονα την προστασία των λαϊκών οικογενειών.

Η τροπολογία αυτή τίθεται για ψήφιση σήμερα στη Βουλή».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση παράτασης της σύμβασης παραχώρησης, χωρίς αντάλλαγμα, της χρήσης χώρου στα Κάτω Ροϊτικα Πατρών, στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, για την υλοποίηση δράσεων θερινού ΚΔΑΠ (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 2. α) Έγκριση οριστικής μελέτης και β) καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων παλαιών Σφαγείων, σε χώρους δημιουργικής βιομηχανίας, με ειδίκευση στο Πατρινό Καρναβάλι, για την υλοποίηση του παραδοτέου D3.1.3 Creative Hubs» του έργου Creative Hubas for sustainable development through the Valorization of Cultural Heritage Assets», με ακρωνύμιο «SPARC» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια). 3. Έγκριση της μελέτης του έργου «Κατασκευή- Επισκευή και συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια). 4. Τροποποίηση-συμπλήρωση της αρ. 169/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας), σε συνδυασμό με το αρ. πρωτ. 12098/2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (εισηγητής: Α. Παπανικήτας- Πρόεδρος Δ.Σ.). 5. Δωρεά μελέτης, για την αποκατάσταση της κατολίσθησης στη θέση Αγ. Μαρίνα, της Δημοτικής οδού Σουλίου- Μοίρας και έγκριση διέλευσης αγωγού της εταιρείας «ENEL GREENPOWER HELLAS», προς αποκατάσταση της λειτουργίας του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Γλαύκου (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής). 6. Έκδοση ψηφίσματος, για τη συμφωνία των Κυβερνήσεων Ελλάδας και Π.Γ.Δ.Μ. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος). 7. Απόρριψη ένστασης, της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ – ΠΙΜΕΡ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων περιοχών Βλατερού – Δασυλλίου- Καβουκάκι- Γούβα», κατά της Ειδικής Διαταγής με αριθ. πρωτ. 43113/Α2654/14-06-2018 της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια). 8. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2018 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 9. Έγκριση πρακτικών αρμόδιας επιτροπής, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, για την προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (κατηγορία 2), για τις ανάγκες του ΚΟΔΗΠ και του Δημοτικού Βρεφοκομείου (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

10. Έγκριση υποβολής πρότασης έργου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG Adriatic- Ionian Programme- ADRION 2014-2020, με τίτλο του έργου «Sustainable tourism development throughthepreservation and valorization of the Adriatic- Ionian Carnivals’ common tradition», Ακρωνύμιο: FESTUM (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

11. α)Έγκριση εγγραφής ποσού 74.400€ στον προϋπολογισμό έτους 2018 του Κληροδοτήματος Γεωργίου Οικονομόπουλου και εκταμίευση αυτού από τον τραπεζικό λογαριασμό του, για ανάθεση εκπόνησης μελέτης και β) Ανάθεση μελέτης για την αποκατάσταση του κτιρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών στον ιδιώτη Αρχιτέκτονα Μηχανικό κ. Παναγιώτη Βανδώρο (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και ανέγερση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), διαμερίσματα τύπου Α και Β, για άτομα με νοητική υστέρηση (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικής υπηρεσίας (εταιρεία Γιαλελής Κ. Δημήτριος- Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).

14. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας (είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

15. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών (συντήρηση γηπέδων ΔΕ Παραλίας) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

16. Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών (φύλαξη εργοστασίου Λαδόπουλου κλπ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, για υπηρεσίες βιβλιοδεσίας, για την κάλυψη αναγκών των τμημάτων της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικής υπηρεσίας (υπηρεσίες Ναυαγοσώστη) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).

19. Έγκριση των υπ’ αριθ. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/2018 πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (Οργάνωση εκδηλώσεων κλπ) (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

20. Έγκριση των υπ’ αριθ. 17 και 18 με ημερομηνία 6-07-2018 πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης που αφορούν στην ετήσια συνδρομή στη web εφαρμογή ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και στο websiteΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ αντίστοιχα (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

21. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού 23.000,00€, για τη διοργάνωση Ημιμαραθωνίου Δρόμου Φ. Τσιμιγκάτος (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αρμ. Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

22. Συγκρότηση επιτροπών α) Συντήρησης και επισκευής οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Πατρέων, β) Παρακολούθησης - Παραλαβής Προμηθειών και γ) Παραλαβής Υπηρεσιών, για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού, για το έτος 2018 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

23. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης- παραλαβής υπηρεσιών καλής εκτέλεσης του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Συμβούλων (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

24. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή βορειοδυτικού τεχνητού αναχώματος στο ΧΥΤΑ Ξερόλακας Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

25. Έκπτωση του υπ’ αριθ. 51878/2017 γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 300,00€, υπέρ του Δήμου Πατρέων, λόγω μη τήρησης των όρων διακήρυξης της αριθ. 533/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

26. Έγκριση επιστροφής χώρου οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Σουλίου και παραχώρηση νέου χώρου στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο (Σπυρίδων Σκιαδάς) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Προϊστάμενος α.α.)

27. Έγκριση επιστροφής χώρου οικογενειακού τάφου στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Β΄ κατηγορίας και παραχώρηση νέου χώρου στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Α΄ κατηγορίας (Μιχαήλ Ρέβας) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Προϊστάμενος α.α.).

28. Έγκριση επιστροφής χώρου οικογενειακού τάφου στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Γ΄ κατηγορίας και παραχώρηση νέου χώρου στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Α΄ κατηγορίας (Αθανάσιος Δάβανος) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Προϊστάμενος α.α.).

29. Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Πάσχος Νικηφόρος) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Προϊστάμενος α.α.).

30. Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Φελουκίδου Δέσποινα) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Προϊστάμενος α.α.).

31. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Δ. Ιντζές) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

32. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Α. Ραβαζούλα) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

33. Διαγραφή οφειλών από Τέλη ελλιμενισμού (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

34. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Σ. Τουρκάκης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

35. Έγκριση των από 29-06-2018 πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής γενικής υπηρεσίας (νεωκόρων και ιεροψαλτών) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Προϊστάμενος α.α.).

Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου