Η «ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε» ως ένα διαμάντι της Ελληνικής οικονομίας

Η «ΚΡΙΝΟΣ» - Ι.Κ.Αναστασόπουλος & Υιός A.Ε με 75 χρόνια στην εμφιάλωση αναψυκτικών, αλκοολούχων ποτών & φυσικού μεταλλικού νερού έλαβε την καταξιωμένη επιχειρηματική διάκριση Diamonds of the Greek Economy 2018. Η τελετή έλαβε χώρα την Τρίτη 3 Ιουλίου στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια» και διοργανώθηκε από την New Times Publishing.

Ο θεσμός αυτός έχει στόχο να αναδείξει τις δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων όπως η κερδοφορία, η δανειακή επιβάρυνση, η ρευστότητα, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και η εταιρική ευθύνη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία «ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε» αναδείχθηκε ως μια από τις πλέον υγιείς και αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα.

Το βραβείο παρέλαβε για την «ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε» ο διευθύνων σύμβουλος, Ιωάννης Αναστασόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι: « Η διάκριση αυτή μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια και αποτελεί μια επισφράγιση των προσπαθειών των δικών μας αλλά και του προσωπικού μας να λειτουργούμε μέσα στο πλαίσιο της Ελληνικής Οικονομίας με ότι συνεπάγεται αυτό. Είναι μια ώθηση να προχωράμε μπροστά και να γινόμαστε καλύτεροι για την εταιρεία μας, τους ανθρώπους μας, την κοινωνία και την χώρα μας.»

Η εταιρεία την τελευταία 5ετία έχει πραγματοποιήσει αύξηση προσωπικού, εδραίωση ενός ισχυρού R&D τμήματος, τριπλασιασμό του τζίρου, αύξηση των εξαγωγών κατά 35% σε 30 χώρες, κτιριακές επεκτάσεις και επενδύσεις ύψους 1,8 εκ. €., ενώ παράλληλα παραμένει σταθερή στο όραμα της που έθεσε ο ιδρυτής της Ι. Αναστασόπουλος από το 1943

«ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ»