Από τις πιο ιδιαίτερες πολιτικές αναλύσεις... Ανέβηκε στο κεφάλι του η γάτα αλλά ο καθηγητής... απτόητος!

Η γάτα του ήθελε να του κάνει τη ζωή δύσκολη στη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις στην Πολωνία.

Ο Dr Targalski αντιμετώπισε με απίστευτη ψυχραιμία το γεγονός ότι η γάτα του σκαρφάλωσε στους ώμους του.

Δεν πτοήθηκε καθόλου και συνέχισε να αναλύει την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην Πολωνία.

Τίποτα, τίποτα δεν τον σταματά!

Και μπορεί να του φάνηκε διασκεδαστικό, αλλά ο Dr Targalski συνέχισε ατάραχος ακόμα και όταν ο γάτος του moggy τύλιξε την ουρά του γύρω από το πρόσωπό του.

The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happened????????????‍♂️ pic.twitter.com/4dLi16Pq1H