Από την Πέμπτη και στην Πάτρα η περιπέτεια "Σχέδιο Απόδρασης 2: Άδης" με τον Σ. Σταλόνε

H καταιγιστική όπως προμηνύεται περιπέτεια «Σχέδιο Απόδρασης 2: Άδης - Escape Plan 2: Hades» έρχεται στις 12 Ιουλίου στους Ελληνικούς κινηματογράφους σε διανομή από την Odeon και θα την δούμε και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare στην Ακτή Δυμαίων.

Το «Σχέδιο Απόδρασης 2: Άδης» είναι η συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας του 2014 «Σχέδιο Απόδρασης» που είχε σκηνοθετήσει ο Mikael Håfström και είχε κάνει εισπράξεις κοντά 140 εκατομμυρίων δολαρίων. Το νέο φιλμ έρχεται με περισσότερη δράση και τον αγέρωχο Σιλβέστερ Σταλόνε αποφασισμένο να δραπετεύσει από την πιο αδιαπέραστη φυλακή του κόσμου!

Λίγα λόγια για την ταινία

Ο Ρέι Μπρέσλιν είναι αρχηγός μίας επίλεκτης ομάδας ειδικών ασφαλείας που εκπαιδεύεται στην τέχνη της δραπέτευσης από τις πιο αδιαπέραστες φυλακές του κόσμου. Όταν ο πιο αξιόπιστος πράκτοράς του, Σου Ρεν, πέφτει θύμα απαγωγής και εξαφανίζεται μέσα στην πιο περίτεχνη φυλακή που κατασκευάστηκε ποτέ, ο Ρέι πρέπει να κάνει τα πάντα για να τον εντοπίσει!

Η σκηνοθεσία είναι του Steven C. Miller. Παίζουν ακόμα ο ηθοποιός και παλαιστής Dave Bautista που τον είδαμε και στις 2 ταινίες των «Guardians of the Galaxy» της Μάρβελ και οι Huang Xiaoming, Jaime King, ο Jesse Metcalfe και οι Wes Chatham, Titus Welliver και Curtis "50 Cent" Jackson.

Διάρκεια: 94 λεπτά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ