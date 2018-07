Ταϊλάνδη: Το χρονικό της διάσωσης των "Αγριόχοιρων" από το σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ - ΒΙΝΤΕΟ μέσα απ΄ τη σπηλιά

Ο απεγκλωβισμός των 12 παιδιών και του προπονητή τους, που είχαν παγιδευτεί σε ένα πλημμυρισμένο σπήλαιο στη βόρεια Ταϊλάνδη, ολοκληρώθηκε σήμερα, 17 ημέρες μετά την εξαφάνισή τους.

Ακολουθεί χρονολόγιο της δραματικής επιχείρησης διάσωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τη ζωή του ένας Ταϊλανδός βατραχάνθρωπος.

Ημέρα 0 - Σάββατο, 23 Ιουνίου: Μια μητέρα σημαίνει συναγερμό, καθώς ο γιος της δεν επέστρεψε στο σπίτι μετά την προπόνηση. Τα πράγματα των αγοριών, ποδήλατα και παπούτσια, βρέθηκαν λίγες ώρες αργότερα στην είσοσο του σπηλαίου. Ξεκινούν οι έρευνες που όμως διακόπτονται γρήγορα αφού πέφτει το σκοτάδι.

Ημέρα 1 - Κυριακή, 24 Ιουνίου: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης, η στάθμη του νερού στη σπηλιά ανεβαίνει απότομα. Κινητοποιούνται δύτες.

Ημέρα 2 - Δευτέρα, 25 Ιουνίου: Οι διασώστες φτάνουν στην πρώτη μεγάλη "αίθουσα" μέσα στο σπήλαιο.

Ημέρα 3 - Τρίτη, 26 Ιουνίου: Ο αρχηγός της κυβέρνησης Πραγιούτ Τσαν-Ότσα ζητά "να κινητοποιηθούν οι πάντες" για να βρεθούν ζωντανά τα παιδιά. Η ομάδα διάσωσης αποτελείται πλέον από αρκετές εκατοντάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και δεκάδες δύτες. Το νερό φτάνει, σε ορισμένα σημεία, τα πέντε μέτρα, μολονότι γίνεται συνεχώς απάντληση.

Ημέρα 4 - Τετάρτη, 27 Ιουνίου: Πλημμυρίζει άλλη μια ζώνη του υπόγειου δικτύου. Το βράδυ φτάνουν στην περιοχή Βρετανοί δύτες για να βοηθήσουν.

Ημέρα 5 - Πέμπτη, 28 Ιουνίου: Άφιξη πολλών δεκάδων Αμερικανών στρατιωτών και άλλων ξένων ειδικών.

Ημέρα 6 - Παρασκευή, 29 Ιουνίου: Ξαναρχίζουν οι έρευνες που είχαν διακοπεί προσωρινά λόγω της υψηλής στάθμης του νερού. Οι διασώστες αναζητούν μια νέα δίοδο πρόσβασης και τοποθετούν στον δρόμο τους κουτιά με είδη πρώτης ανάγκης - τρόφιμα και κινητά τηλέφωνα.

Ημέρα 7 - Σάββατο 30 Ιουνίου: Οι δύτες δίνουν τη μάχη τους στα λασπόνερα, με μηδενική ορατότητα. Η βροχή επιτέλους σταματά.

Ημέρα 8 - Κυριακή, 1η Ιουλίου: Οι διασώστες καταφέρνουν να οργανώσουν μια προκεχωρημένη βάση για τις επιχειρήσεις τους μέσα στη σπηλιά, σε βάθος 3 χιλιομέτρων από την είσοδό της.

Ημέρα 9 - Δευτέρα, 2 Ιουλίου: Οι δύτες προχωρούν, υπολογίζουν ότι απέχουν μόλις 600 μέτρα από το σημείο όπου υποθέτουν ότι θα βρίσκονται τα παιδιά. Το ίδιο βράδυ, τα εντοπίζουν ζωντανά δυο Βρετανοί δύτες και δίνουν στη δημοσιότητα ένα βίντεο.

Ημέρα 10 - Τρίτη, 3 Ιουλίου: Τρόφιμα και φάρμακα μεταφέρονται στο σημείο όπου παραμένουν εγκλωβισμένα τα παιδιά και ο προπονητής της. Τα εξετάζουν γιατροί για να δουν αν είναι σε κατάσταση για να καταδυθούν. Η απάντληση συνεχίζεται αδιάκοπα για να πέσει όσο είναι δυνατόν η στάθμη του νερού και να καταστεί ευκολότερη η επιχείρηση διάσωσης.

Ημέρα 11 - Τετάρτη, 4 Ιουλίου: Δίνεται στη δημοσιότητα ένα δεύτερο βίντεο στο οποίο τα παιδιά δηλώνουν ότι είναι "καλά στην υγεία τους".

Ημέρα 12 - Πέμπτη 5 Ιουλίου: Η απάντληση συνεχίζεται και οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν επιδείνωση των καιρικών συνθηκών το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ημέρα 13 - Παρασκευή, 6 Ιουλίου: Ένα πρώην μέλος των ειδικών δυνάμεων της Ταϊλάνδης χάνει τη ζωή του, λόγω έλλειψης οξυγόνου, επιστρέφοντας στην είσοδο αφού εφοδίασε τα παιδιά. Αναζητούνται άλλοι τρόποι για τον απεγκλωβισμό τους.

Ημέρα 14 - Σάββατο, 7 Ιουλίου: "Ζητώ συγγνώμη από όλους τους γονείς" - Ο νεαρός προπονητής των παιδιών, εγκλωβισμένος και ο ίδιος, στέλνει επιστολή στους συγγενείς των παιδιών. Το επίπεδο του οξυγόνου στη σπηλιά πέφτει, αλλά οι αρχές αποκλείουν προς το παρόν μια επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό της ομάδας μέσω κατάδυσης.

Ημέρα 15 - Κυριακή, 8 Ιουλίου: Τα τέσσερα πρώτα παιδιά βγαίνουν σώα και ασφαλή από τη σπηλιά. το καθένα συνοδεύεται από δύο έμπειρους δύτες.

Ημέρα 16 - Δευτέρα, 9 Ιουλίου: Άλλα τέσσερα αγόρια απεγκλωβίζονται.

Ημέρα 17 - Τρίτη 10 Ιουλίου: Επιτυχής έξοδος και των υπόλοιπων τεσσάρων παιδιών και του προπονητή.

