Έσβησε στα 87 του το εφηβικό είδωλο του σινεμά και gay icon Ταμπ Χάντερ

Ο γεννημένος στη Νέα Υόρκη στις 11 Ιουλίου του 1931, Ταμπ Χάντερ - Tab Hunter, ο οποίος υπήρξε εφηβικό είδωλο των 50s, πέθανε την Κυριακή 8 Ιουλίου του 2018, στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, στα 87 του χρόνια.

Όπως αναφέρει το flix.gr, ο Hunter εκτός από νεανικό είδωλο και gay icon για όλες τις εποχές, έκανε το σύζυγο της Divine στο «Polyester» του Τζον Γουότερς και ήταν ακόμα διάσημος για την κρυφή του σχέση αλλά γνωστή στις κουτσομπολίστικες φυλλάδες του Χόλυγουντ, με τον ηθοποιό Άντονι Πέρκινς.

«Δεν με ενδιαφέρει αν αρέσω ή όχι στους ανθρώπους. Δεν βρίσκομαι στη Γη για να κερδίσω διαγωνισμό δημοφιλίας. Είμαι εδώ για να γίνω ο καλύτερος άνθρωπος που μπορώ να είμαι», είχε δηλώσει.

Ο Ταμπ Χάντερ υπήρξε για μια περίοδο πολύ διάσημος. Γεννημένος με το όνομα Άρθoυρ στη Νέα Υόρκη, με μητέρα από τη Γερμανία και πατέρα Εβραίο, ήταν ο μικρότερος γιος της οικογένειας και κατατάχθηκε στην Αμερικανική Ακτοφυλακή σε ηλικία 15 ετών, λέγοντας ψέματα για την ηλικία του. Εκεί, η ιστορία τον θέλει να αποκτά το ψευδώνυμο «Χόλιγουντ», επειδή όταν έβγαινε με άδεια πήγαινε κυρίως στο σινεμά και επειδή όταν ανακαλύφθηκε η ηλικία του και τον έδιωξαν από το στρατό αποφάσισε με την παραίνεση του ηθοποιού Ντικ Κλέιτον να κάνει το ψευδώνυμό του σπίτι του.

Ο ξανθός και γοητευτικός Ταμπ Χάντερ ξεκίνησε με μικρούς ρόλους σε φιλμ νουάρ, έκανε μια μικρή επιτυχία με το «Island of Desire» του 1952 δίπλα στην Λίντα Νταρνέλ και ταυτόχρονα με το σινεμά άρχισε να εμφανίζεται και στο θέατρο. Το συμβόλαιο της Warner Bros. ήταν αυτό που χρειαζόταν όμως για να γίνει σταρ.

Στο «The Sea Chase» του 1955 έπαιξε στο πλευρό του Τζον Γουέιν και της Λάνα Τάρνερ, στο «Track of the Cat» της ίδιας χρονιάς υποδύθηκε τον μικρότερο αδερφό του Ρόμπερτ Μίτσαμ, αλλά η πρώτη μεγάλη επιτυχία ήρθε με το «Battle Cry», κι αυτό του 1955 με συμπρωταγωνίστρια την Ντόροθι Μαλόουν. Στην αυτοβιογραφία του, που κυκλοφόρησε το 2005 (και στην οποία βασίστηκε το υπέροχο ομότιτλο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του το 2015), ο Ταμπ Χάντερ μίλησε ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία του και για τα χρόνια που έπρεπε να ζει διπλή ζωή στο Χόλιγουντ.

«Ζούσα δύο ζωές. Μια ιδιωτική ζωή που δεν συζητούσα ποτέ με κανέναν. Και τη ζωή μου στο Χόλιγουντ, εκεί όπου προσπαθούσα να μάθω την τέχνη μου και να πετύχω... Η λέξη "γκέι" δεν ακουγόταν εκείνη την εποχή και αν κάποιος με ανάγκαζε να μιλήσω, φρίκαρα. Ήμουν σε απόλυτη άρνηση. Δεν ένιωθα άνετα. Γράφτηκαν πολλά για τη σεξουαλικότητά μου και ο Τύπος υπήρξε πολύ σκληρός απέναντί μου», είχε αναφέρει ο Χάντερ για το κομμάτι της ζωής του που τελικά τον ανέδειξε όχι μόνο σε ένα ανεξίτηλο gay icon αλλά και σε μια περίπτωση σούπερ σταρ που έζησε με τις συμβάσεις της εποχής, με μοναδικό σκοπό να μπορέσει να ζήσει τη ζωή του.

Οι μεγαλύτερες σχέσεις του ήταν αυτές με τον Άντονι Πέρκινς του «Ψυχώ» και της «Φαίδρας» και με τον χορευτή του πάγου Ρόνι Ρόμπερτσον, αλλά η σχέση ζωής του ήταν αυτή με τον παραγωγό Άλαν Γκλέιζερ με τον οποίο έζησε για 35 ολόκληρα χρόνια μέχρι και το θάνατό του.

*Είχε ακόμα παίξει με την Τιούσντεϊ Γουέλντ στο «The Tab Hunter Show» το 1960, με την Ιταλίδα σταρ Σοφία Λόρεν στο «That Kind of Woman» και την αξέχαστη Νάταλι Γουντ στο «The Girl Who Left Behind» καθώς και με τον θρύλο Γκάρι Κούπερ και την σούπερ σταρ Ρίτα Χέιγουορθ στο «They Came to Cordura».

Όπως σημειώνει το flix.gr, ένα άρθρο στο κουτσομπολίστικο έντυπο «Confidential» της εποχής είχε αναφερθεί στην υποτιθέμενη σύλληψή του το 1950 για ανάρμοστη συμπεριφορά, αλλά μόλις τον επόμενο χρόνο, το 1956, ο Ταμπ Χάντερ ήταν μαζί με τη Νάταλι Γουντ και τον Τζέιμς Ντιν τα «αποκλειστικά» συμβόλαια της Warner Bros.

Στατιστικά, ο πολύ όμορφος Χάντερ ήταν ο πιο πετυχημένος ηθοποιός του στούντιο στην Αμερική από το 1955 μέχρι και το 1959.