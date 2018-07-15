Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 15 Ιουλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 15 Ιουλίου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 π.μ. - 21:00 μ.μ.

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 160 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΙΩΝΙΑΣ 6

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 27-29

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΝΟΤΑΡΑ 157 - ΑΓΥΙΑ

21:00 μ.μ. - 02:00 π.μ.

ΝΤΥΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 40 - ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ

ΤΖΑΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΟΥΝΑΡΗ 74

02:00 π.μ. - πρωι

ΝΤΥΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 40 - ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6987447255

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22595

21:00-πρωί

ΡΙΧΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22055

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5ΤΗΛ.: 26920-22.506

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ

ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-522.234

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

ΠΑΡΑΛΙΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗΛ.: 2610-521.283

ΡΙΟ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΔΙΠΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΑΛΗΡΟΥ 76 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ

ΤΗΛ.: 2610-931.050

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 15/07/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/492966

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