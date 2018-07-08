Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 9 Ιουλίου

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Κηδείες – Πένθη


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ΚΗΔΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΗΛΙΑ

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΤΖΕΝΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΛΟΣ

ΒΑΝΕΣΣΑ ΚΑΙ ΡΑΦΑΗΛ ΜΑΡΟΥΔΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ

Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα, τηλ. 2610 324 855, 2610 324 838, 2610 362842 και Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610 326 840-1.

 

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΤΩΝ 89

Κηδεύουμε την Δευτέρα 9/7/2018 και ώρα 10:30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγιάς Αλεξιωτισσης Πατρών. 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα, τηλ. 2610 324 855, 2610 324 838, 2610 362842 και Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610 326 840-1.

 


ΚΗΔΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΚΟΤΣΑΥΤΗ

ΕΤΩΝ 57

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9/7/2018 & ΩΡΑ 10 Π.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΝΩΛΙΑ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ,

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΑΥΤΗ

Η ΜΗΤΕΡΑ  :  ΓΕΩΡΓΙΑ (ΧΗΡΑ) ΘΕΟΦ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑΣΙΑ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) & ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΕΡΕΥΣ) ΜΩΡΑΙΤΗΣ

ΝΤΙΝΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΟΥΖΕΝΗΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ                               ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 08/07/2018 19:06

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/492904

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