Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 9 Ιουλίου

ΚΗΔΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΗΛΙΑ
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΤΖΕΝΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΛΟΣ
ΒΑΝΕΣΣΑ ΚΑΙ ΡΑΦΑΗΛ ΜΑΡΟΥΔΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ
Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα, τηλ. 2610 324 855, 2610 324 838, 2610 362842 και Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610 326 840-1.
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε την Δευτέρα 9/7/2018 και ώρα 10:30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγιάς Αλεξιωτισσης Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα, τηλ. 2610 324 855, 2610 324 838, 2610 362842 και Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610 326 840-1.
ΚΗΔΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΚΟΤΣΑΥΤΗ
ΕΤΩΝ 57
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9/7/2018 & ΩΡΑ 10 Π.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΝΩΛΙΑ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ,
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΑΥΤΗ
Η ΜΗΤΕΡΑ : ΓΕΩΡΓΙΑ (ΧΗΡΑ) ΘΕΟΦ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑΣΙΑ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) & ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΕΡΕΥΣ) ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΝΤΙΝΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΟΥΖΕΝΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]