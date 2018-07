Το στοίχημα της ημέρας: Η μάχη ξεκίνησε νωρίς

Καθημερινά Prosvoro, Germanos και Ivic συζητούν για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Χιούμορ, απόψεις, στατιστικά και προτάσεις μπαίνουν στο… μίξερ για να βγει το «Στοίχημα της Ημέρας».

Συντονίζει ο Journalist

Δύο μέρες ξεκούρασης και ώρα να μπούμε στην τελική ευθεία. Λίγα ματς έμειναν ακόμη, μία τετράδα το διήμερο που έχουμε μπροστά μας και άλλα τρία μετά. Ημιτελικοί και τελικός.

Ξέρω πως πλέον η υπόθεση στοίχημα έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Οι διαφορές είναι οριακές και οι εταιρίες προσέχουν ακόμη περισσότερο τις τιμές τους. Αλλά για κάντε μια προσπάθεια βρε παιδιά.

Ουρουγουάη – Γαλλία

«Τα δύο σημερινά ματς μοιάζουν με ημιτελικούς Μουντιάλ και τα δύο αυριανά με αγώνες ομίλων, καλά πως έτυχαν έτσι τα ταμπλό;» αναρωτιέται ο Prosv. Εχει και

δεύτερη απορία, πως γίνεται να μην έχουμε δει ακόμη παιχνίδι να κρίνεται στην παράταση μέχρι σήμερα. Και υπήρξαν ισοπαλίες, απλά πήγαν όλες στα πέναλτι.

«Η Ουρουγουάη αυτήν την στιγμή διαθέτει την καλύτερη άμυνα (με μόλις 1 γκολ παθητικό) μαζί με την Βραζιλία αλλά δίχως τον Καβάνι στην σύνθεσή της χάνει σημαντικό μέρος της δυναμικής της και σίγουρα θα μιλούσαμε διαφορετικά αν έμπαινε και αυτός στην.. εξίσωση» προτρέχει ο Ivic, που ακόμη δεν έχει μάθει πως για τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να περιμένεις μέχρι και τις οριστικές ενδεκάδες. Υπάρχει άραγε στοίχημα πως θα παίξει τελικά ο Καβάνι σήμερα;

Βραζιλία – Βέλγιο

Εδώ έχουμε μεγάλη κόντρα. Ο Ivic έχει ποντάρει για κατάκτηση Βραζιλία. Ο Prosv έχει ποντάρει για κατάκτηση το Βέλγιο. Κάποιος θα μείνει εκτός από τους «8».

«Εύκολα -πλέον- γίνεται αντιληπτό πως στο Μουντιάλ της Ρωσίας οι ομάδες με καλή αμυντική λειτουργία είναι αυτές που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο κατορθώνουν να ξεπερνούν τα εμπόδια και να προχωρούν προσηλωμένες στον στόχο τους» ξεκινά την τοποθέτησή του ο Ivic, για να απαντήσει άμεσα ο Prosv, «γιατί το Βέλγιο που παίζει επίθεση τι κακό έχει; Μια χαρά έχει προχωρήσει μέχρι τώρα, μόνο νίκες έχει, πρώτο στον όμιλο και σκοράρει και εύκολα».

«Η επίθεση κερδίζει τις εντυπώσεις, η άμυνα τα τρόπαια» άρχισε τα τσιτάτα ο Ivic. «Τα αποτελέσματα χωρίς ποιότητα είναι βαρετά, έλεγε ο Κρόιφ. Και ο Κρόιφ ως ποιότητα εννοούσε την επίθεση, το θέαμα» συνεχίζει τη… μάχη ο Prosv.

Και μην νομίζετε πως σταμάτησαν εύκολα, είχε και συνέχεια ο… διαπληκτισμός.

«I have learned how to learn, δηλαδή Έμαθα πως να μαθαίνω -σε απλή μετάφραση – δήλωσε ο Τίτε (τεχνικός) λίγο πριν την έναρξη του Μουντιάλ» μας ενημερώνει ο Ivic.

«Να τον στέιλουμε στο Πανεπιστήμιο να κρατά σημειώσεις, αν είναι έτσι» ειρωνεύεται ο Prosv.

Που κατέληξε όλο αυτό; Πουθενά, ακόμη τη λένε ο ένας στον άλλο. Τι πιστεύατε δηλαδή, πως θα συνεννοηθούν και θα προτείνουν και κοινό σημείο; Αντε να τα βρούνε στη μέση, να δεχτούν δηλαδή από ένα γκολ ο ένας.

Αρχική κάβα: 150 μονάδες

Κάβα (προηγούμενο υπόλοιπο): 150 μονάδες

Επιστροφές: – μονάδες

Υπόλοιπο+Επιστροφές: 150 μονάδες

Πρόταση Ημέρας:

Βραζιλία – Βέλγιο g/g (1.80) επί 7 μονάδες

Νέο Υπόλοιπο: 143 μονάδες

Επισκεφτείτε καθημερινά το BetMarket.gr για να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις με τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα, να δείτε τα προγνωστικά των tipster μας, τις πτώσεις των αποδόσεων αλλά και την ενδιαφέρουσα θεματολογία γύρω από το στοίχημα που δεν θα βρείτε αλλού. Εάν είστε λάτρης των παιχνιδιών καζίνο επισκεφτείτε το casinohouse.gr και ενημερωθείτε για τα καλύτερα online casino στην Ελλάδα, που μπορείτε να διασκεδάσετε νόμιμα και με ασφάλεια