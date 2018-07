Σάρλοτ και Oscar de la Renta

Ποιά είναι η Σαρλότ Ρίλει; Μια 36χρονη βρετανίδα ηθοποιός που έχει εμφανιστεί στο πλευρό του Τομ Κρουζ (The edge of tomorrow) και είναι σύζυγος του βρετανού γόη και sex symbol Τομ Χάρντι. Στη λονδρέζικη πρεμιέρα της κομεντί Swimming with Men όπου και πρωταγωνιστεί, εισέπραξε εξαιρετικές κριτικές για το ιδιαίτερο φόρεμα Oscar de la Renta με τους κύκλους από οργάντζα. Kαθιερωμένη tv star στην Αγγλία, γίνεται είδηση κάθε φορά που κυκλοφορεί με τον άντρα της, ο οποίος και τη συνόδεψε στο event του στιγμιότυπου που βλέπετε.