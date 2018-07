Αυτό είναι το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας - Συμμετέχει & η Πατρινή σκηνοθέτιδα Ευανθία Στιβανάκη

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ της Αρχαίας Ολυμπίας με τις περισσότερες από τις εκδηλώσεις να φιλοξενούνται στο όμορφο επικλινές θέατρο Φλόκα, ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο Δήμαρχος Αρχ. Ολυμπίας Ευθύμιος Κοτζάς, ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Παναγιωτόπουλος και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Βασίλης Καψής.

Το φετινό πρόγραμμα ξεκινά αυτό το σαββατοκύριακο 7-8 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους Δρούβα στις 21.00 με το 3ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ που διοργανώνει η Μικτή Χορωδία Πύργου μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

Συμμετέχουν οι εξής 9 χορωδίες:

1. Η Μικτή Χορωδία Πύργου

2. Η χορωδία Αταλάντης

3. Η Χορωδία Θάμυρις Ιτέας

4. Η Χορωδία Κέρκυρας Δημόδοκος

5. Η Χορωδία Διμηνιού Κορινθίας

6. Η Χορωδία Ξυλοκάστρου

7. Η Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων

8. Η Δημοτική Χορωδία Θεσσαλονίκης Πανόραμα

9. Η Ιταλική Χορωδία από την Αόστα της Βόρειας Ιταλίας.

Καλλιτεχνική διεύθυνση Θοδωρής Παναγόπουλος.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

-Στις 12 Ιουλίου στο Θέατρο Φλόκα στις 21.15 θα παρουσιαστεί το μιούζικαλ ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ πώς ν’ αντισταθώ… ΞΑΝΑ!

Των Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus & Catherine Johnson σε απόδοση κειμένου-στίχων-σκηνοθεσία: Θέμιδας Μαρσέλλου.

Πρωταγωνιστούν η Δέσποινα Βανδή και οι Άκης Σακελλαρίου, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Αργύρης Αγγέλου, Μπέττυ Μαγγίρα, Μαριέλλα Σαββίδου, Εύα Τσάχρα και ο Άρης Μακρής.

-17 Ιουλίου (Αύλειος Χώρος ΚΔΑΠ Δήμου Αρχ. Ολυμπίας) 10πμ - Νίνα η Λεμονίτα… μια θεατρική παράσταση αλλιώς!

Η θεατρική παράσταση είναι βασισμένη στο παραμύθι της Άννας Κορτέση «ΝΙΝΑ Η ΛΕΜΟΝΙΤΑ» που μιλά για την σημαντικότητα της οικογένειας και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Φυλάτος». Οι μικροί μαθητές του Παιδικού Σταθμού «Ο Μικρός Αρκούδος» και τα παιδιά από το ΚΔΑΠ του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας πρωταγωνιστούν σε αυτό το παραμύθι.

-18 Ιουλίου (Θέατρο Φλόκα) 9.15μμ - Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΜΕΡΕΣ

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ του Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το αριστουργηματικό έργο του Ιουλίου Βερν με πρωταγωνιστή στο ρόλο του Φιλέα Φογκ τον δημοφιλή ηθοποιό Χάρη Ρώμα.

-20 Ιουλίου (Είσοδος Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Ολυμπίας) - Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφικών Πορτρέτων 9μ.μ.

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Μέσα από άλλα μάτια - Πορτρέτα και ιστορίες από το πρόγραμμα Face Forward ...into my home - Through the gaze of others - Portraits and stories from the project Face Forward ...into my home

Διάρκεια έκθεσης 20 Ιουλίου- 20 Αυγούστου

Το Face Forward …into my home αποτελεί διαδραστικό πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει σε ιστορίες ανθρώπων που αναγκάστηκαν να αφήσουν την πατρίδα τους και προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια αφήγησης στα οποία πρόσφυγες, με έναυσμα την παρουσίαση έργων από τη συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), αφηγούνται προσωπικές τους ιστορίες, φωτογράφιση των συμμετεχόντων και έκθεση με τα φωτογραφικά πορτρέτα των συμμετεχόντων και ηχητικά κείμενα των προσωπικών ιστοριών τους.

Στο Face Forward …into my home συμμετέχουν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ζουν στην Αθήνα και υποστηρίζονται μέσω του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για τη στέγαση και την ένταξη), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιμέλεια έκθεσης: Μαρίνα Τσέκου, Γιάννης Βασταρδής

Συνδιοργάνωση Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.

-25 Ιουλίου 2018 (Θέατρο Φλόκα) 9.15 μ.μ. -Μαντάμ Σουσού

Η υπερπαραγωγή των ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ που συνάρπασε το Αθηναϊκό κοινό, ξεκινά, ανανεωμένη, τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδεία

Η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Κακλέα και η απόδοση του κειμένου από την Δήμητρα Παπαδόπουλου, η οποία και πρωταγωνιστεί. Η υπέροχη μουσική είναι της Μαρίζας Ρίζου,.

-1 Αυγούστου ( Θέατρο Φλόκα) 9.15μ.μ. - Ευριπίδη ΗΛΕΚΤΡΑ

Η 5η Εποχή, συνεχίζοντας την δημιουργική παρουσία της στο χώρο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, προγραμματίζει για το καλοκαίρι του 2018 την τραγωδία του Ευριπίδη «ΗΛΕΚΤΡΑ».

Την σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Θέμης Μουμουλίδης, δημιουργός της 5ης Εποχής. Σκηνοθετεί το έργο χαρακτηρίζοντάς το ως ένα Λυρικό θρίλερ. Μια σύγχρονη ματιά πάνω στην σκηνική ανάγνωση της τραγωδίας, επιχειρώντας να εξελίξει την φόρμα που ξεκίνησε με τις δύο προηγούμενες τραγωδίες (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ και ΑΝΤΙΓΟΝΗ).

Στο ρόλο της Ηλέκτρας η ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ. Παίζουν: ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΜΑΡΟΥΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ, ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΑΦΙΔΟΥ, ΔΑΝΑΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΔΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΞΑΡΧΕΑΣκ.ά.

-3 Αυγούστου (Θέατρο Φλόκα) 9.30μ.μ. - Νταλάρας- Μαχαιρίτσας. Δύο εξαιρετικοί καλλιτέχνες σε μία μοναδική συνεργασία.

-6 Αυγούστου (Θέατρο Φλόκα) 9μ.μ. - «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ σε διασκευή-σκηνοθεσία του Δημήτρη Αδάμη

Μια μαγική, ξεκαρδιστική παράσταση για παιδιά όλων των ηλικιών παρουσιάζει το καλοκαίρι του 2018 , σε όλη την Ελλάδα η θεατρική ομάδα για παιδιά, «μαγικές σβούρες» .

Παίζουν 8 ηθοποιοί, οι: Άρης Βέβης , Μικές Γλύκας, Αντώνης Καραθανασόπουλος , Στέλιος Πετράκης, Πέτρος Πέτρου , Δανάη Σδούγκου, Έφη Σισμανίδου, Μαριλίζα Χρονέα

Το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας » απευθύνεται σε παιδιά κάθε ηλικίας.

-7 Αυγούστου (Αύλειος χώρος Παλαιού Δημαρχείου) 9.15μ.μ. - Μια βραδιά για τον Σωτήρη

Οι υπεύθυνοι του Φεστιβάλ αποφάσισαν να διοργανώσουν μια τιμητική βραδιά στη μνήμη του Σωτήρη Μιχαλόπουλου, ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν από τους βασικούς συντελεστές του Φεστιβάλ με την εθελοντική του δράση και ξεχώριζε για την αγάπη του και την άνευ όρων προσφορά του. Η μοίρα θέλησε το περσινό καλοκαίρι να τον πάρει από κοντά μας όχι όμως από τις καρδιές και τις μνήμες των ανθρώπων του Φεστιβάλ.

Έτσι σε αυτή τη βραδιά συμμετέχει ο νεοεμφανιζόμενος Ηλείος Καλλιτέχνης Γιώργος Τσάκωνας, ο οποίος ξεχώρισε με τη συμμετοχή του στο talent show Rising Star. Σε αυτή την εμφάνιση του ο Ηλείος καλλιτέχνης και οι υπόλοιποι συντελεστές της βραδιάς συμμετέχουν χωρίς αμοιβή.

Γιώργος Τσάκωνας- Τραγούδι

Βασίλης Ταμποτέλης- Ντραμς

Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος- Μπουζούκι

Κιθάρα- Διονυσία Παναγιωτόπουλου

Ηχοληψία- Φωτισμοί- Ανδρέας Ζέζας.

-8 Αυγούστου (Θέατρο Φλόκα) 9.15μ.μ. - «Αχαρνής» του Αριστοφάνη

Σε απόδοση και σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου. Στο ρόλο του Δικαιόπολι θα είναι ο Πέτρος Φιλιππίδης, με βασικούς πρωταγωνιστές τους Παύλο Χαϊκάλη (Λάμαχος), Κώστα Κόκλα (Μεγαρίτης), Τάκη Παπαματθαίου (Θηβαίος) και ο Ιωάννης Παπαζήσης (Ευριπίδης).

-10 Αυγούστου (Θέατρο Φλόκα) 9.15μ.μ. - Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας- «Ορέστης» του Ευριπίδη.

Ανεβαίνει σε νέα μετάφραση του ποιητή Γιώργου Μπλάνα και σε σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ, Γιάννη Αναστασάκη.

Στο ρόλο του Ορέστη ο Χρίστος Στυλιανού.

Στο ρόλο της Ηλέκτρας η Ιωάννα Κολλιοπούλου που τιμήθηκε φέτος με το θεατρικό βραβείο Μελίνα Μερκούρη.

-12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Θέατρο Φλόκα) 9.30μ.μ. - ΠΥΞ ΛΑΞ

Οι Πυξ Λαξ επέστρεψαν για να γιορτάσουν 30 απίστευτα χρόνια από την ίδρυσή τους. Έρχονται από το παρελθόν, φέρνοντας άπειρη αγάπη για να την προσφέρουν στο μέλλον μας, στήνοντας μεγάλες συναυλίες- γιορτές, αφιερωμένες στους χιλιάδες οπαδούς τους. Η συναυλία στην Πάτρα στο Παμπελοποννησιακό στάδιο τη Δευτέρα 2/7 είχε μεγάλη επιτυχία.

-13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Θέατρο Καυκανιάς) 9.15μ.μ. - ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ- Το Αμάρτημα της Μητρός μου

Πρόκειται για αυτοβιογραφικό οικογενειακό δράμα και τα κύρια πρόσωπα είναι δύο, ο αφηγητής και η μητέρα του. Ο χώρος που εκτυλίσσεται είναι η Βιζύη της Ανατολικής Θράκης, ενώ τα γεγονότα συνέβησαν κατά την παιδική ηλικία του συγγραφέα. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι η αρχαΐζουσα στην αφήγηση και η δημοτική στους διαλόγους, διανθισμένη με ιδιωματικές λέξεις της ιδιαίτερης πατρίδας του.

Σκηνοθεσία από την Πατρινή δημιουργό Ευανθία Στιβανάκη, η οποία είναι και πανεπιστημιακή καθηγήτρια στο τμήμα θεατρικών σπουδών στην Αθήνα.

-17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Αίθριο Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχ. Ολυμπίας) 9μ.μ. - ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΓΕΝΝΗΤΟ ΔΑΣΟΣ

Παρουσίαση- Θεατρική παράσταση του βραβευμένου παραμυθιού «Το ονειρογέννητο δάσος» της Ιωάννας Παναγιωτακοπούλου. Μια παράσταση με έξυπνους, αστείους και τρυφερούς διαλόγους, η οποία ευαισθητοποιεί, αφυπνίζει και προβληματίζει με έναν τρόπο ψυχαγωγικό και ιδιαίτερο. Πλημμυρισμένη από φως, μουσική, εμπνευσμένες χορογραφίες και όμορφα κουστούμια, ταξιδεύει μικρούς και μεγάλους σε έναν κόσμο ονειρογέννητο.

Συνδιοργάνωση Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Κείμενο-σκηνοθεσία-σκηνικά : Ιωάννα Παναγιωτακοπούλου

Παίζουν: Βασίλειος Αλεξανδρής -Μαρία Γιαννακοπούλου- Χρυσαυγή Καπατσούλια- Χάρης Νιπεργιάλης

Χορογραφίες: Σχολή Shall we dance Δήμητρα Μπέρτσου

Κοστούμια: Άννα-Μαρία Νταβουτιάν-Κατσίρη (επαγγελματικά κοστούμια χορού)

Μουσική : Βασίλειος Αλεξανδρής

Ήχος-Φωτισμοί: Θεόδωρος Τριγωνίδης Stage: Ανδρέας Ζέζας

-26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Αίθριο Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχ. Ολυμπίας) 9μ.μ. - Βραδιά Πανσελήνου

Συναυλία με την Klaudia Delmer και Mottet τρίο

Στον ίσκιο της ελιάς

Η Ιταλοπολωνικής καταγωγής Klaudia Delmer, που μεγάλωσε στην Ισπανία και πλέον ζει στην Ελλάδα και το τρίο Mottet, μας οδηγούν σε ένα μουσικό ταξίδι στην Μεσόγειο με τα τραγούδια των λαών που ζουν, δημιουργούν και ξαποσταίνουν κάτω απ' τον ίσκιο της ελιάς. Μιας ελιάς που αποτελεί όχημα πολιτισμού και πρεσβεύει τις αδιαμφισβήτητες αξίες της ζωής...όπως η ειρήνη, ο έρωτας, η χαρά, η υπομονή και τόσα άλλα.

Στην συναυλία θα ακουστούν για πρώτη φορά ζωντανά μερικά ανέκδοτα τραγούδια σε στίχους Γιωργίου Δροσίνη μελοποιημένα ειδικά για την ερμηνεύτρια από τον Μίμη Πλέσσα. Ένα από αυτά είναι το τραγούδι "Της ελιάς ο ίσκιος", που έδωσε και τον τίτλο στην συναυλία.

Θα απολαύσουμε τραγούδια ιταλικά και ισπανικά που αγαπήθηκαν στην Ελλάδα όπως 'Πριν το τέλος' (Ι giardini di Marzo), 'Μην ορκίζεσαι' (Come Monna Lisa), 'Μαμά' (La Mamma) κλπ…αλλά και ελληνικά τραγούδια που ακούστηκαν σε άλλες χώρες όπως 'Gioco d'ombre' σε στιχους της Klaudia Delmer (Ερωτικό), 'Il Canto Di Un'eneide Diversa' (Μια πίστα από φώσφορο) κλπ.

Θα ακουστούν και ελληνικά έντεχνα τραγούδια των Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργου Ανδρέου, Δημήτρη Παπαδημητρίου, Κώστα Λιβαδά, Βαγγέλη Φάμπα, Ευανθίας Ρεμπούτσικα, Θάνου Μικρούτσικου, Σταύρου Ξαρχάκου, Θοδωρή Κοτονιά, Θανάση Παπακωσταντίνου, Βαγγέλη Βατσινέα κ.α., παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια καθώς και τραγούδια που προέρχονται από τις χώρες που περικλείουν τη Μεσόγειο. Οι Μottet είναι οι Καστάνης Σωτήρης – κιθάρα, Δημήτρης Κουζής-βιολί, Γιώργος Σχοινάς-ακορντεόν.

Συνδιοργάνωση Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας- Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.