Ερωτικός μετανάστης η Μελίνα Ασλανίδου- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ με τον σύντροφό της

Η Μελίνα Ασλανίδου για χάρη του έρωτα μετακόμισε στα Χανιά, όπου και ζει με τον γοητευτικό σύντροφο της Βασίλη Μουντάκη. Η τραγουδίστρια είναι πολύ ερωτευμένη και έτσι ακολούθησε το δρόμο της καρδιάς και η Κρήτη έγινε ο μόνιμος τόπος κατοικίας της.

Αυτή την περίοδο εκείνη και ο Βασίλης απολαμβάνουν τις ομορφιές του νησιού και είναι αχώριστοι.

"@vasilis.mountakis so magic with you everywhere... #holidayday #couplegoals#myman #blessed", έγραψε στον λογαριασμό της στο instagram η τραγουδίστρια, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τον αγαπημέν ο της.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη melina aslanidou (@officialaslanidoumelina) στις 2 Ιούλ, 2018 στις 10:53 πμ PDT

Πηγή: entertv.gr