Στις 12 Ιουλίου θα δούμε στην Ελλάδα την κωμωδία "SOS Έρχονται οι Βρετανοί"

Η κωμική περιπέτεια "SOS Έρχονται οι Βρετανοί – The Brits are Coming/The Con Is On", διάρκειας 90 λεπτών, που είναι μία Αγγλοαμερικάνικη συμπαραγωγή, σε σκηνοθεσία: James Oakley και σενάριο του ίδιου και του Alex Michaelides, θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ στις 12 Ιουλίου 2018.

Παίζουν οι:

Uma Thurman (Pulp Fiction, Kill Bill: Vol. 1 and 2, Gattaca), Tim Roth (Pulp Fiction, Reservoir Dogs, The Incredible Hulk, Planet of the Apes), Alice Eve (Star Trek Into Darkness, She's Out of My League, Men in Black III) και ο Stephen Fry (The Hobbit 2 and 3, V for Vendetta, Sherlock Holmes: A Game of Shadows).

Περίληψη :

Ένα εκκεντρικό ζευγάρι βρετανών, που είναι δεξιοτέχνες στην απάτη, προσπαθώντας να ξεφύγουν από έναν γκάγκστερ που τους καταδιώκει ταξιδεύουν στο Los Angeles και επιχειρούν να κλέψουν μεγάλης αξίας κοσμήματα με απρόβλεπτες συνέπειες και ξεκαρδιστικά αποτελέσματα.

Το φιλμ θα το δούμε μάλλον και στην Πάτρα.