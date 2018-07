ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚOΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ TIME

Η απουσία της Κάιλι Τζένερ από το Instagram και το Twitter δεν την εμπόδισε να διατηρήσει τη θέση της στη λίστα του περιοδικού Time ως ένα από τα πρόσωπα που ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στο διαδίκτυο.

Η θριαμβευτική επιστροφή της Τζένερ, της Αμερικανίδας τηλεοπτικής προσωπικότητας, γνωστής για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο ριάλιτι σόου «Keeping Up With The Kardashians» στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης κατέρριψε το ρεκόρ που κατείχε η Beyonce, εκείνο της φωτογραφίας με τα περισσότερα like.

Η φωτογραφία της Κάιλι Τζένερ όταν ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης της, Στόρμι Γουέμπστερ είναι πλέον στην κορυφή.

Η Ριάνα έχει επίσης μία θέση μεταξύ των 25 προσωπικοτήτων με τη μεγαλύτερη επιρροή στο ίντερνετ.

Τον Μάρτιο του 2018, δημοσίευσε μια ιστορία στο Instagram καταγγέλλοντας μια διαφήμιση που εμφανίστηκε στο Snapchat και χρησιμοποίησε την εικόνα της για να φέρει στο φως το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, θύμα της οποίας υπήρξε στο παρελθόν Λίγο αργότερα, η Snap Inc. έχασε 800 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, μέρος της επιτυχίας της 30χρονης τραγουδίστριας στο διαδίκτυο είναι η ικανότητά της να ακούει. Άκουσε ότι υπήρχε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που ένιωθε ότι δεν είναι ικανοποιημένο από τα προϊόντα ομορφιάς και τη βιομηχανία της μόδας και απάντησε με την άκρως επιτυχημένη σειρά μακιγιάζ, την Fenty Beauty και τη σειρά εσωρούχων Savage x Fenty. Και οι δύο έγιναν αμέσως επιτυχημένες εν μέρει χάρη στην αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την διάσημη τραγουδίστρια για την προώθησή τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τη βοήθεια των 53 εκατομμυρίων ακολούθων του στο Twitter έχει επίσης μία θέση στις 25 προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στο διαδίκτυο.

Μερικές φορές, τα tweets του υπονομεύουν τη διοίκησή του, όπως όταν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να απαγορεύσει σε διεμφυλικά άτομα (transgender) να υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις.

