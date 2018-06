TO CLASSICO ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ANCIENT GREEK SANDALS, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑ ΜΙΝΟΓΛΟΥ, ΠΕΜΠΤΗ 5/7

Η Ελλάδα των αρχαίων μύθων, του καλοκαιριού και της μόδας στα πόδια μας: Πρεσβευτές του greek chic ως τα πέρατα της fashion οικουμένης, τα ονομαστά υποδήματα Ancient Greek Sandals μας καλούν στο γυναικείο Classico της Μαιζώνος την ερχόμενη Πέμπτη 5 Ιουλίου από τις 6 ως τις 10 μ.μ. να ανακαλύψουμε τη φετινή τους ανανεωμένη συλλογή και να γνωρίσουμε από κοντά τους περιζήτητους (και ακριβοθώρητους) συνιδρυτές του brand Νικόλα Μίνογλου και Χριστίνα Μαρτίνη. Η βραδιά ακολουθεί αντίστοιχες παρουσιάσεις σε Λος Αντζελες, Νέα Υόρκη, Τόκυο και Λονδίνο ενώ μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε «επί τόπου» χαραγμένα τα μονογράμματά μας με πυρογραφία, από τον ίδιο το Μίνογλου.

Τα πασίγνωστα στις απανταχού fashionistas σανδάλια Ancient Greek Sandals έχουν κάνει τη δική τους τομή στα θερινά παπούτσια «κουβαλώντας» μια ιδιαίτερη αισθητική εμπνευσμένη από την ιστορία και την αρχαιότητα. To ξεχωριστό ύφος τους έχει κεντρίσει το διεθνή Τύπο προκαλώντας απανωτά δημοσιεύματα τα τελευταία χρόνια (New York Times, Elle, Vogue, Financial Times, Conde Nast Traveller, Harper’s Bazaar κ.α.) ενώ τα βλέπουμε και τα ξαναβλέπουμε σε δημοφιλή blogs και κορυφαίες διαδικτυακές μπουτίκ. Ένα brand που βρίσκεται σε πάνω από 300 καταστήματα σε 50 χώρες – από το Barneys και το Saks της Νέας Υόρκης ως το Matches του Λονδίνου-και φοριέται από stars και style icons όπως οι Ριάνα, Μαντόνα, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Γκουίνεθ Πάλτροου, Μισέλ Γουίλιαμς Ναόμι Γουοτς, Τζέσικα Αλμπα, Αν Χάθαγουέι. Μάλιστα είναι τα μόνα σανδάλια που επιλέγονται για της προθιέρειες της Αφής της Φλόγας των Ολυμπιακών Αγώνων.

Τα Ancient Greek Sandals είναι χειροποίητα, φτιαγμένα από ειδικευμένους τεχνίτες που χρησιμοποιούν παραδοσιακές τεχνικές που υπήρχαν εδώ και αιώνες και αναβιώνουν σήμερα. Σχεδιάζονται με ερεθίσματα από τους θεούς και τους μύθους του Ολύμπου, αρχαία γλυπτά, αγγεία και κοσμήματα ενώ τα ονόματα του κάθε μοντέλου παραπέμπουν επίσης στην αρχαιότητα. Σήμα κατατεθέν της εταιρείας είναι τα φτερωτά σανδάλια του θεού Ερμή- σχέδιο που έκανε αίσθηση παγκοσμίως.

Η Χριστίνα Μαρτίνη που έχει εργαστεί παλιότερα για τους οίκους Balenciaga και Louis Vuitton και σήμερα ζει στην Κέρκυρα και ο γεννημένος στη Βρετανία Νικόλας Μίνογλου, ο οποίος έχει σπουδάσει σε Λονδίνο και ΗΠΑ και διατηρεί επίσης την εταιρεία myshoe.gr είναι οι άνθρωποι πίσω από το σήμα.

Το Classico που συγκαταλέγεται στο πολύ εκλεκτικό δίκτυο καταστημάτων με Ancient Greek Sandals στην Ελλάδα μας προσκαλεί να τους γνωρίσουμε από κοντά και να μάθουμε από τους ίδιους για τη δουλειά τους, τις εμπνεύσεις τους και τα νέα στοιχεία που κοσμούν τα διάσημα πλέον σανδάλια τους. Είναι δυο Ελληνες που ταξιδεύουν την ελληνική μόδα σε όλο τον κόσμο! Φέτος «πάντρεψαν» τα φίνα δέρματα με βελούδο, ψαθί, ύφασμα, μεταλλικές πινελιές και ανθάκια, ενώ έχουν επεξεργαστεί και τεχνολογικά υλικά για την παραλία.

*Τη διοργάνωση -επικοινωνία της εκδήλωσης της Πέμπτης έχει αναλάβει ο Χάρης Παναγόπουλος και η εταιρεία Harris the Events. Aδημονούμε!