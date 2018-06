Η Ευαγγελία Αραβανή… χαλαρά στην παραλία κάνει ηλιοθεραπεία! ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Φίλοι μου έρχεται Σαββατοκύριακο:-)Γιουπιιιιιιι...???????? Μπορεί ο καιρός να ήταν βροχερός αυτές τις μέρες... το καλοκαίρι όμως είναι εδώ!???? Και το τρίπτυχο της επιτυχίας ???? •Καφεδάκι •Βιβλιαράκι •Μαυρισματάκι —————————— #summertime #tunning #relaxation #spon #φραπέ #weekendisnear

A post shared by Ευαγγελία Αραβανή (@evagelia_aravani) on Jun 29, 2018 at 3:12am PDT