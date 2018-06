Έρχεται 1η Νοεμβρίου 2018 στην Ελλάδα το φιλμ "Ο Καρυοθραύστης και τα Τέσσερα Βασίλεια"

Ταυτόχρονα με την έξοδο του στις ΗΠΑ θα δούμε και στην Ελλάδα σε διανομή της Feelgood, το φιλμ φαντασίας της Ντίσνει «Ο Καρυοθραύστης και τα Τέσσερα Βασίλεια - The Nutcracker and the Four Realms» σε σκηνοθεσία του Σουηδού δημιουργού Λάσε Χάλστρομ, δημιουργού ταινιών όπως το υποψήφιο για Όσκαρ «Θέα στον ωκεανό», το «Chocolat», το τιμημένο με Χρυσή Σφαίρα ξενόγλωσσης ταινίας και υποψήφιο για 2 Όσκαρ (σκηνοθεσίας και σεναρίου) «My life as a dog», το «What's Eating Gilbert Grape» με τους Τζόνι Ντεπ και Λεονάρντο Ντι Κάπριο και το φιλμ «Αγεφύρωτες σχέσεις» με τους Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Μόργκαν Φρίμαν.

Η καινούργια αφίσα καθώς και το μεταγλωττισμένο διαφημιστικό τρέιλερ της ταινίας «The Nutcracker and the Four Realms» δόθηκαν στη δημοσιότητα και σας τα παρουσιάζουμε.

Όταν η Κλάρα βρίσκεται σ’ ένα παράξενο και μυστήριο παράλληλο κόσμο που είναι το σπίτι της Χώρας των Νιφάδων, της Χώρας των Λουλουδιών και της Χώρας των Ζαχαρωτών, πρέπει να διασχίσει με θάρρος το Τέταρτο Βασίλειο και να αντιμετωπίσει την τυραννική Κόκκινη Μητέρα για να ξαναφέρει την αρμονία στον αλλοπρόσαλλο κόσμο.

Σκηνοθεσία: Lasse Hallström

Πρωταγωνιστούν οι: Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren, Morgan Freeman.

Από την 1η Νοεμβρίου 2018 στις Ελληνικές αίθουσες και της Πάτρας.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ