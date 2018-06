Έσβησε ο βραβευμένος Αμερικανός συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Χάρλαν Ελισον

Ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας, ο Χάρλαν Ελισον - Harlan Ellison, πέθανε στις 27 Ιουνίου 2018 σε ηλικία 84 ετών. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, ο Έλισον έφυγε στον ύπνο του.

Γεννημένος το 1934 στο Κλίβελαντ του Οχάιο των ΗΠΑ, ο Έλισον μετακόμισε στο Λος Άντζελες το 1962. Πολυγραφότατος και εξαιρετικά δημιουργικός, έγραψε πληθώρα διηγημάτων και νουβέλες, τα οποία απέσπασαν κάθε πιθανό λογοτεχνικό βραβείο του είδους, καθώς και παντός είδους κείμενα κριτικής και δοκίμια.

Παράλληλα όπως αναφέρει η ανάρτηση του flix.gr, ο Έλισον υπέγραψε πολυάριθμα σενάρια, κυρίως για την τηλεόραση, ανάμεσα στα οποία για σειρές όπως το «The Outer Limits», το «Star Trek», το «The Man from U.N.C.L.E.», το «The Alfred Hitchcock Hour», το «The Twilight Zone» όπου έπαιξαν πολλοί γνωστοί ηθοποιοί και το «Babylon 5».

Την ίδια στιγμή, όμως, υπήρξε και παροιμιωδώς ασυμβίβαστος κι εξαιρετικά επικριτικός και αμυντικός απέναντι στον τρόπο που αντιμετωπιζόταν η δουλειά του από τα στούντιο και τους παραγωγούς, κάτι που οδήγησε σε μερικές θρυλικές κόντρες του με τη βιομηχανία του θεάματος, οι οποίες συχνά έφταναν στα δικαστήρια.

Ανάμεσα στις πιο διάσημες δουλειές του για την τηλεόραση είναι το σενάριο για το κλασικό επεισόδιο του «Star Trek», «City on the Edge of Forever», το οποίο προβλήθηκε το 1967 και κρατά ακόμα τη φήμη ενός από τα καλύτερα της σειράς.

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος από τις αλλαγές που πραγματοποίησαν οι δημιουργοί της σειράς, κάτι που δεν σταμάτησε ποτέ να υπογραμμίζει, φτάνοντας μάλιστα να μηνύσει την CBS Paramount Television 40 ολόκληρα χρόνια μετά για την περαιτέρω εμπορική εκμετάλλευση του επεισοδίου.