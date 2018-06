Η μεγάλη μουσική γιορτή των Mad Video Music Awards 2018 by Coca-Cola and McDonald’s ολοκληρώθηκε με επιτυχία το βράδυ της Τετάρτης στο Tae Kwon Do. Φέτος, τα περισσότερα ονόματα της εγχώριας showbiz ένωσαν τις δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά shows και μοναδικά live acts. Περισσότερα από 260.000 άτομα επισκέφθηκαν την επίσημη ιστοσελίδα των βραβείων για να ψηφίσουν, ενώ το γήπεδο παρά τον βροχερό καιρό ήταν κατάμεστο.



Η βραδιά απονομής των βραβείων ξεκίνησε με μία από τις σημαντικότερες υποψηφιότητες, αυτή της Καλύτερης Ερμηνεύτριας το οποίο κατέκτησε η Ελένη Φουρέιρα.





Ο Γιώργος Αγγελόπουλος έκανε την απονομή και κάλεσε την τραγουδίστρια στη σκηνή η οποία φέτος διανύει την καλύτερη επαγγελματική της φάση, μετά και τον θρίαμβο της Eurovision με το τραγούδι Fuego.