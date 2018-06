ΔΕΙΤΕ τους Ντι Κάπριο και Μπραντ Πιτ στην πρώτη ΦΩΤΟ από το φιλμ «Once Upon a Time in Hollywood» του Ταραντίνο

Παρότι δεν είναι ακόμα εντελώς σαφές αν το νέο φιλμ του Κουέντιν Ταραντίνο με τίτλο «Once Upon a Time in Hollywood» ξεκίνησε ήδη γυρίσματα, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τον σούπερ σταρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο να δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram μια φωτογραφία με τον ίδιο και τον συμπρωταγωνιστή του, επίσης σούπερ σταρ Μπραντ Πιτ, να ποζάρουν με το look των ρόλων που υποδύονται στη νέα ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο. Η λεζάντα κάτω από την ανάρτηση έγραφε: First look #OnceUponATimeInHollywood.

Οι δύο γοητευτικοί ηθοποιοί συνεργάζονται για δεύτερη φορά ο καθένας, με τον Ταραντίνο, κι όπως γράφει το flix.gr, ξέρουν πώς να ποζάρουν με άνεση και αμίμητο ‘60s στυλ.

Αυτή είναι η 9η ταινία της καριέρας του Ταραντίνο. Το στόρι εκτυλίσσεται στο Λος Άντζελες, το καλοκαίρι του 1969. Ένα καλοκαίρι που θα στοιχειώσουν οι κατά συρροή δολοφονίες της «οικογένειας» του Τσαρλς Μάνσον, δίνοντας για πάντα τέλος στην αθωότητα των χίπικων '60s. Ο Ταραντίνο έχει πει επανειλημμένα ότι η ταινία δεν έχει να κάνει με τους φόνους, αυτούς καθ’ εαυτούς: «Η ταινία δεν είναι για τον Τσαρλς Μάνσον, είναι για το 1969».

Η πλοκή του «Once Upon a Time in Hollywood» ακολουθεί τον κεντρικό ήρωα, Ρικ Ντάλτον, που είναι ανερχόμενος ηθοποιός. Επειτα από μία επιτυχημένη εμφάνισή του σε τηλεοπτική σειρά γουέστερν, προσπαθεί να κάνει πραγματικότητα και το όνειρό του: μια καριέρα στο σινεμά. Την ίδια φιλοδοξία όμως έχει κι ο Κλιφ Μπουθ, ο κολλητός του φίλος και κασκαντέρ που τον ντουμπλάρει στις επικίνδυνες σκηνές τους.

Όσο οι δυο τους παλεύουν στο δρόμο προς το λαμπερό Χόλιγουντ, η ειδησεογραφία των φρικιαστικών δολοφονιών της Σάρον Τέιτ και τεσσάρων φίλων της από τους οπαδούς του Τσαρλς Μάνσον ρίχνει την επικίνδυνη σκιά της. Ειδικά ο Ρικ δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος καθώς μένει στο διπλανό σπίτι.

Το φιλμ «Once Upon a Time in Hollywood» θα βγει στις αίθουσες στις 9 Αυγούστου του 2019, ακριβώς 50 χρόνια από τη δολοφονία της Σάρον Τέιτ, και διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ, καθώς εκτός από τους Ντι Κάπριο και Πιτ, πρωταγωνιστούν επίσης οι Αλ Πατσίνο, Μάργκο Ρόμπι, Ντακότα Φάνινγκ, Τζέιμς Μάρσντεν, Κερτ Ράσελ, Ντέιμιαν Λιούις, Τίμοθι Ολιφαντ, Μπαρτ Ρέινολντς, Εμίλ Χιρς, Τιμ Ροθ και ο Λουκ Πέρι.