Πάτρα: Η μουσική παράσταση “Μamma Mia πως ν’ αντισταθώ… Ξανά!» με τη Δ. Βανδή θα πάει στο Royal

Η μουσικοχορευτική παράσταση “Μamma Mia πως ν’ αντισταθώ… Ξανά!» των Μπένι Άντερσον, Μπγιόρν Ούλβεους & Catherine Johnson, σε σκηνοθεσία Θέμιδας Μαρσέλλου, με την Δέσποινα Βανδή στο ρόλο της Donna που έχει «σκίσει» εμπορικά καθώς συνεχίστηκε για 2ο χρόνο στο Ακροπόλ της Αθήνας ενώ μεταφέρθηκε και στην Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μουσικής για ενάμιση μήνα, ως γνωστόν περιοδεύει το φετινό καλοκαίρι και θα έρθει και στην Πάτρα.

Η παράσταση είναι στο πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας του Δήμου και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα παρουσιαζόταν στο Αρχαίο Ρωμαικό Ωδείο. Μετά ωστόσο τη μη θετική γνωμοδότηση από πλευράς του ΚΑΣ και με την ένσταση που κατέθεσε ο Δήμος Πατρέων να μην έχει μέχρι στιγμής επισήμως απαντηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, ήδη οι υπεύθυνοι της υπερπαραγωγής «Mamma Mia» έχουν αποφασίσει η παράσταση να πάει σε άλλο χώρο, τις ίδιες πάντα ημερομηνίες, 23 και 24 Ιουλίου 2018.

Πιο συγκεκριμένα το αγαπημένο μιούζικαλ που είναι πλημμυρισμένο από τα διαχρονικά και κεφάτα τραγούδια των Σουηδών θρύλων της μουσικής, των Abba θα παρουσιαστεί στον συναυλιακό χώρο στο πίσω μέρος του Royal – παλαιό Πτωχοκομείο στην Ακτή Δυμαίων 53 που διαθέτει άνετη σκηνή 6 επί 12 καθώς και 1500 καρέκλες θεατών. Να θυμίσουμε πως πρόκειται για μία πλούσια παραγωγή των αδελφών Τάγαρη. Το περιοδικό Αθηνόραμα έγραψε σχετικά: Ωραίες φωνές ερμηνεύουν τα hits των ABBA σε αυτήν την ελληνική παραγωγή του διασκεδαστικού μιούζικαλ, που αναβλύζει κέφι, με τη Δέσποινα Βανδή να δίνει τον τόνο στο disco party.

Το «Mamma Mia!» των Αbba θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα και δημοφιλή μιούζικαλ όλων των εποχών σε ολόκληρο τον κόσμο και ανέβηκε μετά από ειδική άδεια των δημιουργών στη «χώρα» του, την Ελλάδα (η δράση εκτυλίσσεται σ' ένα ελληνικό νησί) και… «μιλά» για πρώτη φορά ελληνικά!

Όπως προείπαμε, τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Donna, ερμηνεύει η Δέσποινα Βανδή, μπαίνοντας, για 1η φορά, στην καριέρα της, στον χώρο του μιούζικαλ.

Τον πολυμελή θίασο συνοδεύει ζωντανή ορχήστρα ενώ η σκηνοθεσία-απόδοση κειμένου και στίχων είναι της Θέμιδας Μαρσέλλου.

Πρωταγωνιστούν επίσης οι: Άκης Σακελλαρίου, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Αργύρης Αγγέλου, Μπέττυ Μαγγίρα, Μαριέλλα Σαββίδου, Εύα Τσάχρα και ο Άρης Μακρής.

Τα εισιτήρια στην προπώληση ξεκινούν στα 15 ευρώ στο viva.gr.

Η παράσταση θα πάει και στο θέατρο Φλόκα, στην Αρχαία Ολυμπία στις 12/7.

Επίσης 19 Ιουλίου βγαίνει στη χώρα μας και η καινούρια κινηματογραφική ταινία "Mamma Mia, here we go again" σε σκηνοθεσία Ολ Πάρκερ, σε διανομή της UIP.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ