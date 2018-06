Η γραβάτα του Αλέξη Τσίπρα "έβαλε φωτιά" στο twitter! Τι έγραψαν οι χρήστες του

Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε την απόφαση να φορέσει γραβάτα το βράδυ της Παρασκευής, στο Ζάππειο και στο Twitter επικράτησε ένας πανικός! Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε γραβάτα σε βαθύ κόκκινο χρώμα, στην κοινή συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών Ομάδων ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, για τον εορτασμό (ουσιαστικά) της συμφωνίας του Eurorgoup για το ελληνικό χρέος.

Η κίνηση του Πρωθυπουργού χάρισε έμπνευση στους χρήστες που έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό.

Το hashtag που εκτοξεύθηκε

Το hashtag που… εκτοξεύτηκε στην πρώτη θέση των trends και δεν έφυγε από εκεί ούτε στιγμή, ήταν το #αγαπη_μου_εβαλα_γραβατα!

Ατάκα που παραπέμπει στη περίφημη φράση του πρώην υπουργού Οικονομικών, Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος -σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ian Parker, του φημισμένου περιοδικού New Yorker, είχε περιγράψει την «εκρηκτική» περίοδο της επιβολής των capital control, στην σύζυγό του, Δανάη Στράτου, ως εξής: «Αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες» (σ.σ. «Ηoney, I just shut the banks»).

Το Twitter, λοιπόν, «βούλιαξε» από αναρτήσεις με τα «καυστικά» σχόλια να δίνουν και να παίρνουν!

Ζούμε στη χώρα που αποτελεί έκτακτη είδηση ότι ο Πρωθυπουργός κατάφερε να φορέσει γραβάτα. Ελπίζω να μπορεί να δέσει και τα κορδόνια του...#αγαπη_μου_εβαλα_γραβατα — Αδιόριστος ΣΥΡΙΖΑίος (@metaklitos) June 22, 2018

#αγαπη_μου_εβαλα_γραβατα δεν ειναι μια οποιαδηποτε γραβατα. Ειναι του ζαεφ. — labros kar (@labrosk) June 22, 2018

#PowerOfLoveGR #PowerOfLove #Αγαπη_μου_εβαλα_γραβατα

Όλοι αυτοί ψηφίζουν μας αξίζουν μνημόνια όχι ως το 2060 αλλά ως το 3060 pic.twitter.com/rIZDcYpq5u — Xenia (@MpXenia73) June 22, 2018

Την αλήθεια όμως όπως την λες παντα

- πόσο καιρό έκανες να μάθεις να την δένεις ? #αγαπη_μου_έβαλα_γραβάτα pic.twitter.com/DjAhO7sHKY — ???????????? ????‍♂️????‍♂️ K.P ????‍♂️ (@chappilot1) June 22, 2018

-Γιατρέ νομίζω ότι είδα τον Τσίπρα με γραβάτα

-Από τα πολλά μνημονια είναι. 50€.#αγαπη_μου_εβαλα_γραβατα — micro™ (@smallestaccount) June 22, 2018

Τι εννοείς δε βρήκες άλλη γραβάτα να φορέσεις.....?!#αγαπη_μου_εβαλα_γραβατα pic.twitter.com/riGjY4z82s — Dimitris Argyriou (@jimitrakis9) June 22, 2018

Αμα δεν σε ντυσει ο φιλος σου τετοια μερα ποιος θα σε ντυσει....#γραβατα_Τσιπρα #αγαπη_μου_έβαλα_γραβάτα pic.twitter.com/kcjuwAF3tf — ηbarbieτουκαμμενου (@TsamouriDimi) June 22, 2018

Εγώ πάλι λυπάμαι όλους αυτούς που τους ρωτούσε η δικιά τους "πότε θα παντρευτούμε;" και απαντούσαν "όταν θα βάλει #γραβάτα ο Τσίπρας". — Χρήστος Φασούλας (ΑΚΑ ά-Χρηστος Φαταούλ-ας) (@chrisfas61) June 22, 2018