Summer Art Yet Fun Market 2018 στο Ιόνιο Stage, στην πλαζ του ΕΟΤ (parking)

Η Art Yet Fun επιστρέφει στην παραλία σε νέες ημερομηνίες και με καλοκαιρινό καιρό: τη Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Ιουνίου!

Και φέτος η Γιορτή Χειροτεχνών εκδράμει εκτός κέντρου. Αυτή την φορά το Summer Art yet Fun Market θα διοργανωθεί στον χώρο του Ιόνιο stage πίσω από το parking της Πλαζ του ΕΟΤ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή τους: «Το Summer Art Yet Fun Market 2018 θα διατηρεί ανοικτές τις πόρτες του από τις 11.00 το πρωί έως τις 9.00 το βράδυ σε έναν όμορφο χώρο, σκιερό και δροσερό, γεμάτο με παράλληλες εκδηλώσεις, εκθέσεις και εργαστήρια αλλά, κυρίως, γεμάτο από πανέμορφα χειροτεχνήματα από δεκάδες χειροτέχνες της Πάτρας, της Δυτικής Ελλάδας και της Αθήνας.



Το κοινό της Πάτρας – το οποίο έχει ήδη τιμήσει με την παρουσία του τα προηγούμενα Markets της Art Yet Fun στην Αγορά Αργύρη, το Ξενοδοχείο Αστήρ και το Royal - θα διαλέξει από μια πολύ μεγάλη ποικιλία αποκλειστικά χειροποίητων δώρων, διακοσμητικών και χρηστικών αντικειμένων, χειροποίητων ρούχων, καλλυντικών, σαπουνιών, μαγιό, παιχνιδιών και άλλων παιδικών χειροτεχνημάτων και πολλών άλλων.

Στον χώρο του Ιόνιο Stage λειτουργεί καφετέρια, ενώ η φυσική σκιά διατηρείται όλη την ημέρα. Διατίθεται ένα τεράστιο πάρκινγκ, ο χώρος είναι προσβάσιμος και με αστικό λεωφορείο, ενώ σε λίγα μέτρα απόσταση βρίσκεται η Πλαζ του ΕΟΤ για το μπάνιο της οικογένειας!».



Έκθεση Παιδικής Ζωγραφικής Πατρινών μαθητών

Παράλληλα με το bazaar χειροτεχνών θα διοργανωθεί και Έκθεση παιδικής Ζωγραφικής των μαθητών της Εκπαιδευτικού-Εικαστικού Χρυσόθεμις Μιτάκη. Οι μαθητές θα εκθέσουν πίνακές τους, εκ των οποίων κάποιοι θα είναι διαθέσιμοι προς πώληση με τα έσοδα να διατίθενται για φιλανθρωπικό σκοπό στο Φιλανθρωπικό Σωματείο ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ - Άσυλο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών «Γαλήνη Αναπήρων Παιδιών» και στο Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Ατόμων Με Νοητική Υστέρηση ΜΕΡΙΜΝΑ.

Μέρος θα λάβουν μαθητές από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων Πατρών: 15ο Δημοτικό, έναντι Νοσοκομείου Αγ.Ανδρέα - 41ο Δημοτικό, περιοχής Εγλυκάδος - 46ο Δημοτικό, περιοχής Γηροκομείου - Μαθητές του τμήματος Ζωγραφικής - Σχεδίου του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Τάπα Τίπα Ντό και Μαθητές των εξωτερικών μαθημάτων των groups.

Παράλληλες Εκδηλώσεις

Κατά τη διάρκεια του διημέρου Summer Art Yet Fun Market θα υπάρξουν σειρά παράλληλων εκδηλώσεων, όλων με εξαιρετικό ενδιαφέρον και για κάθε γούστο.

Αναλυτικότερα:

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018

11.00 - 12.00: Διακοσμούμε Δερμάτινα Σανδάλια

Όλες οι τάσεις της μόδας θα βρεθούν στα πόδια σας: το Μarble Patras θα σας παρουσιάσει τα πιο μοντέρνα σχέδια για να διακοσμήσετε μόνες σας τα καλοκαιρινά σας δερμάτινα σανδάλια. Υφασμάτινες τρέσες, κασμιρένια πον πον, δαντέλες, πέρλες, κρυσταλλάκια, στρας, φουντάκια και κοχύλια είναι κάποια από τα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε για την δημιουργία του δικού σας σανδαλιού-κοσμήματος! Δέκα συμμετοχές θα επιβραβευθούν με 20% έκπτωση για αγορά υλικών ή αγορά έτοιμου διακοσμημένου σανδαλιού. Στο τέλος της παρουσίασης θα πραγματοποιηθεί κλήρωση με δώρα!

(Ελεύθερη παρακολούθηση –δήλωση συμμετοχής 2610279877 - Ενήλικες)

13.30 - 14.30: Δημιουργία με crystal gel σε γυαλί

Δημιουργούμε με την Σόνια Ραββασοπούλου. Γυναικεία προσωπογραφία με κρίσταλ τζελ πάνω σε γυάλινη επιφάνεια που έχουμε διακοσμήσει με εφέ καθρέπτη και την ενσωματώνουμε σε καμβά με background wall paper και δημιουργία κορνίζας. Στο τέλος της παρουσίασης θα κληρώσουμε την δημιουργία μας!

(Ελεύθερη παρακολούθηση κατόπιν ενημέρωσης στο -6944301733 - Ενήλικες)



18.00 - 19.00: Αναπαλαίωση επίπλου με χρώμα κιμωλίας

Η Άμπη Παναγιωτοπούλου από το Restauro μας παρουσιάζει διακοσμητικές τεχνικές με τα αγαπημένα χρώματα κιμωλίας CHALK PAINT™ Annie Sloan ώστε να μεταμορφώσουμε μόνοι μας, με στυλ, παλιά έπιπλα δικά μας σε εντυπωσιακά κομμάτια για το παιδικό δωμάτιο. Πώς αλλάζει το σουηδικό, το σκούρο καφέ, το κλασικό απλά, οικονομικά και οικολογικά; (Πληροφορίες στο -2610.009505. Ελεύθερη παρακολούθηση - Ενήλικες)



19.30 - 20.30: Εργαστήρι δημιουργικής κατασκευής για παιδιά, με την Αρίστη Μπελαβγένη

Τι θα δημιουργήσουμε, πάλι; Σίγουρα θα είναι πολύχρωμο, καλοκαιρινό, χαρούμενο και θα στολίσει το δωμάτιό μας! Με την υποστήριξη της Ροδέα Κατασκήνωση.

(Ελεύθερη Συμμετοχή κατόπιν κράτησης θέσης στο τηλ. 6945.213563 – Παιδικό / Ηλικίες 5+)

Σάββατο 23 Ιουνίου 2018

12.00 – 13.30: T-Shirt Painting

Οι μικροί μας φίλοι θα φέρουν μονόχρωμες κοντομάνικες μπλούζες στις οποίες επάνω θα ζωγραφίσουν καλοκαιρινές εικόνες με στάμπες, χρώματα και πινέλα. Έτσι τα t shirt θα ακολουθήσουν τους μικρούς μας φίλους σε όλες τους τις διακοπές. Επιμέλεια δράσης:

Εκπαιδευτικός-Εικαστικός, Χρυσόθεμις Μιτάκη / Εκπαιδευτικός Ελένη Ταμπάκη .

(Δωρεάν συμμετοχή μετά από απαραίτητη κράτηση στο τηλ. 6983 254484 - Παιδικό)

13.30 - 14.30: Χειροποίητα λουλούδια με Foamiran με την Αναστασία Κασσιάδη

Μαθαίνουμε να φτιάχνουμε εύκολα και γρήγορα υπέροχα χειροποίητα λουλούδια (τριαντάφυλλα) χρησιμοποιώντας ένα νέο υλικό το foamiran, έτσι ώστε να μοιάζουν σαν αληθινά! Στο τέλος της παρουσίασης θα κληρώσουμε την δημιουργία μας!

(Ελεύθερη παρακολούθηση – Ενήλικες)

17.30 - 18.30: Οι τάσεις στο μακιγιάζ -Καλοκαίρι 2018

H Make up Artist Φρειδερίκη Λουκοπούλου - της σχολής του Φρέντυ Καλομπράτσο - μας δείχνει βήμα-βήμα ζωντανά πάνω σε μοντέλο πώς να έχουμε ένα αποτέλεσμα δροσερό στο μακιγιάζ και ένα πρόσωπο που να δείχνει πιο φρέσκο και λαμπερό. Μοιράζεται μαζί μας πολλά τρικ για ένα σωστό καλοκαιρινό μακιγιάζ . Στο τέλος της παρουσίασης θα κληρωθεί δώρο ένα μακιγιάζ με τοποθέτηση βλεφαρίδων

(Ελεύθερη παρακολούθηση - Ενήλικες)



19.00 - 20.30: Η Γιορτή Των Παιδιών!

Συμμετέχουν όλα τα παιδιά των οποίων ζωγραφικά τους έργα εκτίθενται στην παράλληλη Έκθεση παιδικής ζωγραφικής, οι γονείς και οι φίλοι τους καθώς και όποιος άλλος θέλει! Θα γίνουν απονομές και θα στηθεί ένα μικρό γλέντι. Ή μεγάλο…

Επιπλέον:

Παγωτό Caravel

Θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους, μικρούς και μεγάλους, να απολαύσουν το καλύτερο παγωτό της πόλης κερασμένο από τα Caravel!

Εγγραφές στο www.ArtYetFun.shop, το νέο e-shop των Χειροτεχνών

Κατά την διάρκεια του Summer Art Yet Fun Market 2018 θα πραγματοποιηθούν προνομιακές εγγραφές χειροτεχνών στο ArtYetFun.shop, το ολοκαίνουργιο e-shop της Art Yet Fun το οποίο ενώνει την χειροτεχνική κοινότητα κάτω από μια ηλεκτρονική διεύθυνση!

Summer Art Yet Fun Market – Παρασκευή 22 & Σάββατο 23 Ιουνίου

Ιόνιο Stage – Πίσω από το parking της Πλαζ ΕΟΤ

Ώρες: 11.00-21.00. Είσοδος ελεύθερη.



Πληροφορίες: 6987 183 472, 6932 308 092 - [email protected]artyetfun.com

Διοργάνωση: Art Yet Fun & www.ArtYetFun.shop



Στιγμιότυπα από πέρυσι: