Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο και την Κυριακή 23 και 24 Ιουνίου 2018

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6/2018 & ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 51
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΑΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΛΟΥΙΖΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΡΠΑΣ,
ΛΕΜΟΝΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΜΑΡΙΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/6/2018 & ΩΡΑ 9 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ ΕΤΗΣΙΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΞΑΚΟΥΣΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ & ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΗΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΠΕΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΠΕΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]