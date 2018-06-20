Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο και την Κυριακή 23 και 24 Ιουνίου 2018

Κηδείες-Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ


Μοιραστείτε το άρθρο:


Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο και την Κυριακή 23 και 24 Ιουνίου 2018 ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ


ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6/2018 & ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 51

ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 

Η ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΤΟΥ  :  ΕΛΕΑΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΛΟΥΙΖΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΡΠΑΣ,

ΛΕΜΟΝΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΜΑΡΙΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ


ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/6/2018 & ΩΡΑ 9 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ ΕΤΗΣΙΟ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 80

ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ

ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ  : ΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ & ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΗΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΠΕΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΠΕΝΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 20/06/2018 13:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/490862

thebest.gr © 2018

Life&the City
Αλλάζει όψη και η ...μινι περιμετρική της Πάτρας - Η καταπληκτική δουλειά του Δημήτρη Ντόκου- ΦΩΤΟΣτο πλαίσιο του 3ο Διεθνές Street Art Festival Patras
Αλλάζει όψη και η ...μινι περιμετρική της Πάτρας - Η καταπληκτική δουλειά του Δημήτρη Ντόκου- ΦΩΤΟ
Αθλητισμός
Οι νέοι προπονητές του Σκακιστικού Ομίλου ΠατρώνΝίκος Γεωργακόπουλος και Βασίλης Κόκκαλης
Οι νέοι προπονητές του Σκακιστικού Ομίλου Πατρών
Culture
Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών Θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου
Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών


Κηδείες-Μνημόσυνα
Πολιτική
Προχωρούν οι διαδικασίες για την προκήρυξη του διαγωνισμού μελετών για την χωροταξική ανάπτυξη της περιοχής της λίμνης ΤριχωνίδαςΣτην Αιτωλοακαρνανία
Προχωρούν οι διαδικασίες για την προκήρυξη του διαγωνισμού μελετών για την χωροταξική ανάπτυξη της περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας
Κοινωνία
Χωρις ρεύμα 30χρονος καρκινοπαθής της Πάτρας -Ιερέας προσπάθησε να κάνει διακανονισμό αλλά δεν βρέθηκαν τα χρήματαΈκκληση από το "Φωτεινό αστέρι"
Χωρις ρεύμα 30χρονος καρκινοπαθής της Πάτρας -Ιερέας προσπάθησε να κάνει διακανονισμό αλλά δεν βρέθηκαν τα χρήματα

Αγορά
Η παράταξη Κρίκη μεταφέρει την αντιπαραθέση για την Αναπτυξιακή στο ΠρωτοδικείοΠαρότι αποφασίστηκε η διάλυση της εταιρίας
Η παράταξη Κρίκη μεταφέρει την αντιπαραθέση για την Αναπτυξιακή στο Πρωτοδικείο



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Άφαντη εδώ και 7 ημέρες η 26χρονη από τα Τσουκαλέικα - Ώρες αγωνίας για τους συγγενείς της που την αναζητούν παντού Άφαντη εδώ και 7 ημέρες η 26χρονη από τα Τσουκαλέικα - Ώρες αγωνίας για τους συγγενείς της που την αναζητούν παντού
Ποιές είναι οι διαθέσιμες πισίνες για μπάνιο στην Πάτρα και πόσο κοστίζει μια βουτιά Ποιές είναι οι διαθέσιμες πισίνες για μπάνιο στην Πάτρα και πόσο κοστίζει μια βουτιά
Η παρατηρητικότητα της θείας αποκάλυψε το έγκλημα σε βάρος του ανήλικου αγοριού στη Ζάκυνθο- Το βίαζαν δύο θείοι του και ένας ακόμη άνδρας Η παρατηρητικότητα της θείας αποκάλυψε το έγκλημα σε βάρος του ανήλικου αγοριού στη Ζάκυνθο- Το βίαζαν δύο θείοι του και ένας ακόμη άνδρας
Πάτρα: Μία 16χρονη κοπέλα αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει κόβοντας τις φλέβες της Πάτρα: Μία 16χρονη κοπέλα αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει κόβοντας τις φλέβες της
ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ ΓΕΜΑΤΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ ΓΕΜΑΤΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
Αιγιώτισσα σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κρήτη- Είχε πάει για βάφτιση! Στο Νοσοκομείο η έγκυος εγγονή -ΒΙΝΤΕΟ Αιγιώτισσα σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κρήτη- Είχε πάει για βάφτιση! Στο Νοσοκομείο η έγκυος εγγονή -ΒΙΝΤΕΟ
ΑΥΤΟΣ είναι ο νέος σύντροφος της Βάσω Λασκαράκη- ΔΕΙΤΕ με ποιον ξεπέρασε τον Τσιμιτσέλη -ΦΩΤΟ ΑΥΤΟΣ είναι ο νέος σύντροφος της Βάσω Λασκαράκη- ΔΕΙΤΕ με ποιον ξεπέρασε τον Τσιμιτσέλη -ΦΩΤΟ
Έχασε τη μάχη ο 19χρονος Άγγελος - Νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών Έχασε τη μάχη ο 19χρονος Άγγελος - Νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
Τράβηξε τα φλας η Μπέτυ Μπαζιάνα στο επίσημο δείπνο για τον Ινδό πρόεδρο – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ Τράβηξε τα φλας η Μπέτυ Μπαζιάνα στο επίσημο δείπνο για τον Ινδό πρόεδρο – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Κι άλλο πλήγμα στην Αχαΐα- Λουκέτο στην Αναπτυξιακή του Επιμελητηρίου- Εργαζόμενοι κινδυνεύουν με απόλυση! Κι άλλο πλήγμα στην Αχαΐα- Λουκέτο στην Αναπτυξιακή του Επιμελητηρίου- Εργαζόμενοι κινδυνεύουν με απόλυση!