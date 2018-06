Καλοκαιράκι στα θερινά ή σε κλιματιζόμενες αίθουσες - Ποιες ταινίες θα δούμε φέτος

Καλοκαιράκι σημαίνει και σινεμά σε θερινό κάτω από τον έναστρο ουρανό σε καρέκλα τύπου «σκηνοθέτη» ή σε κλειστή αλλά με έιρ κοντίσιον αίθουσα. Σ’ ένα Μουντιαλικό έως και τις 15 Ιουλίου 2018, καλοκαίρι και με πολλές άλλες εκδηλώσεις (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις) στο πρόγραμμα, το σινεμά αντιστέκεται με ελκυστικές νέες ταινίες, ανάμεσα τους και blockbuster αλλά και με ορισμένες αξιόλογες «επανεκδόσεις».

Στην Πάτρα οκ, το ξέρουμε πως έχουμε ξεμείνει με 1 θερινό κι αυτό περίπου 9 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο, στο Ρίο (σινέ Κάστρο) το οποίο έχει προγραμματίσει ένα πλάνο με πολλά νέα φιλμ στον όμορφο καταπράσινο χώρο του στην καρδιά του Ρίου, ωστόσο και στα Odeon Veso Mare στην Ακτή Δυμαίων, αφού δείτε σε ιδανικές συνθήκες «δροσιάς» μία ταινία σας περιμένει μετά για παράδειγμα, μία βόλτα στο Νότιο πάρκο με φόντο τον Πατραικό.

Μιλώντας για blockbuster έχουμε και λέμε:

-έρχεται η γυναικοπαρέα απατεώνων του «Ocean’s 8» που ήδη «σκίζει» εισπρακτικά στο εξωτερικό, με Σάντρα Μπούλοκ. Κέιτ Μπλάνσετ, Ριάνα, Αν Χάθαγουει, Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, κ.α. στο καστ. (21/6 από Tanweer).

-καταφθάνει και η νέα ταινία του υπερήρωα της Μάρβελ, «Ant-man και η σφήκα» (5/7 από Feelgood) με τον Πολ Ραντ και τον Μάικλ Ντάγκλας και νέες προσθήκες όπως τη Μισέλ Φάιφερ, σε σκηνοθεσία Πέιτον Ριντ.

-έρχεται και η νέα περιπέτεια του ΊΘαν Χαντ – Τομ Κρουζ στο «Επικίνδυνη Αποστολή: Η πτώση» σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Μακ Κουάρι. Παίζει και ο Χένρι Καβίλ. (30/8 από Odeon).

-εννοείται πως αναμένουμε με ανυπομονησία το νέο φιλμ, 10 χρόνια μετά το 1ο που είχε γυριστεί στα νησιά των Σποράδων, «Mamma Mia! Here we go again» σε σκηνοθεσία Ολ Πάρκερ. Η Αμάντα Σέιφριντ – Σόφι είναι πια έγκυος ενώ το λαμπερό καστ έχει ενισχυθεί από την αγέραστη Cher, κι όλα αυτά υπό τους ξεσηκωτικούς χορευτικούς ρυθμούς των Σουηδών Abba. (19/7 από UIP).

Από παιδικά φιλμ, μετά τους «Απίθανους 2» που ήδη προβάλλονται με επιτυχία, καταφθάνει το «Hotel Transylvania 3 – Ξενοδοχείο για τέρατα 3, Ώρα για διακοπές» (12/7 από Feelgood), το «Charming» (26/7 από Odeon) από τους παραγωγούς του «Σρεκ», με Demi Lovato & Sia, κι ένα Ρώσικο καρτούν, το «Sheep & Wolves» σε διανομή Σπέντζος Φιλμ, με ήρωα έναν καλοκάγαθο και αφελή λύκο, τον Γκρέι.

Από περιπέτειες αναμείνατε ήδη από αυτή την Πέμπτη 21/6 το «Loving Pablo» με Ξαβιέ Μπαρδέμ και Πενέλοπε Κρουζ (διανομή από Odeon), το «Σχέδιο Απόδρασης 2, Άδης» (5/7 Οdeon) με Σιλβέστερ Σταλόνε και Τζέσε Μέτκαλφ, το «American Animals» (12/7 από Seven Films) με τους Evan Peters & Barry Keoghan, το «Sicario, day of the Soldado» (28/6 από Σπέντζος Φιλμ) με τους Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, Τζος Μπρόλιν και Isabela Moner, το «Meg, o κυρίαρχος του ωκεανού» σε σκηνοθεσία Jon Turteltaub με τον όλο αδρεναλίνη Jason Statham ν’ αντιμετωπίζει έναν γιγαντιαίο προιστορικό καρχαρία (23/8), το «Skyscraper – Ουρανοξύστης» σε σκηνοθεσία Rawson Marshall Thurber με τον μυώδη σταρ Ντουέιν Τζόνσον σ’ έναν φλεγόμενο πανύψηλο ουρανοξύστη, να προσπαθεί να σώσει την οικογένεια του (τη σύζυγο του υποδύεται η Neve Campbell) – στις 12/7 από την UIP, το «The First Purge» που είναι το 4ο φιλμ του γνωστού franchise τρόμου και επιστημονικής φαντασίας & με την Μαρίζα Τομέι στο καστ (26/7 από UIP) και το «Mile 22» του Peter Berg με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ (16/8 από Odeon).

Επίσης 6/9 θα δούμε το «The Equalizer 2» του Αντουάν Φουκουά με τον Denzel Washington (Feelgood) & την 4η ταινία του franchise "The Predator – Κυνηγός" (13/9 από Odeon) με τους Μπρόιντ Χόλμπουργκ και Τόμας Τζέιν.

Έχουμε και 2 φιλμ με τον Κιάνου Ριβς, το περιπετειώδες θρίλερ «Siberia» (12/7 από Odeon) όπου συμπρωταγωνιστεί η Μόλι Ρίνγουολντ, σε σκηνοθεσία Μάθιου Ρος και την ρομαντική κομεντί σε σκηνοθεσία Βίκτορ Λεβίν «Destination Wedding» όπου ο Κιάνου Ριβς παίζει παρέα με τον Γουινόνα Ράιντερ (30/8 από Odeon).

Eνδιαφέρον φαίνεται να έχει η αθλητική περιπέτεια «Όλα για τη Δόξα» με τους Sverrir Gudnason & Σάγια Λα Μπεφ ως Μπιονγκ Μποργκ και Τζον Μακ Ενρόε αντίστοιχα με φόντο τον τελικό του Γουίμπλεντον στο τένις το 1980 (5/7 από τη Seven) και το ριμέικ του «Πεταλούδα» (6/9 από την Σπέντζος) με τον Τσάρλι Χάναμ.

Θα δούμε μάλλον και το φιλμ που χρειάστηκε ένα τέταρτο του αιώνα για να γίνει, «Ο Άνθρωπος που σκότωσε τον Δον Κιχώτη» του Τέρι Γκίλιαμ με τον Τζόναθαν Πράις (23/8 από Odeon) ενώ αναμένεται και το ρομάντζο «On Chesil beach» (12/7 Odeon) που βασίζεται σε νουβέλα του Ίαν Μακ Γιούαν, σε σκηνοθεσία Dominic Cooke με την Σαόρσι Ρόναν της «Εξιλέωσης» και της φετινής «Lady bird» και την Έμιλι Γουότσον.

Στα φιλμ που θα βγουν στη διάρκεια του καλοκαιριού ξεχωρίσαμε και το θρίλερ «Under the silver lake» (από την Σπέντζος Φιλμ μέσα στον Αύγουστο) με τον Άντριου Γκάρφιλντ, τον Τόφερ Γκρέις και τις Grace Van Patten και Riley Keough, σε σκηνοθεσία David Robert Mitchell, το “Slender man” με ήρωα έναν πανύψηλο μπαμπούλα (23/8 από Feelgood) και κάποια Γαλλικά φιλμ: το υποψήφιο για 10 Σεζάρ «Έτσι είναι η ζωή» των Ολιβιέ Νακάς, Ερίκ Τολεντανό με Ζιλ Λελούς και Σουζάν Κλεμάν (5/7 Odeon), το «Ο ήρωας επιστρέφει» (28/6) με τον Ζαν Ντιζαρντέν και τη Μελανί Λοράν, το «Θα έρθω κοντά σου σιγά σιγά» με Κλοντ Μπρασέρ και Αλεξάνδρα Λαμί (2/8 Odeon) σε σκηνοθεσία Φρανκ Ντισμπόσκ, την κωμωδία «Η Οικογένεια – La Ch’tite Famille» του Dany Boon – 2/8 από Feelgood, την κομεντί «Κυρία από τύχη – Madame» με Τόνι Κολέτ και την Ρόσι Ντε Πάλμα και το «Ερωτευμένος με τη γυναίκα μου» όπου σκηνοθετεί και παίζει ο Ντανιέλ Οτέιγ (16/8). Μαζί του παίζουν και οι Σαντρίν Κιμπερλέν και Ζεράρ Ντεπαρντιέ.

Τέλος ιδανική για το γυναικείο κοινό φαντάζει η κοινωνική ταινία «Το βιβλιοπωλείο της κυρίας Γκριν» (28/6, Odeon) με φόντο μία μικρή επαρχιακή πόλη της Αγγλίας και πρωταγωνιστές την Έμιλι Μόρτιμερ, την Πατρίτσια Κλάρκσον και τον Μπίλι Νάι, σε σκηνοθεσία της Ιζαμπέλ Κοιξέ.

Υπάρχει και η buddy περιπετειώδης κομεντί «The spy who dumped me» (23/8 από Σπέντζος) της Σουζάν Φόγκελ με Μίλα Κούνις και Sam Heughan, το Ιταλικό φιλμ «Metti la nonna in freezer» με τον Fabio De Luigi (26/7 Odeon), το «7 Μέρες στο Έντεμπε» (τον Ιούλιο από τον Σπέντζο) με τον Ντάνιελ Μπρουλ και την Ρόζαμουντ Πάικ σε σκηνοθεσία Ζοζέ Παντίγια για μία αεροπειρατεία το ’76 από Παλαιστίνιους της PLO και το «The Mercy – Η Μέρα της επιστροφής μου», μία ναυτική περιπέτεια επιβίωσης βασισμένη σε αληθινή ιστορία σε σκηνοθεσία Τζέιμς Μαρς με τον Κόλιν Φερθ ως ιστιοπλόο που ήθελε να γυρίσει όλο τον κόσμο και την Ρέιτσελ Βάις (στις 5/7 από την Σπέντζος Φιλμ).

*Τα περισσότερα από τα παραπάνω φιλμ και ίσως και κάποια ακόμη αναμένεται να τα απολαύσουμε και στην Πάτρα.

Eπιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

"H Μέρα της Επιστροφής μου".