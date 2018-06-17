Στήθηκαν οι κάλπες στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας -Εκλογές για νέα διοίκηση

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Μέσα σε μια περίοδο έντονων αντιπαραθέσεων, μηνύσεων, δικαστικών περιπετειών και αντεγκλήσεων


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Στήθηκαν οι κάλπες στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας -Εκλογές για νέα διοίκηση Μέσα σε μια περίοδο έντονων αντιπαραθέσεων, μηνύσεων, δικαστικών περιπετειών και αντεγκλήσεων
 

Σε ρυθμούς εκλογών βρίσκεται σήμερα το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας που εδώ και καιρό "αναζητά" εναγωνίως διοίκηση μέσα σε μια περίοδο έντονων αντιπαραθέσεων, μηνύσεων, δικαστικών περιπετειών και αντεγκλήσεων. Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται σήμερα, Κυριακή 17 Ιουνίου, στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού κέντρου Πάτρας, στην οδό Κολοκοτρώνη από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

ΔΕΙΤΕ τους υποψηφίους στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Πάτρας

Οι αντιπρόσωποι των σωματείων καλούνται να εκλέξουν νέα Διοίκηση , Ελεγκτική Επιτροπή, και Αντιπροσώπους ΓΣΕΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Αρχαιρεσίες έχουν οι Αντιπρόσωποι που τα Σωματεία τους έχουν καταβάλλει όλες τις οφειλόμενες συνδρομές στο Ε.Κ. Πάτρας μέχρι και 31-10-2017. Απαραίτητα θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και το ατομικό βιβλιάριο υγείας του ΙΚΑ.

Στα δικαστήρια το... Εργατικό Κέντρο - Σήμερα τα ασφαλιστικά για τις εκλογές - Νέα συγκέντρωση στα δικαστήρια

Υποψήφιοι συνδυασμοί και μέλη

1.  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

Α΄  ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γ΄ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Σ.Ε.Ε.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2.  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Α΄  ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΛΑΓΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΣΙΜΕΚΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3.  ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ -  ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Α΄  ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΛΙΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΑ)

ΒΕΝΕΡΗ ΝΑΤΑΣΑ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΝΙΦΟΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ (ΚΟΥΛΑ)

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

Β΄ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)

Γ΄ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Σ.Ε.Ε.

ΑΛΙΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΑ)

ΒΕΝΕΡΗ ΝΑΤΑΣΑ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΝΙΦΟΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ (ΚΟΥΛΑ)

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

4.  ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Α΄  ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΡΜΟΥΤΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΛΑΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΠΑΝΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ

Β΄ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γ΄ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Σ.Ε.Ε.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΠΑΝΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5.  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  (ΣΥΝ.Δ.Ε.ΣΥ)

Α΄  ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

2.ΓΑΪΤΑΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

3.ΓΚΟΥΡΖΟΥΤΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

4.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

5.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ

6.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8.ΚΑΡΜΑΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

.9ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

10.  ΜΟΥΚΙΔΗ  ΚΟΡΙΝΑ

11.  ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ

12.  ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

13.  ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

14.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ

15.  ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

16.  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

17.  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

18.  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ

19.  ΣΤΑΜΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

20.  ΤΖΑΚΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ

Β΄ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ    ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Γ΄ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Σ.Ε.Ε.

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6.  ΤΑΞΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ   (Τ.Α.Σ.)

Α΄  ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10.  ΛΑΒΡΑΝΟΣ   ΣΤΕΦΑΝΟΣ

11.  ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

12.  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ

13.  ΜΑΣΣΑΧΟΣ   ΑΝΔΡΕΑΣ

14.  ΜΠΑΡΑΚΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ

15.  ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ

16.  ΝΙΦΑΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

17.  ΠΑΛΟΥΚΗΣ  ΦΩΤΗΣ

18.  ΠΑΝΑΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ

19.  ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

20.  ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

21.  ΠΑΡΙΣΗΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ

22.  ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ    ΑΝΔΡΕΑΣ

23.  ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ  ΙΩΑΝΝΑ

24.  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25.  ΣΤΡΑΤΑΡΑ    ΧΡΙΣΤΙΝΑ

26.  ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ

27.  ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ

28.  ΤΣΕΠΕΛΙΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

29.  ΦΕΛΟΥΚΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

30.  ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β΄ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΣΑΚΩΝΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γ΄ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Σ.Ε.Ε.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ

ΜΠΑΡΑΚΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΡΙΣΗΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ

 

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 17/06/2018 10:06

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/490491

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