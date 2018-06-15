Πάτρα: Οι αριστεύσαντες μαθητές του Γυμνασίου Ρίου

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Πάτρα: Οι αριστεύσαντες μαθητές του Γυμνασίου Ρίου Και των τριών τάξεων
 

Δείτε τους αριστούχους μαθητές του Γυμνασίου Ρίου για το σχ. έτος 2017-18.

Α' τάξη 2017-18






Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
ΣΑΡΟΥΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 19 13/14
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΕΦΡΑΙΜ ΜΙΧΑΗΛ 19 13/14
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 12/14
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 19 12/14
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 19 10/14
ΧΡΙΣΤΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 9/14
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 8/14
ΚΑΤΣΙΜΗΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19
ΤΣΑΓΚΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 12/14
ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 18 11/14
ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 10/14
ΡΟΥΝΤΖΑΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 18 7/14
Β' τάξη 2017-18






Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
ΒΟΡΙΖΑΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 13/14
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 13/14
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 11/14
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΙΧΑΗΛ 19 9/14
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 19 8/14
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 8/14
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 7/14
ΓΕΡΑΡΔΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 6/14
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 6/14
ΖΕΡΒΑ ΗΛΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 5/14
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 4/14
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 3/14
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 19 3/14
ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 3/14
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 18 12/14
ΛΑΪΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 10/14
ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 18 9/14
Γ' τάξη 2017-18






Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
ΒΟΡΙΖΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20
ΖΗΠΙΤΑ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20
ΜΟΥΧΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
ΜΟΥΧΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 13/14
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 13/14
ΜΠΟΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 11/14
ΜΠΑΖΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 19 10/14
ΣΚΙΡΛΗ ΝΕΦΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 10/14
ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 9/14
ΤΣΕΛΑΪ ΑΡΙΣΤΕΛΙΝΑ ΑΡΤΟΥΡ 19 9/14
ΚΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 19 8/14
ΣΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 7/14
ΒΑΓΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 6/14
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 19 6/14
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 19 4/14
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 2/14
ΧΟΥΜΟΥΡΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ - ΑΣΙΕΡ ΑΝΔΡΕΑΣ 19
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 13/14
ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 11/14

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 15/06/2018 15:01

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/490350

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