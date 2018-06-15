Πάτρα: Οι αριστεύσαντες μαθητές του Γυμνασίου Ρίου
Και των τριών τάξεων
Δείτε τους αριστούχους μαθητές του Γυμνασίου Ρίου για το σχ. έτος 2017-18.
|Α' τάξη 2017-18
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|Επώνυμο μαθητή
|Όνομα μαθητή
|Όνομα πατέρα
|Μέσος Όρος
|ΣΑΡΟΥΛΙΔΗ
|ΣΟΦΙΑ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|19 13/14
|ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
|ΕΦΡΑΙΜ
|ΜΙΧΑΗΛ
|19 13/14
|ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|19 12/14
|ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ
|ΕΛΙΣΑΒΕΤ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|19 12/14
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|19 10/14
|ΧΡΙΣΤΑΡΑΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|19 9/14
|ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|19 8/14
|ΚΑΤΣΙΜΗΓΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|19
|ΤΣΑΓΚΑΝΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|18 12/14
|ΦΑΛΤΣΕΤΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|18 11/14
|ΛΑΖΑΡΟΥ
|ΕΥΓΕΝΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|18 10/14
|ΡΟΥΝΤΖΑΜΑΝΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|18 7/14
|Β' τάξη 2017-18
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|Επώνυμο μαθητή
|Όνομα μαθητή
|Όνομα πατέρα
|Μέσος Όρος
|ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|20
|ΒΟΡΙΖΑΝΟΣ
|ΞΕΝΟΦΩΝ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|19 13/14
|ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|19 13/14
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|19 11/14
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
|ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
|ΜΙΧΑΗΛ
|19 9/14
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΥΡΤΩ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|19 8/14
|ΜΑΡΟΥΔΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΡΙΚΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|19 8/14
|ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|19 7/14
|ΓΕΡΑΡΔΗ
|ΣΟΦΙΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|19 6/14
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|19 6/14
|ΖΕΡΒΑ
|ΗΛΙΑΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|19 5/14
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|19 4/14
|ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|19 3/14
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|19 3/14
|ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|19 3/14
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|18 12/14
|ΛΑΪΝΙΩΤΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|18 10/14
|ΜΑΛΛΙΑΡΗ
|ΕΥΓΕΝΙΑ
|ΠΑΥΛΟΣ
|18 9/14
|Γ' τάξη 2017-18
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|Επώνυμο μαθητή
|Όνομα μαθητή
|Όνομα πατέρα
|Μέσος Όρος
|ΒΟΡΙΖΑΝΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|20
|ΖΗΠΙΤΑ
|ΣΟΦΙΑ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|20
|ΜΟΥΧΑ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|20
|ΜΟΥΧΑ
|ΚΥΡΙΑΚΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|20
|ΛΥΜΠΕΡΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|19 13/14
|ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|19 13/14
|ΜΠΟΝΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|19 11/14
|ΜΠΑΖΙΩΤΗ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΕΙΡΗΝΗ
|ΜΙΧΑΗΛ
|19 10/14
|ΣΚΙΡΛΗ
|ΝΕΦΕΛΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|19 10/14
|ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΝΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|19 9/14
|ΤΣΕΛΑΪ
|ΑΡΙΣΤΕΛΙΝΑ
|ΑΡΤΟΥΡ
|19 9/14
|ΚΑΡΤΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|19 8/14
|ΣΟΥΡΗΣ
|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|19 7/14
|ΒΑΓΕΝΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|19 6/14
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
|19 6/14
|ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|19 4/14
|ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|19 2/14
|ΧΟΥΜΟΥΡΙΤΗΣ
|ΘΩΜΑΣ - ΑΣΙΕΡ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|19
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΑΛΕΡΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|18 13/14
|ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|18 11/14
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Δημοσιεύτηκε:
Τυπώθηκε: 15/06/2018 15:01
Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/490350
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