Πραγματοποιήθηκε το 3ο Φεστιβάλ Υγείας Αχαΐας και Δυτικής Ελλάδας – ΦΩΤΟ

Ένα όραμα που έγινε θεσμός αποτελεί το 3ο Φεστιβάλ Υγείας Αχαΐας και Δυτικής Ελλάδας, που διοργάνωσαν με επιτυχία, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι τρεις συλλογικότητες ( η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α, η Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση Σκλήρυνσης κατά Πλάκας Δυτικής Ελλάδας ΕΕΑΣΚΠ και ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ) στην Πλαζ-ΕΟΤ Πάτρας και στο Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων, το Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Ιουνίου 2018.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ένωσης για την Αντιμετώπιση Σκλήρυνσης κατά Πλάκας : «Πολλοί Πατρινοί επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Πλαζ ΕΟΤ και ενημερώθηκαν από τα περίπτερα των συλλόγων που συμμετείχαν στο φεστιβάλ σε θέματα υγείας, εξετάστηκαν δωρεάν από ειδικούς ιατρούς και παρακολούθησαν τα ψυχαγωγικά δρώμενα.

Με το σύνθημα «ΥΓΙΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» μια σημαντική καινοτομία του φετινού φεστιβάλ ήταν το επίσημο μπλουζάκι “Healthy Me – Healthy You -- LIFE IS A FESTIVAL” το οποίο προμηθεύτηκαν πολλοί συμπολίτες μας, αποδεικνύοντας ότι είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τη βοήθειά τους σε έναν ασθενή συνάνθρωπο».

Στην τελετή έναρξης του 3ου Φεστιβάλ Υγείας χαιρέτησαν ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Πατρών, ο Περιφερειάρχης Δ. Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας, η Πρόεδρος του «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ» κα Λαμπρινή Παπαχρυσανθάκη, η Πρόεδρος της ¨ΕΛΕΑΝΑ¨ κα Μάχη Σαλαμαλίκη η Πρόεδρος της «ΕΕΑΣΚΠ» κα Μαργαρίτα Καραγιώργου και η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών κα Άννα Μαστοράκου.

Στο Φεστιβάλ έδωσαν το παρών, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας κ. Κώστας Καρπέτας, ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης κ. Δημήτρης Δριβίλας, ο βοηθός Περιφερειάρχη σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αντώνης Χαροκόπος, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γιώργος Αγγελόπουλος, η Βοηθός Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σε θέματα Άρσης Κοινωνικών Ανισοτήτων κα Αναστασία Τογιοπούλου , ο Αντιδήμαρχος Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Δημήτρης Πελεκούδας, η Διευθύντρια του Εκπαιδευτικού Πάρκου Δράσεων κα Ήρα Κουρή, οι πολιτευτές κα Ευσταθία Γιαννιά και η κα Έλενα Κονιδάρη, καθώς και πολλοί άλλοι.

Το συντονισμό της τελετής έναρξης του Φεστιβάλ Υγείας τον έκανε η Δημοσιογράφος κα Μαρία Σιορώκου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση: «Οι συνδιοργανωτές ευχαρίστησαν για την άψογη συνεργασία την Περιφέρεια Δυνητικής Ελλάδος, για την παραχώρηση του χώρου διεξαγωγής του Φεστιβάλ Υγείας, τον Δήμο Πατρέων, για την πολύτιμη στήριξη την Γέφυρα Α.Ε. και την Ε.Κ.Φ «Πυλώνες Αλληλεγγύης - ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ», τους ειδικούς γιατρούς Αντωνόπουλο Ιωάννη, Καρόκη Δημήτρη, Κυριακού Ιωάννη, Μελισσαρόπουλο Κων/νο, Μπρίνια Κατερίνα, Πατριαρχέα Γεώργιο, Ρεζίτη Ιωάννα, Στρούμπου Μαρίνα, Φύσσα Λαμπρινή και Χαβελέ Ιωάννη για την εθελοντική τους συνεισφορά στη δωρεάν εξέταση των επισκεπτών του 3ου Φεστιβάλ Υγείας, τη διοίκηση της ομάδας μπάσκετ του Προμηθέα Πατρών για τη σημαντική συνεισφορά τους ,τους Κοινωνικούς Φορείς & τους Συλλόγους της περιοχής για τη σπουδαία συμμετοχή τους, καθώς και τα μέλη, τους φίλους και τους εθελοντές των συλλόγων τους για την απαράμιλλη βοήθειά τους.

Ευχαριστούν επίσης τους χορηγούς που υποστήριξαν τις ενέργειες για την πραγματοποίηση του φεστιβάλ.

Τέλος ευχαριστούν θερμά, όλους όσους συνετέλεσαν στην υλοποίηση και την επιτυχία του 3ου Φεστιβάλ Υγείας Αχαΐας και Δυτικής Ελλάδας».