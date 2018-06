Διαμαρτυρία από το Ίδρυμα Εθνικού & Θρησκευτικού προβληματισμού Πάτρας: Η συμφωνία συνιστά μέγιστο ιστορικό πλήγμα στον Ελληνισμό

Ψήφισμα αναφορικά με το ζήτημα της ονομασίας του γειτονικού κράτους των Σκοπίων εξέδωσε το Διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού προβληματισμού, παράρτημα Πάτρας όπου πρόεδρος είναι ο Γεώργιος Νεκτάριος Λόης, Ph.D., Ιστορικός – Σλαβολόγος, Καθηγητής – Διδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Ο κ. Λόης έχει μιλήσει για το μείζον θέμα του Μακεδονικού σε φορείς και σωματεία όπως στην αίθουσα της Χριστιανικής Εστίας Πατρών.

Στο Ψήφισμα τονίζεται ότι η Συμφωνία της 12ης Ιουνίου 2018 μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Πρωθυπουργού των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ καθώς και εκείνη που, ακολούθως, αναμένεται να συναφθεί στις Πρέσπες, συνιστά μέγιστο ιστορικό, πολιτισμικό και πολιτιστικό, πλήγμα για τον Ελληνισμό, καθώς επ’ ουδενί δεν αίρει ή, έστω, δεν περιορίζει τις ποικίλες εκφάνσεις του σκοπιανού αλυτρωτισμού.

Αναλυτικά το Ψήφισμα διαμαρτυρίας έχει ως εξής:

Διά του επιστημονικού λόγου και διά επιχειρημάτων και τεκμηρίων, αρυομένων από την αδέκαστη Ιστορία τής Ελληνικής Μακεδονίας –οίκοθεν εννοείται ότι δεν έχουμε ή και δεν εκφράζουμε διά του παρόντος ουδεμία πρόθεση για άσκηση ή για συμμετοχή στην Εξωτερική Πολιτική της Χώρας μας- το Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος «Ι.Ε.Θ.Π – Πάτρας» εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του και τον έντονο προβληματισμό του για την εκχώρηση του ονόματος «Μακεδονία» σε όμορη χώρα.

Η Συμφωνία τής 12ης Ιουνίου 2018, αλλά και εκείνη που, ακολούθως, θα συναφθεί στις Πρέσπες (σύμφωνα με πληροφορίες) για την διακρατική «υπογραφή» συνιστά μέγιστο ιστορικό, πολιτισμικό και πολιτιστικό, πλήγμα για τον Ελληνισμό, καθώς επ’ ουδενί δεν αίρει ή, έστω, δεν περιορίζει τις ποικίλες εκφάνσεις του σκοπιανού αλυτρωτισμού.

Η γειτονική χώρα θα ονομάζεται εφεξής (erga omnes) «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» (Severna Makedonja). Όταν και εφόσον ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του Συντάγματος των Σκοπίων, τότε θα έχουμε και την επίσημη πλέον ονοματοδότηση της FYROM. Δυστυχώς, όμως, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία τελικώς επιτευχθεί η αναθεώρηση του Συντάγματος της γείτονος, δεν θα έχουν απαλειφθεί οι βασικότερες αλυτρωτικές αναφορές. Και η εν λόγω διαπίστωσή μας προκύπτει, κατά κύριο λόγο, εκ των κατωτέρω:

1. Η ιθαγένεια - υπηκοότητα των Σκοπιανών θα αποδίδεται πλέον με την περιγραφική διατύπωση «Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia». Δηλαδή, οι πολίτες του γειτονικού κράτους θα προσφωνούνται, με την αποδοχή και την συνυπογραφή της Ελληνικής Πολιτείας, «Μακεδόνες». Αυτή την ονομασία θα φέρουν και στα Διαβατήριά τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παραχωρείται, από ελληνικής πλευράς, η «μακεδονική» εθνότητα στους πολίτες τής FYROM.

2. Η γλώσσα των γειτόνων μας αναγνωρίζεται, και αυτήν με την σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος, ως «μακεδονική». Βέβαια, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες που έχουμε θα διευκρινίζεται με κάποιον τρόπο ότι η γλώσσα αυτή ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών γλωσσικών κοινοτήτων. Εδώ, ωστόσο, ανακύπτει ευλόγως το ερώτημα: Πώς και υπό ποίες ιστορικές τεκμηριώσεις οι νοτιοσλαβικές γλώσσες και διάλεκτοι συμπλέκονται με την ελληνική γλώσσα των αρχαίων Μακεδόνων; Μήπως, διερωτώμεθα, διά αυτής της «ανεπιβεβαίωτης» ιστοριο-γλωσσικής συνύφανσης επανερχόμεθα στην έως τώρα διακινούμενη θεωρία από την πλευρά των Σκοπίων;

Ενθυμίζουμε πως η συνήθης θέση και, πολλαχώς διατυπωμένη, των Σκοπιανών σχετίζονταν με τα περί εκσλαβισμού μέρους των αρχαίων Μακεδόνων, οι οποίοι διέμεναν στην περιοχή, έως ότου εισήλθαν σε αυτήν οι Σλάβοι, κατά τον 7ο αιώνα. Μία τέτοια, λοιπόν, αποδοχή τής «Μακεδονικής» γλώσσας, κατά τις ιστορικές διακτινώσεις της, μήπως, τελικώς, συνεπάγεται και αναγνώριση του εκσλαβισμού των ελλήνων Μακεδόνων;

Με τις δύο, επομένως, ανωτέρω επισημάνσεις μας, καθίσταται αντιληπτό ότι:

-Αποδεχόμαστε την εικοσιπενταετή εθνική ιδεολογία των Σκοπίων.

-Νομιμοποιούμε των αλυτρωτισμό τους και επικαιροποιούμε τους στόχους της εξεγέρσεως του Ίλιντεν (1903).

- Αναγνωρίζουμε την «μακεδονική εθνική και πολιτιστική ταυτότητα των Σκοπίων».

- Παραχωρούμε επίσημα σημαντικό μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Δυστυχώς, όσοι έχουν εντρυφήσει και συστηματικά ασχολούνται με τα ζητήματα των Δυτικών Βαλκανίων αντιλαμβάνονται ότι το εθνικό ιδεολόγημα των Σκοπίων παραμένει εισέτι «ενεργό». Οι γείτονες επιμένουν να θεωρούν την γεωγραφική περιοχή τής Μακεδονίας ως πατρίδα τους και, μάλιστα, τριχοτομημένη!

Απόδειξη τούτου η επιφυλακτική δήλωση (13-06-2018) από πλευράς Βουλγαρίας: «Το νέο όνομα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως λόγος για πιθανή αλλαγή των υφιστάμενων συνόρων ή για βλέψεις απέναντι στους γείτονες και συγκεκριμένα για τη γλώσσα, τον πολιτισμό, την ιστορία και την ταυτότητα τους» αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας

Δεν μπορούμε, λοιπόν, να ομιλούμε για Συμφωνία στο ονοματολογικό και, παράλληλα, να επιτρέπουμε στο Σύνταγμα των Σκοπίων να υπάρχουν αναφορές σε Μακεδονική Εθνότητα, Μακεδονική γλώσσα και Μακεδονική Εκκλησία. Καλούμε τους ιθύνοντες από ελληνικής πλευράς να πράξουν –ακόμη και τούτη την ύστατη ώρα- το ιστορικό καθήκον τους, υπερασπιζόμενοι την ιστορία και τον πολιτισμό τής Μακεδονίας.

(Αναμένουμε το επίσημο κείμενο της Συμφωνίας για να εισέλθουμε σε λεπτομερή ανάλυση όλων των σημείων).

*Το Ψήφισμα συνυπογράφουν ο Διευθύνων σύμβουλος Απ. Καπρούλιας Phd και ο γενικός γραμματέας Αν. Ζαφειρόπουλος Msc.