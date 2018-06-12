Ολοκληρώνονται σήμερα οι εκλογές στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαϊας - ΦΩΤΟ

Κοινωνία

Στην οδό Γούναρη η διαδικασία


Μοιραστείτε το άρθρο:


Διαβάστε ακόμα
Έγινε το τηλεφώνημα Τσίπρα-Ζάεφ για το Σκοπιανό - Σε καλό κλίμα η συζήτηση - Έκτακτη συνέντευξη από τον Πάνο Καμμένο
Διαβάστε επίσης
Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο γνωστός Πατρινός επιχειρηματίας Ηλίας Παυλίδης - Την Τρίτη στις 16.30 στην Ευαγγελίστρια η κηδεία του "Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος με μεγάλη καρδιά", είπε στο thebest.gr o Σάββας Τζάκης που εργαζόταν 18 χρόνια μαζί του
Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο γνωστός Πατρινός επιχειρηματίας Ηλίας Παυλίδης - Την Τρίτη στις 16.30 στην Ευαγγελίστρια η κηδεία του
Τον μετέφεραν νεκρό πάνω σε...βέσπα και τους έπεσε στο δρόμο...Συγκλονίζει ο θάνατος μυστήριο 30χρονου στον Πύργο Ηλείας Τον παράτησαν στη...γωνία για να τον βρουν οι αρχές!
Τον μετέφεραν νεκρό πάνω σε...βέσπα και τους έπεσε στο δρόμο...Συγκλονίζει ο θάνατος μυστήριο 30χρονου στον Πύργο Ηλείας
"Έφυγε" νωρίς ο επιχειρηματίας Άγγελος Ντεμίρης, από τα Καμίνια - Τη Δευτέρα το πρωί η κηδεία τουΕίχε εστιατόριο στην περιοχή
"Έφυγε" νωρίς ο επιχειρηματίας Άγγελος Ντεμίρης, από τα Καμίνια - Τη Δευτέρα το πρωί η κηδεία του
Ολοκληρώνονται σήμερα οι εκλογές στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαϊας - ΦΩΤΟ Στην οδό Γούναρη η διαδικασία
 

Τελευταία ημέρα ψηφοφορίας σήμερα για τους αστυνομικούς υπαλλήλους της Αχαϊας που αναδεικνύουν νέα διοίκηση. Οι εκλογές διεξάγονται στον β' όροφο του Αστυνομικού κτιρίου της οδού Γούναρη 52. Οι παρατάξεις είναι τέσσερις. Κατατέθηκαν τέσσερις (4) συνδυασμοί υποψηφίων ως ακολούθως, αναφερόμενοι με αλφαβητική σειρά:

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ - ΑΚΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΙΣΜΗΝΗ

ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΖΟΥΒΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΙΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΑΣΥ

ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΩΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΤΟΥΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΣΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΤΣΙΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΤΣΕΜΠΕΡΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΑΣΥ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΤΣΙΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΑΓΛΑΪΑ

ΤΣΕΜΠΕΡΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ - ΣΥΝΔΗΚΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΟΔOΣΟΠΟΥΛΟΥ–ΤΣΙΡΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΪΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΡΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΡΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΣΠΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΚΟΥΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΔΕΜΕΣΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΑΣΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔOΣΟΠΟΥΛΟΥ–ΤΣΙΡΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΪΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΡΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΛΟΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΠΑΡΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΧΑΪΚΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΨΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΒΑΡΛΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΕΜΕΣΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΘΕΟΔOΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΧΑΪΚΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ – ΣΚΑΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΑΣΥ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 12/06/2018 08:54

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/489885

thebest.gr © 2018

Διαβάστε επίσης
Πάτρα: "Έφυγε" ο Θωμάς (Τόμης) Ανδρουτσέλλης - Ο επιστήθιος φίλος του Κωστή Στεφανόπουλου και σπουδαίος πολιτικός μηχανικόςΚαταγόταν από την Κέρκυρα αλλά αγάπησε την Πάτρα
Πάτρα: "Έφυγε" ο Θωμάς (Τόμης) Ανδρουτσέλλης - Ο επιστήθιος φίλος του Κωστή Στεφανόπουλου και σπουδαίος πολιτικός μηχανικός
Παραδόθηκε ο άνδρας που σκότωσε την 13χρονη στην Άμφισσα- Κρυβόταν στον ορεινό όγκο της Γκιώνας Τον αναζητούσε η Αστυνομία
Παραδόθηκε ο άνδρας που σκότωσε την 13χρονη στην Άμφισσα- Κρυβόταν στον ορεινό όγκο της Γκιώνας
Πάτρα: Φίδι 2,5 μέτρων έκανε βόλτα στην... Οβρυά !Έδρασαν οι πιο ψύχραιμοι
Πάτρα: Φίδι 2,5 μέτρων έκανε βόλτα στην... Οβρυά !

Αθλητισμός
Ανδρέας Πολυχρονοπουλος: Ο 96χρονος Πατρινός κάτοχος πολλών ρεκόρΞεχωρίζει στα πρωταθλήματα Βετεράνων
Ανδρέας Πολυχρονοπουλος: Ο 96χρονος Πατρινός κάτοχος πολλών ρεκόρ
Culture
Πάτρα: Ξεκινούν οι «Ημέρες Σκαγιοπουλείου» στις παράλληλες εκδηλώσεις του Διεθνούς ΦεστιβάλΗ αρχή γίνεται με ένα τριήμερο δράσεων στον κήπο του Σκαγιοπουλείου, με τίτλο «Ο άνθρωπος του μόχθου»
Πάτρα: Ξεκινούν οι «Ημέρες Σκαγιοπουλείου» στις παράλληλες εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ


Κοινωνία
Πολιτική
"Μακεδονικό" ώρα μηδέν σήμερα - Το οριστικό τηλεφώνημα ανάμεσα σε Τσίπρα - Ζάεφ - Συνέντευξη Καμμένου στις 11 το πρωίΟδηγούμαστε σε οριστική λύση
"Μακεδονικό" ώρα μηδέν σήμερα - Το οριστικό τηλεφώνημα ανάμεσα σε Τσίπρα - Ζάεφ - Συνέντευξη Καμμένου στις 11 το πρωί
Life&the City
Η Γκαγκάκη παραδέχεται ότι χώρισε εξαιτίας του Γιάννη Λάτσιου! ΒΙΝΤΕΟ Πριν οκτώ χρόνια
Η Γκαγκάκη παραδέχεται ότι χώρισε εξαιτίας του Γιάννη Λάτσιου! ΒΙΝΤΕΟ

Αγορά
Εκτίμηση θεμάτων Αρχαίων Ελληνικών και Μαθηματικών ΠροσανατολισμούΑπό το φροντιστήριο Πρόσημο
Εκτίμηση θεμάτων Αρχαίων Ελληνικών και Μαθηματικών Προσανατολισμού
Κόσμος
Η συνάντηση Κιμ - Ντοναλντ LIVE- Υπογράφουν συμφωνία και σπάνε τον πάγο δεκαετιών Ποιος το περίμενε;
Η συνάντηση Κιμ - Ντοναλντ LIVE- Υπογράφουν συμφωνία και σπάνε τον πάγο δεκαετιών



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο γνωστός Πατρινός επιχειρηματίας Ηλίας Παυλίδης - Την Τρίτη στις 16.30 στην Ευαγγελίστρια η κηδεία του Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο γνωστός Πατρινός επιχειρηματίας Ηλίας Παυλίδης - Την Τρίτη στις 16.30 στην Ευαγγελίστρια η κηδεία του
Τον μετέφεραν νεκρό πάνω σε...βέσπα και τους έπεσε στο δρόμο...Συγκλονίζει ο θάνατος μυστήριο 30χρονου στον Πύργο Ηλείας Τον μετέφεραν νεκρό πάνω σε...βέσπα και τους έπεσε στο δρόμο...Συγκλονίζει ο θάνατος μυστήριο 30χρονου στον Πύργο Ηλείας
"Έφυγε" νωρίς ο επιχειρηματίας Άγγελος Ντεμίρης, από τα Καμίνια - Τη Δευτέρα το πρωί η κηδεία του "Έφυγε" νωρίς ο επιχειρηματίας Άγγελος Ντεμίρης, από τα Καμίνια - Τη Δευτέρα το πρωί η κηδεία του
Πάτρα: "Έφυγε" ο Θωμάς (Τόμης) Ανδρουτσέλλης - Ο επιστήθιος φίλος του Κωστή Στεφανόπουλου και σπουδαίος πολιτικός μηχανικός Πάτρα: "Έφυγε" ο Θωμάς (Τόμης) Ανδρουτσέλλης - Ο επιστήθιος φίλος του Κωστή Στεφανόπουλου και σπουδαίος πολιτικός μηχανικός
Ζωντάνεψε στα δικαστήρια ο εφιάλτης της Γαλανοπούλου - Πάνω από 1 εκ. ευρώ της "έφαγε" ο σύντροφός της Ζωντάνεψε στα δικαστήρια ο εφιάλτης της Γαλανοπούλου - Πάνω από 1 εκ. ευρώ της "έφαγε" ο σύντροφός της
Η Πειραϊκή Πατραϊκή αλλάζει... όψη εντός των ημερών... ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ Η Πειραϊκή Πατραϊκή αλλάζει... όψη εντός των ημερών... ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 11 Ιουνίου Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 11 Ιουνίου
Παραδόθηκε ο άνδρας που σκότωσε την 13χρονη στην Άμφισσα- Κρυβόταν στον ορεινό όγκο της Γκιώνας Παραδόθηκε ο άνδρας που σκότωσε την 13χρονη στην Άμφισσα- Κρυβόταν στον ορεινό όγκο της Γκιώνας
Ο Γιάννης Μιχαηλίδης μετέφερε την επιχείρησή του και μας προσφέρει όλα τα είδη στη μισή τιμή! Ο Γιάννης Μιχαηλίδης μετέφερε την επιχείρησή του και μας προσφέρει όλα τα είδη στη μισή τιμή!
Πάτρα: Φίδι 2,5 μέτρων έκανε βόλτα στην... Οβρυά ! Πάτρα: Φίδι 2,5 μέτρων έκανε βόλτα στην... Οβρυά !