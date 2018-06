Τον Μάρτιο του 2019 έρχεται στην Ελλάδα το «Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας 3» -ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΡΕΙΛΕΡ

Από την DreamWorks Animation έρχεται τον Μάρτιο του 2019 η πολυαναμενόμενη αποκορύφωση ενός από τα πλέον δημοφιλή franchise του παιδικού animation, στην ιστορία του κινηματογράφου.

Ο λόγος για το φιλμ «Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας 3» σε σκηνοθεσία του καναδού Dean DeBlois που θα κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ την 1η Μαρτίου του 2019.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια απίθανη φιλία ανάμεσα σε έναν έφηβο Βίκινγκ και έναν τρομερό δράκο, την Οργή της Νύχτας, έχει εξελιχθεί σε μια επική τριλογία που μας αφηγείται τη ζωή τους. Σε αυτό, το επόμενο κεφάλαιο, ο Ψάρης και ο Φαφούτης θα ανακαλύψουν επιτέλους τον αληθινό προορισμό τους στη ζωή: ο επικεφαλής του χωριού θα γίνει κυβερνήτης του Μπερκ έχοντας την Άστριντ στο πλευρό του και ο δράκος θα γίνει αρχηγός του είδους του. Τότε, εμφανίζεται η πλέον σκοτεινή απειλή που έχουν ποτέ αντιμετωπίσει - όπως και η εμφάνιση μιας θηλυκής Οργής της Νύχτας- και έτσι θα δοκιμαστεί καθοριστικά η δύναμη της σχέσης τους.

Το «How to Train Your Dragon: The Hidden World» θα προβληθεί και σε 3D. Στην Ελλάδα θα το δούμε σε διανομή της UIP. Στην πρωτότυπη Αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι φωνές των: Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett, Craig Ferguson και F. Murray Abraham.

Θα το δούμε και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ