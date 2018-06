Μία φωτογραφία της με νυφικό δημoσίευσε στο instagram η Υβόννη Μπόσνιακ. Η μέρα του γάμου της με τον Αντώνη Ρέμο πλησιάζει και όπως είναι φυσικό θα μπορούσαν κάποιοι να υποθέσουν ότι έκανε πρόβα νυφικού.

Πλησιάζει η μέρα του γάμου με τον Αντώνη Ρέμο

Όμως το πανέμορφο μοντέλο και παρουσιάστρια μας "έκοψε" την χαρά στην μέση, αφού έγραψε χαρακτηριστικά στην λεζάντα:

«It's not what you think it is»!

Η αλήθεια είναι ότι ανυπομονούμε να δούμε το νυφικό της!

Δείτε την φωτογραφία: