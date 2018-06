Μπέλα και Christian Dior

Υπέροχη η Μπέλα Χαντίντ με αιθέριο μαύρο φόρεμα Dior με φρου- φρου και vintage γραμμή στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Τα χαρακτηριστικά αξεσουάρ του ίδιου οίκου σε κόκκινο χρώμα και τα ξέπλεκα μαλλιά απογείωσαν την όλη εμφάνιση. H 21χρονη καλιφορνέζα super model που μεσουρανεί τα τελευταία χρόνια στο fashion προσκήνιο είναι πρέσβειρα της Bulgari, της σειράς Dior beauty και της Algida. Ψηφίστηκε «Model of the Year» το 2014. Aδελφή της καλλονής Τζίτζι Χαντίντ, λέγεται πως επανασυνδέθηκε με τον καναδό τραγουδιστή The Weeknd.