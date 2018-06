H Lisbeth Salander επιστρέφει με το φιλμ "Το Κορίτσι στον ιστό της αράχνης"

Για τις 26 Οκτωβρίου 2018 προγραμματίζεται η έξοδος της ταινίας «Το Κορίτσι στον ιστό της αράχνης – The Girl in the Spider’s web», στη Σουηδία και στις 9 Νοεμβρίου στις Αμερικάνικες αίθουσες ενώ στην Ελλάδα το πολυαναμενόμενο φιλμ θα βγει σε διανομή της Feelgood στις 8 Νοεμβρίου και θα το δούμε και στην Πάτρα.

H Lisbeth Salander, η cult φιγούρα και ομώνυμη ηρωίδα της σειράς βιβλίων «Millenium» του Σουηδού συγγραφέα Stieg Larsson, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Το Κορίτσι στον Ιστό της Αράχνης», η οποία αποτελεί και την πρώτη κινηματογραφική μεταφορά του τρομερά επιτυχημένου βιβλίου του επίσης Σουηδού David Lagercrantz.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της αυτόκλητης τιμωρού θα δούμε την 34χρονη ηθοποιό Claire Foy, σταρ της σειράς «The Crown» και κάτοχο Χρυσής Σφαίρας για το ρόλο της Βασίλισσας Ελίζαμπεθ.

Σκηνοθέτης του φιλμ είναι ο Fede Alvarez, δημιουργός του αναπάντεχου blockbuster «Μην Ανασαίνεις» (“Don’t Breathe”).

Εκτός της Claire Foy παίζουν και οι Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks, Claes Bang του υποψήφιου για Όσκαρ «Το τετράγωνο», LaKeith Stanfield, Cameron Britton και Stephen Merchant.

Το πρώτο τρέιλερ δόθηκε στη δημοσιότητα ενώ στο πόστερ βλέπουμε να γράφει το εξής «ανακάλυψε πως έγινε το κορίτσι με το τατουάζ».

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ