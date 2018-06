Με 3 βραβεία Γκόγια και εύσημα από το Φεστιβάλ Βερολίνου, έρχεται το Ισπανικό φιλμ «Ένα Αξέχαστο Καλοκαίρι»

Tην Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 θα κάνει πρεμιέρα από την εταιρεία One from the Heart το πολυβραβευμένο ντεμπούτο της Κάρλα Σιμόν «Ένα Αξέχαστο Καλοκαίρι», από την Ισπανία που έκανε την πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ του Βερολίνου όπου και απέσπασε δύο βραβεία, το Βραβείο Καλύτερης Πρώτης Ταινίας ανάμεσα σε όλα τα πρώτα φιλμ σε όλα τα προγράμματα του Φεστιβάλ Βερολίνου καθώς και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Generation Kplus.

Ήταν επίσης η Επίσημη Πρόταση της Ισπανίας για το Βραβείο Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας. Επιπλέον, κέρδισε και 3 βραβεία Goya από την Ισπανική Ακαδημία Κινηματογράφου, και πιο συγκεκριμένα τα Βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερης Πρωτοεμφανιζόμενης Γυναικείας Ερμηνείας και Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας Β’ Ρόλου για τον γοητευτικό Νταβίντ Βερνταγκουέρ (10.000 Χιλιόμετρα).

Επίσης, έχει κερδίσει το Βραβείο Καλύτερης Ισπανικής Ταινίας στο Φεστιβάλ της Μάλαγα καθώς και το Βραβείο Σκηνοθεσίας και το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Bafici της Αργεντινής. Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Φεστιβάλ Καννών η ηθοποιός Σάλμα Χάγιεκ απένειμε στην Κάρλα Σιμόν και το Βραβείο ‘Women in Motion’ Young Talent Award που επιβραβεύει νέες γυναικείες φωνές στον χώρο του κινηματογράφο.

Η ταινία που έχει βγει με επιτυχία στις ευρωπαϊκές αίθουσες, μόλις έκανε την Αμερικανική της πρεμιέρα ενώ στη χώρα μας θα βγει όπως προείπαμε, στις αίθουσες στις 21 Ιουνίου 2018 και ενδεχομένως να την δούμε και στην Πάτρα.

Η εξάχρονη Φρίντα κοιτάζει σιωπηλά τα τελευταία αντικείμενα που μπαίνουν σε κουτιά στο διαμέρισμα της μητέρας της που έχει πεθάνει. Αποχαιρετώντας την, οι φίλοι της ακολουθούν το αυτοκίνητο κουνώντας τα χέρια τους. Αν και η οικογένεια του αγαπημένου θείου της την υποδέχεται με ανοιχτή αγκαλιά, η Φρίντα χρειάζεται πολύ καιρό να συνηθίσει το νέο της σπίτι στην εξοχή, μακριά από τη Βαρκελώνη. Οι στιγμές παιδικού ενθουσιασμού και ξεγνοιασιάς, εναλλάσσονται με μοναχικές σκέψεις. Το βράδυ, η Φρίντα προσεύχεται για τη μητέρα της, που της λείπει τόσο πολύ, ενώ την ημέρα προσπαθεί να βρει τη θέση της σε αυτή τη νέα ζωή.

Η Κάρλα Σιμόν αφηγείται σχεδόν αυτοβιογραφικά την προσωπική της ιστορία σε ένα σπάνιο σκηνοθετικό ντεμπούτο αφοπλιστικής ειλικρίνειας αφιερώνοντας την ταινία στη μητέρα της. Ο συνδυασμός των καλοκαιρινών χρωμάτων και του γνώριμου μεσογειακού τοπίου με τους σοβαρούς τόνους αυτού του δράματος ενηλικίωσης και της ανάγκης δημιουργίας μιας νέα οικογένειας, αποδεικνύεται ξεχωριστά συγκινητικός και ακαταμάχητα γοητευτικός χάρις στις εκπληκτικές αβίαστες ερμηνείες τόσο των μικρών όσο και των ενήλικων πρωταγωνιστών που καλούνται και αυτοί να αντιμετωπίσουν νέες ευθύνες και προκλήσεις.

Το καλοκαιρινό φως διαλύει σχεδόν μαγικά τις σκιές του παρελθόντος σε μια μαγική πορεία προς μια νέα ζωή γεμάτη δυνατότητες. Το Ένα Αξέχαστο Καλοκαίρι μας συστήνει ένα νέο μεγάλο ταλέντο του ισπανικού σινεμά στο πρόσωπο της νεαρής Κάρλα Σιμόν σε μια από τις καλύτερες ταινίες που παρουσιάστηκαν στο περσινό Φεστιβάλ Βερολίνου.

Έγραψαν για την ταινία:

«Μια ντελικάτη ταινία που εστιάζει με συγκίνηση σε ένα κορίτσι που νιώθει μόνο και μπερδεμένο καθώς μόλις έχει χάσει τους γονείς του, χωρίς να πέφτει στην παγίδα του μελοδράματος. Κρατώντας εντυπωσιακή ισορροπία μεταξύ της αφήγησης και της ατμόσφαιρας, η σεναριογράφος – σκηνοθέτης σκιαγραφεί ένα αυτοβιογραφικό ζωντανό και φωτεινό καλοκαίρι όταν ένα μικρό κορίτσι πρέπει να αντιμετωπίσει την απώλεια της μητέρας του και την προσαρμογή σε μια νέα οικογένεια. […] Η ειλικρινής γενναιοδωρία του πνεύματος των ηθοποιών σίγουρα επέτρεψε στη μικρή πρωταγωνίστρια ένα ασφαλές περιβάλλον ώστε να έρθει σε επαφή με μια πληθώρα συναισθημάτων κάτι που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί». Jay Weissberg στο Variety

«Ένα καλοκαίρι δύσκολων εμπειριών μετασχηματίζεται σε ένα κομψά σκηνοθετημένο και συγκινητικό κινηματογραφικό ημερολόγιο από την Κάρλα Σιμόν στο ντεμπούτο της Ένα Αξέχαστο Καλοκαίρι. Ότι η ταινία αντλεί στοιχεία από ένα προσωπικό βίωμα μπορούμε να το αισθανθούμε σε κάθε πλάνο αυτή της ιστορίας για ένα εξάχρονο κορίτσι που πάει να ζήσει με το θείο και τη θεία της μετά το θάνατο των γονιών της. Αυτές οι προσωπικές αναμνήσεις εμποτίζουν στα γεγονότα μια αμεσότητα και λεπτομέρεια που βιώνεται σε όλες τις ερμηνείες, ειδικά των παιδιών.

Οι παιδικές αναμνήσεις κινδυνεύουν πάντα από τον υπερβολικό συναισθηματισμό, όμως η ταινία Ένα Αξέχαστο Καλοκαίρι τον αποφεύγει με επιτυχία, καθιερώνοντας την Σιμόν ως μια σκηνοθέτιδα με πολύ μέλλον. Η Λάια Αρτίγκας που παίζει τη Φρίντα και η Πώλα Ρόμπλες είναι δύο μικρές αδερφές που θυμίζουν τα κορίτσια στο αριστούργημα του Βίκτορ Ερίθε, Το Πνεύμα του Μελισσιού». - Jonathan Holland στο Hollywood Reporter

«Βραβευμένη με το βραβείο καλύτερου ντεμπούτου στο Φεστιβάλ Βερολίνου, η ιστορία της Καταλανής σκηνοθέτιδας Κάρλα Σιμόν για ένα ορφανό εξάχρονο κορίτσι είναι αυθεντική και αξέχαστη. Μπορεί να βλέπουμε μέσα από τα μάτια ενός παιδιού τις προσπάθειες ενός εξάχρονου κοριτσιού να αντιμετωπίσει την απώλεια, αλλά η αβέβαιη πραγματικότητα που ακολουθεί απεικονίζεται με ωριμότητα, κατανόηση και αληθινό συναίσθημα. Το ντεμπούτο της Κάρλα Σιμόν είναι ταυτόχρονα τρυφερό και αποφασιστικό». Sarah Ward στο Screen

«Πρόκειται για μια αξέχαστη ματιά στην επιθυμία μας για αγάπη και ασφάλεια, για επικοινωνία και αίσθηση του ανήκειν, καθώς και στους αναπάντεχους τρόπους που οι οικογένειες μπορούν να μετασχηματίζονται και να ωριμάζουν». Garry Goldstein στους LA Times

«Κάποια πλάσματα μπορούν να δημιουργούν νέα άκρα όταν τα χάνουν. Η Φρίντα, όταν της δοθεί η ευκαιρία, καταφέρνει κάτι εξίσου συγκλονιστικό. Δημιουργεί νέα χαρά και ελπίδα». Joe Morgenstern Wall Street Journal.

«Μέσα από το φακό που κατεβαίνει στο ύψος του παιδιού, βλέπουμε τη δημιουργία μιας ολοκαίνουριας οικογένειας» «Συγκινητική και με υπέροχες ερμηνείες». Jeannette Catsoulis New York Times Critic’s Prick.